Присяжные на Кубани оправдали обвиняемого в убийстве ребенка. Тело нашли по схемам на гаражах

Автор фото, Следственное управление Следственного комитета Рос

В Краснодарском крае коллегия присяжных полностью оправдала обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки в поселке Звезда. Ребенок считался пропавшим без вести почти три года. Ее тело нашли по схемам, нарисованных на домах в поселке.

В Краснодарском краевом суде присяжные вынесли оправдательный вердикт 63-летнему жителю поселка Звезда, обвиняемого в убийстве ребенка. Коллегия присяжных, "выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт", сообщается на сайте суда.

Восьмилетняя девочка, ученица второго класса школы пропала 20 июня 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района Краснодарского края. Отчим высадил девочку из машины недалеко от дома, но она туда так и не дошла. В небольшом населенному пункте к северу от Краснодара живут чуть больше 500 человек. Больше трех лет девочку не могли найти. "Волосы прямые светлые, до плеч. Девочка быстро говорит, при разговоре трогает пальцы руки. Темперамент: общительная, вспыльчивая, доверчивая",- так описывали ребенка местные СМИ в объявлениях о поисках пропавшей.

В конце января 2020 года на нескольких зданиях в соседних населенных пунктах появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Проверив схемы, следователи обнаружили скелет девочки.

В феврале сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 63-летний житель поселка Звезда. Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщал, что подозреваемый якобы сам дал признательные показания: 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя ребенка, ударил ее молотком по голове. "Один удар. Потом она упала. Вот так, плашмя", - говорил пенсионер. Девочка умерла. Затем житель поселка на своем автомобиле вывез тело убитой в соседний населенный пункт, в поле. "Положил в одеяло старое", - рассказывал он.

"В ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, на строениях оставлял именно он", - сообщал СК.