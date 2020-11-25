Коронавирус в мире: ЕС против поспешной отмены локдаунов, Англия переплатила 10 млрд за средства защиты

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Германия рассматривает возможность продления карантинных мер, Эммануэль Макрон объявил план выхода Франции из локдауна, Англия переплатила 10 млрд фунтов на средства индивидуальной защиты.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 59,8 млн, умерло более 1,4 млн человек.

Продление карантина и попытка тарана офиса Меркель

Канцер Германии Ангела Меркель Меркель рассматривает с главами земель Германии продление карантинных мер. Как ожидается, легкий локдаун будет продлен до 20 декабря.

Предлагается разрешить встречаться максимум двум домохозяйствам, но не более пяти человек старше 14 лет, но с 23 декабря по 1 января предлагается разрешить собираться компаниям до 10 человек.

Рестораны и гостиницы, как ожидается, пока будут закрыты. В стране вновь был побит рекорд смертности от Covid-19, за сутки там умерли 410 человек.

Во время совещания в офисе Меркель в Берлине в его закрытые ворота врезался автомобиль. О пострадавших не сообщается, и также пока неизвестны точные мотивы и обстоятельства происшествия.

С двух сторон на автомобиле белой краской были сделаны надписи. Одно из них призывало прекратить политику глобализации, а второе говорило "о проклятых убийцах детей и стариков".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Фольксваген" врезался в ворота, но они оказались слишком крепкими

Макрон объявил план выхода Франции из локдауна

Во Франции с выходных начнется постепенный выход из локдауна, заявил в телеобращении президент страны Эммануэль Макрон. На первом этапе откроются все магазины.

В период Рождества люди смогут встретиться со своими родными. Но бары и рестораны смогут открыться лишь 20 января, рассказал Макрон. По его словам, Франция уже прошла пик второй волны пандемии.

Президент отметил, что значительная часть ограничений, включая открытие кинотеатров и возвращение свободного передвижения, будет снята 15 декабря, но при условии, что число новых случаев заражения не будет превышать 5 тыс. в сутки.

Накануне власти сообщили, что за сутки тест на Covid-19 оказался положительным у 4,4 тыс. жителей страны. Последний раз таким низким этот показатель был 28 сентября.

Англия переплатила 10 млрд фунтов на средства индивидуальной защиты

Объемов средств индивидуальной защиты в Англии в период пандемии оказалось недостаточно, и из-за роста цен казна переплатила 10 млрд фунтов (13,3 млрд долларов), заявила счетная палата, отметив, что особенно не хватало перчаток и фартуков.

С февраля по июль 2020 года на покупку 32 млрд единиц средств индивидуальной защиты было потрачено почти 12,5 млрд фунтов (16,6 млрд долларов). За тот же период 2019 года покупка 1,3 млрд единиц обошлась в 28,9 млн фунтов (38,4 млн долларов).

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Средства индивидуальной защиты в 2020 году резко подскочили в цене из-за существенного увеличения спроса. Например, респираторы подорожали в три раза, а мешки для перевозки трупов - в 14 раз.

Если бы у страны была возможность закупить все по ценам 2019 года, то в 2020 году оно бы потратило 2,5 млрд фунтов. В итоге же было потрачено 12,5 млрд фунтов, и при этом сотни миллионов единиц средств индивидуальной защиты оказались непригодными для использования, отметили в счетной палате.

Евросоюз призывает не торопиться со снятием ограничений

По всей Европе действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, но на фоне снижения кривой новых случаев заражения и новостей об успехах в тестировании вакцин некоторые страны намерены облегчить свои карантинные режимы.

Несколько стран планируют или уже приняли решение о снятии некоторых ограничений, чтобы семьи смогли собраться на Рождество.

Но преждевременный отказ от ограничивающих мер может привести к третьей волне пандемии, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты хотят, чтобы ограничения были сняты. Но нам нужно вынести уроки этого лета и не повторять свои ошибки", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Особую обеспокоенность в ЕС вызывает ситуация на горнолыжных курортах, которые стали очагами распространения коронавируса на раннем этапе пандемии.

Людей, в частности, призывают в этом году отказаться от посещения гор, и предлагается также запретить работу горнолыжных курортов.

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