Дайджест: на российский авиапром надвигается туча из Вашингтона

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Блестящий, скандальный, гениальный и возмутительный: умер Диего Марадона

Мастера и любители футбола, а также болельщики по всему миру оплакивают безвременую смерть Диего Марадоны.

Легенда мирового футбола, аргентинец, забивший за свою карьеру 259 голов в 491 матче и вместе с Пеле разделивший первое место в списке лучших футболистов XX века, скончался в среду в Буэнос-Айресе в результате сердечного приступа возрасте 60 лет.

Марадона играл за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год и два года занимал пост главного тренера сборной.

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира по футболу в 1986 году и считался одним из лучших игроков в истории футбола. В 1990-м он был капитаном аргентинской сборной, и довел ее до финала, где она уступила ФРГ.

На родине футболиста начиная с четверга объявлен трехдневный общенациональный траур. Ночью центр Буэнос-Айреса был перекрыт для движения транспорта из-за большого скопления людей, собирающихся для того, чтобы вместе разделить горечь утраты. На многих футболки сборной Аргентины, команды "Бока Хуниорс" или просто с номером 10, под которым играл их кумир.

На видеоэкранах в центре аргентинской столицы транслируются лучшие голы Марадоны, а собравшиеся поют посвященные ему песни и аплодируют.

Похожие стихийные акции памяти проходят по всей Аргентине, а также во многих других местах по всему миру.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правительство Эфиопии заявляет, что повстанцы должны немедленно сложить оружие.

Эфиопия - кто кого

Вооруженные силы Эфиопии готовятся нанести удар по Мэкэле - столице мятежного региона Тыграй, власти которого отказываются подчиняться центральному правительству. Сегодня в полночь истек срок ультиматума, выдвинутого властями страны.

Сегодня же в Аддис-Абебу прилетают трое бывших африканских лидеров в попытке разрешить конфликт. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед назвал международные попытки разрешить конфликт нелегитимными, но добавил, что готов встретится с представителями Африканского союза.

Венгрия и Польша против Брюсселя

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидеров Венгрии и Польши активисты обвиняют в превращении своих стран в правые диктатуры

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Матеуш Моравецки проведут встречу в Будапеште, чтобы скоординировать политику своих стран по отношению к ЕС.

Будапешт и Варшава заблокировали план Евросоюза предоставить финансовую помощь в размере 1,8 трлн евро в рамках борьбы с пандемией коронавируса, так Брюссель увязывает ее с соблюдением принципа верховенства закона в каждой стране блока.

Евросоюз проводит официальное расследование в отношении обеих стран в связи с обвинениями, что Варшава и Будапешт систематически подрывают независимость судов, прессы и некоммерческих организаций.

Юг Индии готовится принять удар стихии

Южный индийский штат Тамильнад готовится к приближению циклона Нивар, который чревычайно усилился в последние часы и утром в четверг должен обрушиться на эту территорию. Власти призывают население покинуть свои дома и переместиться в специально оборудованные центры для эвакуированных. В регионе уже дислоцированы дополнительные тысячи спасателей и сотрудников экстренных служб.

Автор фото, WILLIAM J. HENNESSY JR. Подпись к фото, В суде Флинн заявил, что вел переговоры с российской стороной во время предвыборной кампании по указанию Трампа

Жест доброй воли

Президент США Дональд Трамп помиловал Майкла Флинна, который непродолжительное время занимал в его администрации пост советника по нацбезопасности.

Бывший директор разведуправления министерства обороны Флинн провел в новой должности всего три недели и был уволен после скандала из-за появившейся информации об обсуждении антироссийских санкций с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Флинн признал, что дал ложные показания ФБР о своих контактах с Кисляком.

Флинн, которому было предъявлено сразу несколько обвинений, заключил сделку со спецпрокурором Мюллером. Он признал вину по одному эпизоду и согласился дать показания о контактах окружения Трампа с Россией.

Шотландия подает пример

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам инициатора закона, его принятие особенно актуально во время пандемии, сильно ударившей по беднейшим слоям населения

Шотландия первой в мире взяла на себя обязательство бесплатно предоставлять женские гигиенические средства всем, кому это необходимо.

Автором законопроекта была депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с 2016 года ведет кампанию по устранению "менструальной бедности" - ситуации, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства личной гигиены. В Британии цена этих продуктов может доходить до 8 фунтов в месяц (около 800 рублей).

Подобное новшество для Шотландии не уникально. С 2018 года местные власти бесплатно распространяют для нуждающихся презервативы в рамках борьбы с венерическими заболеваниями и нежелательными беременностями.

Гражданский авиапром России может попасть под санкции

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В случае принятия санкций российский авиапрм может оказаться под сильным ударом

Более десятка российских авиапромышленных предприятий попали в проект списка министерства торговли США как организации, которые поставляют продукцию для военных нужд, пишут "Ведомости" - они считаются "конечными военными пользователями", что позволяет запрещать поставлять им любую американскую продукцию.

Сам список пока полностью не известен, но в него якобы входят производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

В проект документа, который уходящая администрация президента США Дональда Трампа хотела бы принять в оставшееся у нее время, входит 89 китайских и 28 российских компаний, причем из российских упоминается лишь входящая в ОАК корпорации "Иркут". Она управляет Иркутским авиазаводом, является разработчиком пассажирского авиалайнера МС-21 и контролирует компанию "Гражданские самолеты Сухого" - разработчика и производителя Sukhoi SuperJet.

Времени на то, чтобы успеть запустить санкции, у администрации Трампа остается все меньше - для этого к середине декабря их необходимо утвердить и направить для официальной публикации.

ЕС и Британия: кто моргнет первым?

Мишель Барнье, главный переговорщик со стороны ЕС по вопросам брексита, пригрозил, что если Лондон не изменит своей позиции в течении двух суток, то переговоры прекратятся, пишет Guardian.

По мнению газеты, это означает новый кризис в отношениях между Лондоном и Брюсселем. До выхода Великобритании из состава ЕС остается всего несколько недель.

Что произойдет, если переговоры между Лондоном и Брюсселем зайдут в окончательный тупик - никому не известно.

Китай полагается на стратегические бомбардировщики

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После создания нового стратегического бомбардировщика Пекин сможет показать свою мощь далеко за пределами азиатского континента

Разрабатываемый Китаем дозвуковой стратегический бомбардировщик H-20 сможет позволить Пекину продемонстрировать свою военную мощь далеко за пределам азиатского континента, пишет South China Morning Post.

Впервые Китай сможет наносить удары по целям, находящимся вдалеке от границ страны.

Бомбардировщик еще не готов к производству, Но Пентагон уже считает, что он сможет наносить удары по таким зависимым от США территориям, как, например, Гуам, а, может быть, даже Гавайским островам.

До сих пор вооруженные силы Китая были озабочены лишь защитой территории страны. Новый бомбардировщик может дать им возможность перейти в наступление, отмечает газета.

Как работать на удаленке и не сойти с ума

Автор фото, Getty Images

Из-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис. Некоторым приходится месяцами ютиться за кухонным столом или устраиваться с лэптопом на диване.

Для многих ситуация осложняется постоянным присутствием в поле зрения любимых домочадцев, которых пандемия также заставила работать из дому, и беспрестанно требующих внимания к себе детей и всякой домашней живности. Мы собрали для вас несколько простых советов, как сделать рабочее место дома чуть более радостным..

А если тема волнует вас более глубоко и до начала работы есть еще немного времени, вот еще несколько полезных публикаций об этом же:

Или же просто посмотрите вот это небольшое видео о том, как будет выглядеть виртуальный офис в недалеком постковидном будущем:

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