В Челябинске у журналистки сгорела машина. Коллеги связывают это с работой

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Ночью у челябинской журналистки издания Znak.com Марины Малковой сгорел автомобиль. Ее коллеги считают это умышленным поджогом и связывают с публикациями о коррупции.

Что сообщили журналисты

Неизвестные подожгли автомобиль марки BMW X1 корреспондента Znak.com, утверждает в своем сообщении издание.

Машина выгорела полностью, видно на опубликованных фотографиях.

Сама Малкова рассказала, что машина как обычно была припаркована напротив входа в магазин "Магнит". Около 23:40, по ее словам, она услышала громкий хлопок и увидела пламя. Когда Малкова спустилась во двор, уже приехали пожарные - их вызвал сосед.

На месте происшествия нашли баллон - возможно, аэрозольный, пишет Znak.com, а очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной и горели все четыре колеса.

На камерах видеонаблюдения видно, как убегают два человека, сказала Малкова челябинской "Комсомольской правде".

"Автомобиль Марины был не единственным на парковке, стоял не с краю, и есть основания полагать, что именно он был целью злоумышленников, - говорится в статье. - Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью нашего журналиста".

Сама журналистка не готова утверждать, что произошедшее связано с ее работой. "Никаких угроз не поступало. Сказать, что поджог связан с моей журналисткой работой, не могу. Может быть и связано, а может и нет. Я не могу кого-то обвинять, но хотелось бы выяснить", - заявила она "Комсомольской правде".

Как уточняет Znak.com, Малкова пишет о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. Также журналистка пишет статьи на тему криминала, отмечает "Комсомольская правда". Несколько месяцев назад неизвестные повредили автомобиль ее родственницы, у которой такая же фамилия. Злоумышленников тогда не нашли.

Что сказали в полиции

Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля на парковке в понедельник ночью, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ночью сотрудники полиции выезжали на место происшествия.

"Факт возгорания автомобиля зарегистрирован. В УМВД России по Челябинску в связи с этим проводится проверка", - сказал собеседник агентства.