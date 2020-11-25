Трамп помиловал бывшего советника Флинна. Тот признал, что солгал ФБР о контактах с Россией

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Флинн работал советником президента рекордно короткое время

Президент США Дональд Трамп заявил, что помиловал своего бывшего советника по безопасности Майкла Флинна. В 2017 году он признал, что дал ложные показания ФБР о своих контактах с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Флинна. Мои поздравления @GenFlynn и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет фантастический День благодарения", - написал Трамп в "Твиттере".

Флинн ответил в "Твиттере" ссылкой на Библию: "Иремия 1:19". Этот отрывок звучит так: "Они будут воевать против тебя, но не одолеют, потому что я с тобой и спасу тебя, - возвещает Господь".

Ранее апелляционный суд округа Колумбия закрыл дело в отношении Флинна, опубликовав документы, свидетельствующие о том, что прокуратура сняла с него обвинение в даче ложных показаний.

Дело Флинна было частью расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016-го года в США.

Флинн, обвинявшийся по нескольким эпизодам, в 2017 году заключил сделку с Мюллером. Он признал вину по одному эпизоду и согласился дать показания о контактах окружения Трампа с Россией.

По официальной версии, 24 января 2017 года агенты ФБР допросили Флинна о том, обсуждал ли он вопрос санкций против России с тогдашним послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Тот солгал, что не обсуждал, - и признал этот факт.

Флинн покинул должность советника Трампа по безопасности с формулировкой "об утрате доверия". Вынесение ему приговора в 2018, 2019 и 2020 году откладывалось до завершения дачи показаний.