Роскомнадзор в третий раз обвинил Google в выдаче запрещенного в России контента

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Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google. Компанию обвиняют в том, что она не исполнила требования российского законодательства и не удалила из поисковой выдачи информацию, запрещенную в России.

Ранее Роскомнадзор выявил в поисковой выдаче Google сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен. Как уточняет ведомство, речь идет о сайтах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

"В среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента", - уточнил Роскомнадзор.

Ведомство составило по этому поводу акт, и Google не предоставил на него возражений.

"В связи с этим было возбуждено административное производство по части 2.1 статьи 13.40 КоАП - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи "Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

По этой статье интернет-гиганту грозит штраф до 5 млн рублей. В третьем квартале 2020 года выручка этой компании составила 46 млрд долларов.

Штрафы

Первый штраф за отказ удалять из поисковой выдачи заблокированные в России сайты Google получил в декабре 2018 года.

Тогда размер штрафа составил полмиллиона рублей. После этого компания удалила из поисковой выдачи около 70% запрещенного контента, говорил экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Летом 2019 года Роскомнадзор оштрафовал Google за отказ фильтровать интернет-поиск и блокировать запрещенные в России сайты, заявив, что Google по-прежнему выдавал пользователям более трети сайтов из реестра запрещенных.