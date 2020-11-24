Мэрия Москвы заказала систему мониторинга активности москвичей. За 280 млн рублей

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Департамент информационных технологий мэрии Москвы объявил тендер на разработку системы, которая будет изучать активность москвичей и собирать данные о пользователях городских услуг. Начальная стоимость работ - 280 млн рублей, тендер был объявлен еще на прошлой неделе. На это обратили внимание "Открытые медиа".

Как ожидается, "информационная система мониторинга и анализа интернет-активности" (ИС СТАТС) будет создавать подробные профили пользователей всех городских услуг - в них будут сведения о задолженностях и штрафах москвичей, данные об оплате услуг, информация о проездном и социальной карте.

Система должна будет сопоставлять собранные данные с информацией из общественных точек доступа к Wi-Fi и от операторов. Кроме того, она будет отслеживать территориальные запреты, "медицинские ограничения" и "лояльность" (что это значит, не уточняется), а также учитывать данные соцопросов в разрезе разных районов города по вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ и работы общественного транспорта.

Как сказано в документации, цель разработки такой системы - непрерывно мониторить активность граждан на территориях и городских объектах Москвы, оперативно выявлять возникающие тренды и иметь возможность оперативно реагировать на изменение ситуации в городе.

Все собираемые данные будут обезличенными, без указания ФИО граждан или места их рождения, утверждает в информации к тендеру.

Активность посетителей mos.ru

Московская мэрия начала разработку системы анализа интернет-активности пользователей СТАТС еще в 2017 году. Изначально она задумывалась для анализа пользователей сайта mos.ru.

Как писала Русская служба Би-би-си, система уже может определять, впервые ли гражданин зашел на сайт или уже заходил на него, социально-демографические показатели (пол, вохраст, доход, семейное положение), а также находить связь между пользователями внутри группы - например, объединить вместе мужа, жену и детей, если они тоже посещают mos.ru.

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