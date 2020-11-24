Столкновения в Париже. Полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов

Автор фото, EPA

В ночь на вторник французская полиция с применением силы разогнала импровизированный лагерь мигрантов на Площади Республики в центре Парижа. Сотрудники правоохранительных органов действовали достаточно жестко, операция закончилась столкновениями с мигрантами и защищавшими их активистами.

Полицейские демонтировали около 500 палаток, в которых находились мигранты, в некоторых случаях их насильно вытягивали наружу.

Несколько сотен активистов попытались преградить полицейским путь к палаткам, взявшись за руки и скандируя: "Документы для всех! Жилье для всех!". Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки, заставив противников убегать по улице.

Автор фото, Getty Images

Некоторые политики и правозащитники выразили возмущение в связи с действиями полиции в понедельник вечером. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в "Твиттере", что находит некоторые снятые на видео сцены шокирующими и потребует от подчиненных полного отчета.

Лагерь в центре Парижа простоял около часа: палатки в понедельник вечером установили французские волонтеры, и в них достаточно быстро поселились бездомные мигранты, в основном - из Афганистана.

Около недели назад полиция ликвидировала лагерь мигрантов в северном пригороде Парижа Сан-Дени. При этом находившимся в нем людям не предоставили другого жилья.

Иммигранты говорят, что им негде жить, кроме как на улице.

"Они действуют слишком грубо, - пожаловался корреспонденту Франс пресс 34-летний афганец Шахбуддин. - Нам всего лишь требуется какая-то крыша над головой".

Чиновник парижской мэрии, отвечающий за жилищную политику, Ян Броссар заявил, что власти "реагируют на социальную ситуацию при помощи полицейских мер".

Жесткая политика

Президент Эмманюэль Макрон проводит жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов, многие из которых видят своим конечным пунктом назначения Британию и пытаются попасть туда через Кале.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лагерь мигрантов в центре Парижа простоял около часа

Наибольшей политической угрозой для него является крайне правый Национальный фронт, чей лидер Марин Ле Пен в 2017 году вышла с ним во второй тур президентских выборов.

Массовый наплыв нелегальных мигрантов через Средиземное море, подпитанный войной в Сирии, достиг пика в 2015 году.

С тех пор поток мигрантов стал значительно меньше, но многие искатели политического убежища остаются в Европе без определенного статуса, без работы и постоянного места жительства.