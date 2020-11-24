Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5", который должен доставить на Землю образцы грунта

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с беспилотной станцией "Чанъэ-5"

Во вторник утром с космодрома Вэньчань на острове Хайнань стартовала китайская миссия "Чанъэ-5". Ее задача - собрать образцы лунного грунта и вернуть их на Землю.

Беспилотный зонд "Чанъэ-5" (названный так в честь китайской богини Луны) должен будет собрать по меньшей мере 2 кг лунного грунта в северной, ранее не изучавшейся части Океана Бурь на видимой стороне планеты.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после США и Советского Союза, которой удастся доставить на землю образцы лунного грунта.

Последние образцы были собраны еще в 1976 году советской автоматической межпланетной станцией "Луна-24", которая доставила домой 170 граммов грунта.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Watch the moment the Chang'e-5 mission launches

Космический аппарат включает орбитальный и посадочный модуль, в который также встроен взлетный модуль. После того, как "Чанъэ-5" достигнет лунной орбиты, посадочный модуль отделится от основного корабля и совершит посадку на поверхность Луны.

Учитывая множество факторов, которые могут повлиять на окончательное место прилунения зонда, Китайское национальное космическое управление (CNSA) определило для посадки довольно обширную зону вблизи вулканической формации высотой 1300 метров под названием пик Рюмкера.

Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Момент пуска стал настоящим триумфом для китайских инженеров

Место посадки интересно тем, что объединяет сразу две геологические формации.

К западу находятся базальты, образовавшиеся в результате быстрого охлаждения лавы. Образцы таких базальтов во множестве были собраны в ходе миссии "Аполлон" - американцы в ходе лунных миссий в рамках программы "Аполлон" совершили 6 посадок на Луну в период с 1969 по 1972 год и доставили на Землю в общей сложности 382 килограмма лунного грунта.

Бурить Луну

Поэтому китайцы запланировали посадку к западу от пика Рюмкера, где преобладают более молодые породы возрастом от 1,2 до 2 млрд лет.

Автор фото, CNSA Подпись к фото, Китайский зонд заметно превосходит по своим характеристикам советские и американские аппараты 60-х-70-х годов

После мягкой посадки "Чанъэ-5" задействует сразу два метода забора грунта, что выгодно отличает его от советского зонда "Луна-24".

Сначала спускаемый модуль проведет бурение и соберет образцы реголита - рыхлой почвы и обломков породы, залегающих на глубине не более 2 метров.

Одновременно роботизированная рука модуля будет сгребать слой породы с поверхности. В общей сложности модуль должен собрать по крайней мере 2 кг породы, хотя его контейнеры рассчитаны на 4 килограмма.

Спускаемый модуль оснащен также спектрометром, работающим в ближнем инфракрасном диапазоне, и радаром, способным сканировать почву под аппаратом.

В отличие от предыдущих моделей этой серии, "Чанъэ-5" не оснащен нагревательными приборами на случай холодной лунной ночи, поэтому забор грунта придется осуществлять в дневное время. На это, предположительно, понадобится один лунный день, который равен 14-и земным.

Путь домой

После завершения операции по сбору образцов грунта они будут помещены во взлетный модуль, который стартует с поверхности Луны и пристыкуется к орбитальному модулю. Там образцы снова будут перегружены - уже в возвращаемый модуль, после чего корабль покинет лунную орбиту и должен будет приземлиться в середине декабря во Внутренней Монголии - автономном районе на севере КНР.

Автор фото, CNSA Подпись к фото, Возвращаемая капсула должна приземлиться во Внутренней Монголии в середине декабря

В случае успеха миссии "Чанъэ-5" полученные образцы помогут заполнить большой пробел в нашем понимании процесса формирования Луны.

Образцы будут храниться в Национальной астрономической обсерватории Китая в Пекине, а также, для надежности, часть их будет передана на вечное хранение в университете Хэнаня.