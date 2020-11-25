Эфиопия: власти требуют от повстанцев Тыграя сдаться, угрожая атаковать их столицу

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бойцы ополчения Амхары, которые сражаются на стороне правительства Эфиопии

В полночь со среды на четверг по местному времени (совпадает со временем Москвы) истекает срок 72-часового ультиматума о сдаче, который правительство Эфиопии предъявило властям мятежной провинции Тыграй.

Вечером в воскресенье премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед потребовал от повстанцев в течение трех суток сдать армии столицу провинции Мэкэле, пока, по его словам, не пройдена точка невозврата. Он заявил, что в противном случае по городу будет открыт артиллерийский огонь.

В Мэкэле и его окрестностях находятся, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек.

Лидер Национального фронта освобождения Тыграя (НФОТ) Деберцион Геберемайкл отверг ультиматум, заявив, что его сторонники "готовы умереть, защищая наше право самим управлять своим регионом".

Конфликт между центральными властями Эфиопии и северной провинцией Тыграй постепенно нарастал со времени прихода к власти нынешнего премьера Абия Ахмеда в апреле 2018 года, и 4 ноября перерос в вооруженное противостояние.

Получить точную, проверенную информацию о положении в Тыграе не представляется возможным, поскольку телефонная связь и интернет в провинции не работают. Но, по имеющимся данным, за три недели сотни людей погибли, десятки тысяч бежали, в том числе в соседний Судан.

Мир обеспокоен

ООН выразила тревогу в связи с возможностью массовых жертв, если начнутся бои за Мэкэле. Однако заседание Совета Безопасности по тыграйскому вопросу во вторник закончилось без принятия резолюции. Об этом, как сообщает Франс пресс, попросили государства Африки, чтобы дать Африканскому Союзу больше времени для дипломатических усилий.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудники агентства ООН по делам беженцев помогают жителям Эфиопии, бежавшим из района конфликта

В тот же день глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Эфиопии. "Я выразил величайшую обеспокоенность в связи с нарастанием этнически ориентированного насилия, многочисленных жертв и нарушений прав человека и международного гуманитарного права", - заявил Боррель по окончании переговоров.

Утром в среду Абий Ахмед публично отверг международное вмешательство в конфликт. "Мировому сообществу надо постоять в сторонке, пока правительство Эфиопии не попросит его о помощи", - заявил он, назвав действия военных на севере страны "операцией по восстановлению законности и порядка".

Назначенная правительством Эфиопии комиссия по правам человека обвинила молодежное формирование из Тыграя в убийстве более 600 гражданских лиц из других частей страны в городе Май-Кадера 9 ноября этого года. Большинство жертв были убиты холодным оружием, а некоторые сожжены заживо, утверждает комиссия.

"Эмнести Интернешнл", ссылаясь на свои источники, подтвердила информацию о резне в Май-Кадере, но международная правозащитная организация отказывается назвать виновников и количество жертв.

НФОТ отрицает свою причастность и требует независимого международного расследования.

Как развивался конфликт

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом. 95% из шести миллионов ее жителей составляет народность тиграи. На долю Тыграя приходятся всего 5,7% населения Эфиопии, но именно его представители долгое время занимали важные позиции в эфиопской армии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В регионе Тыграй расположен город Аксум, где, согласно утверждениям эфиопов, находится дворец библейской царицы Савской

По имеющимся данным, сепаратисты способны поставить под ружье до 250 тысяч человек. Аналитики предсказывают долгую и кровопролитную борьбу.

9 сентября в Эфиопии должны были пройти всеобщие и местные выборы, которые правительство Абия Ахмеда отложило на 2021 год в связи с пандемией Covid-19.

Власти автономной провинции Тыграй во главе с ее президентом Дебреционом Геберемайклом не подчинились и провели выборы, принесшие НФОТ, по их данным, абсолютное большинство в региональном парламенте.

Кабинет Абия Ахмеда объявил тыграйские выборы незаконными. Руководство провинции, в свою очередь, отказалось подчиняться центральному правительству, поскольку срок его полномочий истек, а новые выборы не состоялись.

В начале ноября Абий Ахмед обвинил "сепаратистов" в нападении на базу федеральной армии с целью захвата оружия и приказал вооруженным силам наступать на Тыграй.

В прошлом году эфиопский премьер удостоился Нобелевской премии мира за разрешение многолетнего конфликта с Эритреей.

Кто защитит мирных граждан?

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила тревогу в связи с сообщениями о концентрации танков и артиллерии вокруг Мэкэле и призвала обе стороны отдать своим силам ясный и недвусмысленный приказ пощадить гражданское население.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из региона Тыграй в соседний Судан бежали более 40 тыс. человек

"В высшей степени агрессивная риторика обеих сторон связи с борьбой за Мэкэле является опасно провокационной и может подвергнуть и без того уязвимых и запуганных жителей большой опасности", - заявила она.

Тон высказываний последнее время действительно ужесточился. В воскресенье представитель эфиопской армии предупредил, что в случае штурма Мэкэле тем, кто останется в городе и не сдастся, "не будет пощады". Мишель Бачелет заявила, что подобные разговоры сами по себе могут считаться военным преступлением.

Абий Ахмед неоднократно заверял, что эфиопская армия в ходе кампании будет защищать мирных граждан. Однако Мишель Бачелет обеспокоена тем, что из-за отсутствия связи с Тыграем проверить его утверждения невозможно.

"Поступают сообщения о произвольных арестах и содержании в заключении, убийствах, а также дискриминации и стигматизации этнических тиграи", - говорит она.

Порядка 40 тысяч беженцев уже пересекли границу с соседним Суданом. ООН предупреждает, что в следующие полгода их число может возрасти до 200 тысяч, если война не остановится.

Люди бегут, семьи разлучаются

Энн Сой, корреспондент Би-би-си

Не замечающая никого вокруг пара сидит у стены представительства ООН в Хамдаите в провинции Кассала на востоке Судана. Дымок из жаровни с древесным углем окутывает их лица. Кофе в чайнике вот-вот закипит, и женщина расставляет крошечные чашечки. Жители Эфиопии не отказываются от кофейной церемонии в любых обстоятельствах.

Пара только что прибыла в транзитный лагерь из Тыграя.

Мои наблюдения прерывает подошедший молодой человек. Он вступает в разговор и рассказывает, что три дня назад бежал из тыграйского города Хумера, где служил таможенником.

Спрашиваю, почему он не едет дальше, в постоянный лагерь для беженцев в глубине суданской территории?