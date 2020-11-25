"Проект" рассказал о "знакомой" Путина и ее дочери. Главное

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду сказал, что ничего не знает о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих. Согласно расследованию издания "Проект", Кривоногих якобы была подругой Владимира Путина, получала "шикарные подарки" от друзей президента России и стала акционером банка "Россия", а ее дочь "невероятно похожа на главу государства".

Что рассказал "Проект"

Расследование "Проекта" посвящено акционеру петербургского банка "Россия" Светлане Кривоногих.

До 2000 года Кривоногих, как пишет "Проект", жила с матерью в коммунальной квартире на Гороховой улице, а затем вошла в капитал сразу нескольких компаний (в том числе банка "Россия") и стала собственницей элитного жилья на Каменном острове.

Сейчас, по оценкам "Проекта", семье Кривоногих может принадлежать жилая недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. Кроме того, Кривоногих якобы владеет 75% горнолыжного курорта "Игора", где любит кататься Путин, и такой же долей в культурном пространстве "Ленинград центр", расположенном в Таврическом саду.

Все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные "Проектом", издание оценило в 7,7 млрд рублей или примерно 100 млн долларов.

Как отмечает издание, двое соседей по Гороховой на вопрос об источниках неожиданного богатства Кривоногих вспомнили, что в 90-х у Светланы появился обеспеченный мужчина. При этом один из собеседников заявил, что этот человек был "чиновником правительства Петербурга".

Еще два человека, знающие Кривоногих, заявили "Проекту", что причина ее взлета объясняется тем, что женщина была близка с Путиным.

По информации издания, знакомство Путина и Кривоногих началось еще в 90-х, до избрания его президентом, и продолжилось в начале нулевых. Издание, в частности, приводит данные о том, что в 1999 году Путин и Кривоногих летели в одном самолете из Петербурга в Москву и купили билеты с разницей в считанные минуты.

Ближе к концу двухтысячных отношения Кривоногих и Путина завершились, предполагает издание.

В 2003 году, когда Путин начинал подготовку к первому в своей карьере переизбранию на пост президента, у Кривоногих родилась дочь. В копиях документов, с которыми ознакомился "Проект", отец девочки не указан, но указано ее отчество - Владимировна.

Фотографий несовершеннолетней девушки издание не опубликовало, объяснив это этическими соображениями, однако отметило, что "она феноменально похожа на президента России".

Что известно о банке "Россия"?

Банк "Россия" был учрежден в 1990 году. Соучредителем финорганизации с долей 48,4% стало управление делами Ленинградского обкома КПСС. С самого начала к работе банка имел отношение Владимир Путин, который на тот момент был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.

Банк "Россия" фигурирует в санкционном списке властей США. Минфин США назвал финансовое учреждение личным банком крупных российских чиновников, в том числе людей из ближнего круга Путина, которых объединяет членство в дачном кооперативе "Озеро". Кооператив был утвержден в 1996 году Владимиром Путиным и еще несколькими лицами, которых СМИ называют его друзьями.

Крупнейшим акционером банка является друг Путина Юрий Ковальчук. Минфин США в своих заявлениях называл его "личным банкиром" крупных чиновников, в том числе Путина, а также советником российского президента.

Санкции США в отношении банка "Россия" были введены 20 марта 2014 года, то есть через несколько дней после референдума в Крыму, по результатам которого Россия аннексировала полуостров.

После ввода санкций в отношении банка "Россия" Путин заявил, что поручил ЦБ оказать банку с "благозвучным названием" поддержку. "Я уже сказал, что намерен там открыть свой личный счет, и более того, я дал указания управлению делами, чтобы туда переводили мою заработную плату", - сказал Путин.

В рейтинге "Все банки России", который составлял "Коммерсант", в 2001 году банк "Россия" занимал 215-е место с активами 932 млн рублей.

По данным рейтинга banki.ru, в марте 2008 года активы банка "Россия" составляли 64 млрд рублей, он занимал 38-е место в России по объему активов.

К марту 2014 года, то есть на момент введения санкций, банк поднялся на 15-ю позицию с активами 455 млрд рублей, а по состоянию на октябрь 2020 года активы "России" превышают 1 трлн рублей. Банк занимает 14-е место в списке крупнейших финорганизаций страны.

По данным СПАРК, принадлежащее Кривоногих петербургское ООО "Релакс" впервые стало совладельцем банка "Россия" в феврале 2007 года. Тогда "Релаксу" принадлежало 3,65% акций банка.

Впоследствии доля несколько раз уменьшалась. По состоянию на июнь 2018 года "Релакс" владел 2,79% акций банка "Россия", следует из базы СПАРК.

Судя по отчетности "Релакса" за 2019 год, акции банка у компании остались, отмечает "Проект". Банк "Россия" публикует в своей отчетности информацию только об акционерах, чья доля в банке выше 5%.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал о Кривоногих.

- Вы ознакомились с текстом Proekt Media про Светлану Кривоногих? - спросил корреспондент агентства Блумберг.

- Не ознакомились, - ответил Песков.

- Тогда просто спрошу: знаком ли президент с этой женщиной? - сказал журналист, уточнив, что "Проект" называет ее знакомой президента по имени Светлана Кривоногих.

- Вы знаете, я первый раз слышу вообще о такой жещине и ничего не могу вам сказать на этот счет, - заявил Песков. - Да, меня спрашивали об этой фамилии. И я никогда ничего об этом не слышал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Би-би-си спросила Путина о его дочерях. Он ушел от ответа

Что известно о семье Путина

Как известно, у Путина есть две дочери от брака с Людмилой Путиной. Однако российский президент не любит рассказывать о своих детях, а последняя его фотография с семьей была опубликована в 2002 году.

Старшую дочь Путина, как писал журнал The New Times, зовут Мария Воронцова. Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что она - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии.

Автор фото, VLADIMIR RODIONOV/TASS Подпись к фото, Опубликованная в 2002 году фотография Путина с женой и детьми - лиц его дочерей на ней не видно

СМИ также сообщали, что старшая дочь Путина замужем за бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и живет в Нидерландах.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Мария Воронцова является совладелицей компании "Номеко", которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.

Младшей дочерью Путина, как в 2015 году рассказали агентства Рейтер и Блумберг, является директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" Катерина Тихонова. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию.

Кроме того, Тихонова была названа дочерью Путина в пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.