Война в Карабахе: Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время войны многие здания в Кельбаджарском районе были разрушены

Армия Азербайджана взяла под контроль Кельбаджарский район в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Эта территория, граничащая с востоком Армении, была передана азербайджанской стороне по соглашению о прекращении карабахской войны, которое Баку и Ереван подписали при посредничестве России.

"Сегодня Кельбаджарский район... перешел под контроль Азербайджана. Этот день азербайджанский народ ждал с нетерпением", - заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу. Он пообещал, что в регионе будет восстановлено сельское хозяйство и туризм.

В среду на сайте министерства обороны Азербайджана появилось заявление о том, что азербайджанские военные "вошли в Кельбаджарский район, согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения".

Изначальной датой введения азербайджанских сил в Кельбаджарский район должно было стать 15 ноября. Однако по просьбе Еревана этот срок перенесли на 25-е, чтобы дать больше времени мирному населению и армии Армении, покидающим эти земли.

Процесс усложняли плохая погода и тот факт, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога.

В своем обращении к азербайджанскому народу президент Алиев пообещал восстановить села, города, а также курортную зону "Истису".

"В советское время в Кяльбаджаре [азербайджанское написание - Би-би-си] производилась вода "Истису", которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время это была курортная зона... Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар", - заявил президент Азербайджана.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Около монастыря Дадиванк сейчас находится наблюдательный пункт российских миротворцев

До карабахской войны в Кельбаджарском районе жили несколько десятков тысяч человек, большинство из них азербайджанцы и курды. После захвата района армянскими силами в 1993 году они стали беженцами.

Среди прочего на территории Кельбаджарского района находится древний армянский монастырь Дадиванк, сейчас около него расположен наблюдательный пункт российских миротворцев.

Что получил Азербайджан

В понедельник Ереван опубликовал список из населенных пунктов в Нагорном Карабахе, которые переходят под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним соглашением. В списке 121 пункт, 16 из них - в Кельбаджарском районе.

20 ноября армия Азербайджана вошла в Агдамский район. До 1 декабря Азербайджану должен перейти также Лачинский район.

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны и вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев 9 ноября.

Тем временем из Армении в Степанакерт за последние сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев, которых сопровождали российские миротворцы. Об этом во вторник вечером сообщило министерство обороны России.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе

Ранее в Ереване сообщали, что после подписания мирного соглашения из региона были вынуждены бежать тысячи армян.

По словам главы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфра Ахмедова, на полное разминирование районов Карабаха, перешедших под контроль Баку, может уйти более 10 лет.

Трехстороннее соглашение

Первый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в споре за территории Нагорного Карабаха произошел в 1992-94 годах. Тогда Баку утратил контроль над регионом, на его части была провозглашена Нагорно-Карабахская республика - это образование остается никем не признанным, Азербайджан считает эти территории оккупированными.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российские миротворцы в Кельбаджарском районе

Конфликт обострился снова летом этого года, а в сентябре перешел в фазу активных боевых действий. С обеих сторон погибли тысячи человек, в том числе мирные жители.

Мирный договор был подписан после того, как Азербайджан добился значительных военных успехов, заняв многие районы, которые ранее контролировала армянская сторона, в том числе стратегически важный город Шуша (армяне называют его Шуши).

Трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой также предполагает, что теперь территории вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах и Армению, будут охраняться российскими миротворцами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что подписывал это соглашение с тяжелым сердцем и настаивал, что единственной альтернативой мирному договору была бы потеря всего Карабаха. В Ереване люди вышли на улицы, протестуя против его решения.

Один из генералов армянской армии Мовсес Акопян обвинил руководство страны и армии во лжи, грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, а также отсутствии стратегии и тактики.