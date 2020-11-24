Евгений Лебедев получил в Британии титул барона Сибири. Как такое возможно?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Евгений Лебедев называет себя первым русским лордом и чрезвычайно гордится этим титулом

Британский бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев получил титул барона, сообщается на сайте официального издания британского правительства The Gazette. Сам Лебедев еще в августе называл себя первым русским лордом и говорил, что очень гордится этим титулом.

В сообщении указывается, что титул барона был пожалован Лебедеву королевой Елизаветой II 19 ноября. Теперь его полное имя следует читать как барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации.

В июле этого года премьер-министр Британии Борис Джонсон представил Лебедева к пожизненному пэрству в Палате лордов. К присяге свежеиспеченный барон будет приведен в декабре.

Баронский титул Лебедева указан и на официальном сайте британского парламента. Там также подтверждается, что он является пожизненным пэром и членом Палаты лордов с 19 ноября 2020 года.

Контролируемое Лебедевым издание Independent пишет, что ему был пожалован титул за заслуги в медиа-индустрии и благотворительную работу.

Для того, чтобы зарегистрировать вторую часть титула, Геральдическая палата Британии должна была подать запрос российской стороне.

Сам Лебедев родом из Москвы, поэтому не совсем понятно, почему в титуле фигурирует Сибирь. Русская служба Би-би-си задала этот вопрос российскому посольству в Лондоне и ожидает ответа.

Дружба с премьером и скандальный список

40-летний Евгений Лебедев является старшим сыном предпринимателя Александра Лебедева, владельца британского онлайн-издания Independent и газеты Evening Standard.

В 1980-х годах Александр Лебедев служил в КГБ, а в 1990-е годы занялся бизнесом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Евгений Лебедев со своим отцом, бизнесменом Александром Лебедевым

В 1987 году Александр Лебедев отправился на работу в Лондон и взял с собой семилетнего сына Евгения. С тех пор Лебедев-младший живет в британской столице, а в 2010 году он получил британское гражданство.

Вместе с отцом Лебедев-младший владеет компанией Lebedev Holdings Ltd. Он также является совладельцем ресторана японской кухни в Лондоне Sake no Hana и бутик-отеля Palazzo Terra Nova в Италии.

Лебедев также занимается благотворительными проектами: он основал Фонд Раисы Горбачевой, который собирает средства для помощи детям, больным раком.

Евгений Лебедев состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном: в СМИ неоднократно появлялись их совместные фотографии с праздничных мероприятий и вечеринок. В частности, Джонсон был на вечеринке, организованной Лебедевым вскоре после победы консерваторов на выборах.

31 июля Борис Джонсон представил список из 36 человек, которые получат пэрство по решению королевы Елизаветы II. Кроме Лебедева, в списке числился и брат премьера Джо Джонсон, который в прошлом году покинул правительство, объяснив это решение несогласием с позицией своего брата в отношении к брекситу.

Список вызвал бурную критику со стороны ряда политиков и журналистов. Например, депутат Палаты общин от Шотландской национальной партии Питер Уишарт обвинил премьера в “раздаче пожизненных местечек в неизбираемой Палате лордов своим дружкам”, а обозреватель Guardian Джон Грейс и вовсе назвал составленный Джонсоном перечень полным бесстыдством.

Сам Евгений Лебедев ответил на эту критику статьей для издания Daily Mail, в которой признался, что он чувствует огромную гордость за то, что стал первым русским пэром.

Он отвергал все обвинения СМИ в связях с Кремлем, утверждал, что никогда не давал денег консервативной партии и отмечал, что его собаку зовут Борис не в честь его друга Джонсона, а в честь первого президента России Бориса Ельцина.

“Все, кто думает, что я дружок Бориса или марионетка Путина, конечно же, не входят в число 28 миллионов читателей Independent в этой стране. Я очень серьезно отношусь к редакционной независимости и горжусь тем, что это одно из немногих изданий в Британии без какой-либо политической ангажированности”, - писал Лебедев.

Евгений Лебедев стал первым британским бароном с указанной в титуле принадлежностью к российской территории, однако до него уже были примеры, когда вторая часть титула пэра относилась не к Британии. При этом в большинстве таких случаев указанная земля все равно относилась к Британскому Содружеству наций или к бывшим британским колониям.

Впрочем, есть и другие примеры: в 1979 году титул баронессы получила Маргарет Сьюзан Райдер, которая во время Второй мировой войны участвовала в спецоперациях в Польше. За это она получила титул баронессы Варшавы в Польше и Кавендиша в графстве Саффолк.

Достопочтенный пэр

Комментарий Яны Литвиновой, Би-би-си

Евгений Лебедев получил пожизненное пэрство. В этом нет ничего удивительного, потому что королева автоматически дает титул барона каждому человеку, представленному действующим премьер-министром. Как правило, пэрами можно стать в награду за заслуги перед страной, благотворительность, большой вклад в политическую и культурную жизнь, в общем – вариантов масса.

Это вовсе не означает, что число аристократов в Соединенном Королевстве растет в геометрической прогрессии. Пожизненный пэр не может передать титул детям, хотя, в качестве утешения, они могут прибавить к своему имени и фамилии слово "достопочтенный" (Honourable), хотя на их собственных отпрысков, внуках пэра, это уже не отражается.

Территориальная десигнация, является частью титула пожизненного пэра, которая как бы ставит его, или ее, в конкретный географический контекст. Мест может быть несколько при условии, что одно из них должно в обязательном порядке быть в Соединенном Королевстве.

Например, бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер носила титул: Баронесса Тэтчер, от Кестевена в графстве Линкольншир. То, что идет до запятой, является собственно титулом, то, что после – территориальной десигнацией.

Могут ли пожизненные пэры сами выбрать себе географию? Могут, но при условии, что место свободно и им не пользуются другие аристократы, свой титул наследующие.

Например, графство Кент имеет герцога, следовательно, барона Кентского быть уже не может. Точно так же, как и барона Кембриджского, поскольку в настоящий момент в Соединенном Королевстве уже есть герцог и герцогиня Кембриджские, так что место, как говорится, занято.

Впрочем, территориальная десигнация может использоваться для простого удобства на тот случай, если в стране неожиданно оказались два пэра с одной фамилией.

В таком случае один из них для собственного удобства привязывает себя к конкретному месту. При Дэвиде Кэмероне в палате лордов одновременно были два лорда Фельдмана.

Один из них – учился в Оксфорде в то же время, что и будущий премьер, другому же было уже хорошо за 80 (Бэзил Фельдман), и ни в какой теннис с Кэмероном он не играл. Второму барону Фельдману пришлось для удобства добавить территориальную десигнацию: лорд Фельдман, от Элстри.