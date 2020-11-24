МВД: в Петербурге отец взял в заложники своих шестерых детей

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

В Колпинском районе Петербурга местный житель взял в заложники своих шестерых детей, подтвердили в полиции. Ранее СМИ сообщали, что мужчина угрожает их убить.

Что сообщили в полиции

"24 ноября 2020 года в 12:12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей", - цитирует РИА Новости сообщение регионального управления МВД.

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу уточняет, что мужчина взял своих детей в заложники.

"По предварительным данным, гражданин в полиции на учете не состоит. На место оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства", - заявили в полиции.

Что узнали СМИ

Ранее о ситуации с заложниками сообщали СМИ. "Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - говорил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчина пьян, у него мог быть конфликт с женой.

РИА Новости так же пишут, что детей в квартире шесть. Источник агентства сказал, что у мужчины - топор.

"По предварительной информации, отец заперся в квартире с шестью детьми, жену выгнал на улицу. Угрожает, что убьет их", - сообщил Интерфаксу анонимный источник.

Полиция Петербурга ведет переговоры, его требования невнятны, пишет "Фонтанка". По данным издания, хозяин квартиры, в которой, кроме него и супруги, проживают еще шесть детей, заперся и пригрозил, что "убьет всех".

Захвативший детей в заложники пьян и никаких требований не выдвигает, рассказал источник РИА Новости.

По данным собеседника издания, на мужчину заявила в полицию жена, она сказала, что не смогла попасть в квартиру, где плачут дети.