Коронавирус в России: впервые больше 500 смертей в сутки, Ширвиндт заразился

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Мобильный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19 в подмосковных Химках

Россия обновила антирекорд по числу смертей пациентов с Covid-19 за сутки. Впервые превышена отметка 500 летальных случаев. При этом впервые с 20 ноября число новых заражений коронавиурсом оказалось меньше 24 тысяч. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Новый рекорд смертности

За последние сутки умерли 507 человек, зараженных коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальное число за время пандемии. Предыдущий максимум фиксировали накануне - 491 смерть. В субботу штаб отчитался о 467 смертях. При этом данные штаба отличаются от цифр, представляемых позже Росстатом, который регистрирует гораздо больше летальных исходов.

Суточный прирост заражений второй день подряд заметно сократился. Штаб сообщил о 23 675 новых случаях. Накануне их было 24 326, еще днем ранее - 25 173 заражения, что остается рекордным показателем за весь период. В субботу было 24 822 случая, в воскресенье - 24 581.

Планка в 24 тысяч новых случаев впервые была превышена в пятницу, и с тех пор суточный прирост не опускался ниже нее, а в понедельник превышал отметку 25 тысяч.

Число выздоровевших в среду снова превысило число заболевших - 25 748 пациентов, то есть более чем на 2 тысячи больше новых случаев Covid-19.

В Москве суточный прирост тоже сократился - 4 685 случаев. Накануне их было 5 838, в понедельник - 6 866, в воскресенье - 6 575, в субботу - рекордные 7 168 новых случаев. Как и в России, в столице больше выписанных больных, чем заражавшихся - 5 947. Еще 75 пациентов умерли.

В Петербурге новый антирекорд - 3 421 новый случай (накануне было 3 179). Еще 85 человек умерли (больше, чем в Москве), выписали только 1 769. По общему числу заразившихся город вышел на второе место, а Московская область опустилась на третье. За сутки в Подмосковье выявили больше тысячи случаев - впервые с 12 мая.

За весь период в России зарегистрировано 2 162 503 случаев Covid-19, 1 660 419 выписанных и 37 538 жертв коронавируса (по данным штаба).

Заразились Ширвиндт и глава Дагестана

Среди тех, кто госпитализирован с коронавирусом, оказался и худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт. Об этом ТАСС сообщил директор театра Мамед Агаев.

"У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице", - сказал Агаев. По его словам, заболела и жена 86-летнего артиста.

Ширвиндт госпитализирован в больницу №52, которая перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом. Он находится в отделении реаниматологии.

Также среди заразившихся Covid-19 - врио главы главы Дагестана Сергей Меликов, он сдал положительный тест на коронавирус и планирует работать в удаленном режиме.

55-летний Меликов в начале октября сменил 71-летнего Владимира Васильева, который руководил республикой с сентября 2018 года. Ранее Меликов служил во внутренних войсках, был полпредом президента на Северном Кавказае и первым замдиректора Росгвардии.

Коронавирусом заразились уже больше 20 российских губернаторов.

Ипотечные кредиты гасят с опережением в пандемию

После первой волны пандемии ипотечные заемщики стали активнее закрывать кредиты с опережением графика, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Объем досрочно погашенных ссуд в третьем квартале достиг 524,8 млрд рублей. Такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года (ЦБ публикует эти данные на протяжении двух лет).

В кризис, связанный с пандемией коронавируса, многие клиенты сократили уровень потребления и направили свободные деньги на снижение долговой нагрузки, считает аналитик агентства Moody's Мария Малюкова.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина не уверена, что на фоне второй волны пандемии россияне продолжат активно закрывать ипотечные кредиты раньше срока, ведь ситуация остается непредсказуемой, а реальные доходы населения падают. По ее мнению, в этих условиях увеличение объемов ранних погашений ипотеки маловероятно.

Автор фото, Yevgeny Sofiychuk/TASS Подпись к фото, Похороны жителя Омска, умершего из-за коронавируса, на Ново-Южном кладбище

Как быть с фудкортами

Министерство промышленности и торговли считает, что фудкорты в торговых центрах должны обслуживать посетителей не у прилавка, а за столиками, как в ресторанах. Иначе их могут просто закрыть, пишет РБК.

Сейчас из-за коронавирусных ограничений фудкорты не работают в восьми регионах. Министерство, по данным издания, направило в администрации российских регионов письмо, в котором предложило такой регламент: либо заказы принимает сотрудник заведения, либо посетители выбирают и оплачивают еду через электронное меню. Оплата - только безналичным способом.

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров назвал внедрение электронных меню и обслуживание посетителей сотрудниками кафе невыполнимым предложением. "У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка", - сказал он.