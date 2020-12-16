Вакцина от коронавируса: пора снимать маски и обниматься? Вот почему это делать пока рано

Мы надеемся, что новые и эффективные вакцины против коронавируса скоро вернут нас к нормальной жизни, жизни до коронавируса. Но многие ученые предупреждают, что появление вакцин, по всей видимости, не означает, что в ближайшее время мы сможем распрощаться с масками.

Прокрутите вниз ↓, чтобы узнать, как действуют вакцины и почему они должны быть доступны огромному количеству людей, чтобы положить конец социальной изоляции.

Как работают вакцины?

Вакцины считаются одним из величайших достижений современной медицины.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно они предотвращают от двух до трех миллионов смертей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний.

Детские болезни, которые были обычным делом всего поколение назад, становятся все более редкими. И оспа, от которой погибли сотни миллионов людей, полностью искоренена.

Но для достижения этих успехов потребовались десятилетия, а теперь мы ожидаем, что эффективные вакцины против коронавируса дадут аналогичные результаты в значительно более короткие сроки.

Новости о том, что некоторые из появляющихся вакцин эффективны более чем на 90% (а это означает, что примерно девять из 10 привитых людей будут защищены от Covid-19), заставили многих поверить в то, что вскоре мы можем отказаться от социального дистанцирования и перестать пользоваться масками.

В США и Великобритании, где регулирующие органы быстро выдали разрешение на прививки и где планируют развернуть программы массовой вакцинации, некоторые даже предполагают, что уже к весне 2021 года жизнь может вернуться в нормальное русло.

Но многие ученые и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вакцины вряд ли в ближайшее время вернут нам привычный образ жизни: их начальные запасы весьма ограничены, и они главным образом предназначены для уязвимых групп населения и медицинских работников на передовой борьбы с коронавирусом.

Об этом говорил и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус.

"Вакцина дополнит другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменит их, - сказал он. - Сама по себе вакцина не положит конец пандемии".

"Первоначальные поставки вакцины #COVID19 будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан #работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска. Мы надеемся, что это сократит число смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но у вируса все еще есть пространство для маневра".

"Сама по себе вакцина не остановит пандемию #COVID19. Нам все равно нужно будет продолжить:

Наблюдения

Испытания, изоляцию и уход за больными

Отслеживание контактов и карантин

Вовлечение людей

Поощрять людей вести себя осторожно"

Эта разница в ожиданиях - оптимизм некоторых политиков и общественности, с одной стороны, и нерешительность многих специалистов в области науки, с другой, - частично объясняется непониманием масштаба проблемы: как изготовить достаточно вакцины для достаточного количества людей.

Не все понимают, что в случае инфекционных заболеваний (передающихся от человека к человеку) для настоящей защиты нужно сделать прививки очень большому количеству людей.

Сила вакцины - в ее способности защищать не только отдельных пациентов, но и окружающих.

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Вот, к примеру, Шона.

Проблема для Шоны, и для всех нас, состоит в том, что ни одна вакцина не бывает эффективной на 100%.

Вакцина от кори является одной из лучших и защищает от 95% до 98% людей.

Недавно представленные вакцины от Covid-19, которые разработали Pfizer/BioNTech и Moderna, все равно не достигают 100-процентной эффективности. И мы пока не знаем, снизится ли этот процент со временем и насколько результат будет отличаться от полученного во время клинических испытаний.

Это означает, что примерно каждый десятый не будет защищен от Covid-19, даже если мы вакцинируем всех. Без 100-процентного охвата, что маловероятно в любой программе вакцинации, число людей, подвергающихся риску, будет довольно высоким.

Они могут быть и в числе наиболее уязвимых: мы уже знаем, что у пожилых людей, как правило, более слабая реакция на вакцинацию, хотя вакцины против коронавируса показали обнадеживающие результаты в этом отношении.

Вдобавок некоторые могут вообще не пройти вакцинацию по состоянию здоровья, например, те, кто проходит курс лечения рака.

Это означает, что значительное число окружающих нас людей по-прежнему будет подвергаться риску заразиться. Среди них могут оказаться ваши друзья и родственники.

Однако способ обеспечить косвенную защиту для всех существует: это массовая вакцинация.

Если мы привьем достаточное число людей, произойдет удивительная вещь: мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших уязвимых друзей и близких.

Иногда это называют коллективным иммунитетом.

Вот как он работает.

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Так скольким из нас нужна вакцина от коронавируса?

Мы еще не знаем (и это имеет решающее значение для достижения уровня коллективного иммунитета), насколько нынешние вакцины от Covid-19 способны предотвратить передачу или выработать иммунитет, стерилизующий вирус, то есть лишающий его возможности размножаться.

Возможно, нам придется подождать, чтобы выяснить это наверняка, но как предполагает один из разработчиков вакцины Pfizer/BioNTech, есть шанс, что хотя бы одна из вакцин может помочь снизить риск.

Но даже если предположить, что вакцины действительно помогают блокировать распространение вируса, число людей, которым потребуется вакцинация для полной защиты уязвимых, очень велико.

Это связано с тем, что даже при значительном уровне вакцинации эффективной вакциной очень много людей все еще будет незащищенными, утверждает профессор Дэвид Солсбери, бывший директор по иммунизации Министерства здравоохранения Великобритании и научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House.

Он объясняет, что все сводится к простой математике.

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Поэтому ученые указывают, что пока у нас не будет достаточно вакцины, чтобы привить не только находящихся в группе риска, но и большую часть населения, конца социальному дистанцированию не предвидится.

"Если просто защитить уязвимые группы общества, можно предотвратить смертельные случаи среди них и уменьшить нагрузку на больницы, но это не остановит распространение вируса", - говорит профессор Солсбери.

По его словам, не прошедшие вакцинацию по-прежнему будут распространять вирус и заражать невакцинированных и тех, кто были вакцинированы, но не выработали защитного иммунного ответа.

Это неизбежно означает, что для предотвращения развития очагов передачи вируса и защиты уязвимых необходимо добиться высоких уровней вакцинации для людей всех возрастов.

Учитывая, насколько современный мир тесен с точки зрения передвижения людей и товаров, это нужно делать по всей планете.

"Это глобальная пандемия, это не национальная эпидемия, поэтому нужно остановить вирус повсюду. Пока этого не сделано, ни одно место в мире не будет безопасным", - говорит профессор Солсбери.

В настоящее время глобальный план вакцинации предполагает, что сначала ограниченное количество доз получат медицинские работники и те, кто подвергается наибольшему риску от вируса.

Но некоторые страны, включая США и Великобританию, уже заявили, что планируют вакцинацию и за пределами групп риска, как только позволят поставки.

Глава Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) заявил, что всем наиболее уязвимым группам населения для прививок может потребоваться время до апреля, но конечная цель правительства - вакцинировать как можно больше людей старше 16 лет.

В целом, по оценкам ВОЗ, от 65% до 70% людей должны иметь иммунитет, прежде чем распространение вируса прекратится, можно будет говорить о "стадном иммунитете" и считать, что мир в безопасности.

Профессор Азра Гани, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона, специализируется на математическом моделировании инфекционных заболеваний. По ее мнению, чтобы считать себя "в безопасности", нужно привить 70% населения.

Эксперт считает, что это в итоге вернет нашу жизнь в норму, но добиться этого будет нелегко, даже при отсутствии непредвиденных препятствий.

"[Вакцина] положит конец пандемии, вопрос лишь в том, когда это произойдет, и это труднее всего предсказать, потому что производство этой вакцины - самая большая проблема", - говорит профессор Гани.

Итак, как вакцинировать миллиарды людей?

Иммунизация большой части из 68 млн жителей Великобритании - это колоссальная задача, не говоря уже о том, чтобы охватить большинство 7,8 млрд жителей земного шара.

Ничего подобного раньше не предпринималось.

Вакцины и оборудование для вакцинации - например, флаконы для хранения препаратов - необходимо производить в массовых количествах. Предложение не будет удовлетворить спрос еще в течение некоторого времени.

Затем вакцины необходимо перевезти с заводов и доставить в медицинские центры, в том числе в изолированные, труднодоступные районы по всему миру.

Некоторые вакцины, вероятно, также потребуют особых условий хранения - например, вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре -70°C.

Великобритания первой в мире одобрила препарат Pfizer. Национальная служба здравоохранения страны уже создает сеть центров массовой вакцинации.

Но в других странах это будет сложнее.

Немецкий логистический гигант Deutsche Post DHL уже предупредил, что в больших районах Африки, Азии и Южной Америки недостаточно холодильников на завершающих этапах доставки, а также мало складских помещений, что "представляет собой самую большую проблему" для распределения значительного количества вакцины.

Как убедить население?

Существует еще один фактор, который может замедлить массовую вакцинацию.

Чиновникам от здравоохранения придется преодолеть волну "нерешительности в отношении вакцинации" - иначе говоря, растущее число людей, которые не хотят делать прививки. ВОЗ считает "антипрививочное движение" одной из 10 основных угроз глобальному здоровью.

В Великобритании около 36% людей заявили, что они либо не уверены, либо вряд ли согласятся на вакцинацию, говорится в отчете Британской академии и Королевского общества.

Похожие цифры были зафиксированы опросом YouGov в ноябре.

Эта нерешительность в отношении прививок, наряду с растущим потоком дезинформации о вакцинации - так называемое движение против вакцин, - может затруднить выработку коллективного иммунитета во многих странах.

Профессор Гани предполагает, что нужно успокоить людей, которые обычно проходят вакцинацию, но которые в настоящее время "немного нервничают" из-за того, как быстро были разработаны вакцины против Covid-19. По ее мнению, это будет иметь решающее значение для массового внедрения вакцины в Великобритании.

По ее словам, завоевать доверие населения и заставить людей делать прививки - значит постепенно, хотя и небыстро, приближаться к уровню "стадного иммунитета".

Так сможет ли вакцина вернуть нас к нормальной жизни?

Несмотря на научные и практические проблемы доставки эффективной вакцины в Великобритании, да и во всем мире, есть и хорошие новости: похоже, вакцины первого поколения в значительной степени помогут в борьбе с Covid-19.

В краткосрочной перспективе они позволят предотвратить развитие тяжелых заболеваний и смерти наиболее уязвимых людей, особенно пожилых с уже существующими заболеваниями, а также врачей, работающих с больными коронавирусом.

Заявление Pfizer/BioNTech о том, что их вакцина защищает 94% взрослых людей старше 65 лет, - важный стимул для этой работы.

Плохая новость заключается в том, что для вакцинации такого числа людей, которое позволит сделать весь мир безопасным и вернуть нас к нормальной жизни, могут потребоваться месяцы или даже годы.

Эра "вакцины плюс"

По словам профессора Солсбери, предположения о том, что уже к Пасхе следующего года вакцины вернут нас к привычному образу жизни, вселили в людей нереалистичные ожидания. Если не остановить распространение вируса, такой исход "маловероятен", считает эксперт.

По его словам, даже для стран с мощной инфраструктурой здравоохранения и опытом программ массовой вакцинации прерывание цепочки распространения вируса станет сложной задачей.

Профессор Солсбери полагает, что хотя перспективы для групп риска в следующем году "несомненно улучшатся", остальным, вероятно, придется принимать дополнительные меры по защите себя от вируса. Он называет это "вакциной плюс".

Профессор Гани соглашается и полагает, что для "возвращения мира в норму" потребуется еще два года, но этот процесс, вероятно, пойдет быстрее в странах с высоким уровнем доходов, таких как Великобритания.

Но она предупреждает: хотя вакцины в итоге положат конец пандемии, они не избавят нас от вируса, и миру нужно будет продолжать вакцинацию, как и в случаях с другими инфекционными болезнями.

Эта новая эра "вакцины плюс" в битве с Covid-19, похоже, уже наступает, и 2021 год, вероятно, потребует от нас продолжать эту борьбу в течение нескольких месяцев - а возможно, и намного дольше.