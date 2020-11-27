Дайджест: мир прощается с Марадоной, супермодель Халима Аден отказывается от карьеры в пользу веры

Автор фото, CASA ROSADA

Прощание с легендой

Легенда мирового футбола Диего Марадона был предан земле рядом со своей матерью на закрытой церемонии, после того как гроб с его телом был выставлен для прощания в Буэнос-Айресе, а сам город стал местом весьма эмоциональных сцен его бесчисленных поклонников.

В самих похоронах приняли участие лишь около двух десятков родственников и ближайших друзей футболиста.

Но перед этим воздать последние почести умершему собрались гигантские толпы: проходя мимо гроба, многие рыдали, посылали воздушные поцелуи и молились.

В течение всего четверга гроб, покрытый государственным флагом Аргентины и футболкой с его номером 10 на спине, был выставлен для прощания в президентском дворце.

Тысячи поклонников скончавшегося в среду футболиста выстроились в многокилометровые очереди, протянувшиеся ко дворцу по центральным улицам Буэнос-Айреса.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Песни, слезы и плакаты. Как прощались с Диего Марадоной

"Черная пятница" уходит в онлайн

В США, а с их подачи и по всему миру, начинается так называемая "Черная пятница", когда в предрождественский сезон магазины предлагают огромные скидки на свои товары.

Многие торговые точки в этот день открывают свои двери в полночь. Эта традиция распространилась и на Великобританию. Однако до 2 декабря в стране действует карантин, все магазины, кроме продовольственных, закрыты, тем не менее ритейлеры ожидают значительного наплыва покупателей в интернете.

Тайцы против короля

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный лозунг протестующих: достоинство превыше политики

Таиландское оппозиционное "Народное движение" объявило о массовых демонстрациях протеста, которые начнутся сегодня и будут продолжаться в течение ближайших пяти дней. Уже поступают сообщения, что полиция открыла огонь по демонстрантам, собравшимся близ резиденции короля Таиланда, которого протестующие винят в злоупотреблениях властью.

Фермеры Индии идут на столицу

Автор фото, Hindustan Times Подпись к фото, Индийская полиция пытается помешать фермерам добраться до столицы

Десятки тысяч фермеров в индийских штатах Харьяна и Пенджаб намерены присоединиться к демонстрации протеста, направляющейся в Дели. Фермеры возмущены тремя законопроектами центрального правительства, считая, что они подорвут их доходы. Власти штата Харьяна объявили о закрытии своих границ в попытке помешать недовольным фермерам добраться до столицы.

80 лет со дня рождения Брюса Ли

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За свою недолгую жизнь Брюс Ли снялся в 36 фильмах

Знаменитому киноактеру и мастеру восточных единоборств Брюсу Ли сегодня могло бы исполниться 80 лет. Он был популяризатором в области китайских боевых искусств и талантливым постановщиком боевых сцен.

Брюс Ли родился в США, вырос в Гонконге, но затем вернулся в Америку, где и начал свою карьеру в Голливуде. Он скоропостижно скончался в результате отека мозга в 1973 году, когда ему было 32 года.

За свою недолгую жизнь Брюс Ли снялся в 36 фильмах и вызвал множество подражателей в кино и на телевидении. Во времена расцвета видеосалонов в позднем СССР он уже посмертно стал культовой фигурой на множества советских детей и подростков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Халиму беспрестанно критиковали: одни - за недопустимую в исламе демонстрацию женской сексуальности, другие - за поощрение образа мусульманки как женщины, закутанной в черное с головы до пят

Халима Аден: я устала от постоянных компромиссов со своей верой

23-летняя американка Халима Аден, ставшая первой в мире супермоделью, открыто декларирующей свою приверженность исламу, объявила, что больше не выйдет на подиум, поскольку больше не считает, что подобная работа совместима с ее религиозными убеждениями.

В своем инстаграм-посте, вызвавшем потрясение у миллионов ее поклонников по всему миру, она написала, что пандемия коронавируса дала ей возможность сделать передышку и задуматься о том, что для нее важнее всего как для мусульманки.

Аден, первая модель в хиджабе и буркини, появившаяся на обложках многих ведущих модельных журналов, включая британский Vogue, Vogue Arabia, Sports Illustrated и других, в серии своих постов описала трудности, с которыми ей приходилось сталкиваться в "токсичном месиве под названием фэшн".

Сомалийка по происхождению, выросшая в лагере беженцев в Кении, Халима пожаловалась на то, как за время работы моделью ей приходилось постоянно пропускать молитвы, носить одежду, в которой она чувствовала себя дискомфортно, а также надевать хиджаб в такой манере, которая выглядела предательством ее истинных ценностей.

Халима раскаивается в том, что часто вела себя слишком оппортунистически, и упрекает модельную индустрию в искаженном представлении о "репрезентации", а также в нехватке по-настоящему исламских дизайнеров одежды.

"Они могут позвонить мне хоть завтра, но и за 10 млн долларов я больше никогда в жизни не рискну поступиться своим хиджабом", - написала Халима. Выступление на подиуме или работа на неделях моды - это, по ее словам, постоянный источник плохой энергетики.

Появляясь на подиумах всегда с головой, покрытой хиджабом, и в одежде, практически полностью скрывающей ее фигуру, Халима снискала огромную популярность у девушек-мусульманок по всему миру, многие из которых видели в ней образец для подражания и источник силы для борьбы с предрассудками в своем окружении.

Вместе с тем, ее выходы на подиум и фотографии в журналах регулярно вызывали огонь критики. Одни утверждали, что подобная демонстрация себя, пусть и в полностью закрытой одежде, неприемлема для мусульманки, другие же упрекали ее в том, что своим появлением в хиджабе она, напротив, пропагандирует его как обязательный аксессуар для женщин в исламском мире, воспринимаемый многими как символ женского бесправия.

"Ни в одной стране мира ни одна женщина не должна надевать хиджаб против своей воли, и ни одна женщина не должна его снимать по принуждению. Я ношу хиджаб, потому что он делает меня красивой и придает уверенность в себе", - рассказала Халима в прошлом году в своем интервью Русской службе Би-би-си.

Не спешите хоронить демократию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря ни на что, люди по-прежнему хотят сами выбирать, кто будет ими руководить

Распад Советского Союза привел к расцвету демократий во многих странах, но сейчас этот процесс, видимо, идет на попятную, пишет Economist.

Но все не так плохо, считает издание.

В прошлом основной угрозой демократиям были военные перевороты. Сейчас все гораздо сложнее.

Да, многие граждане демократических стран недовольны своими правительствами, и многие лидеры - как, например, президент России Владимир Путин, пытаются использовать это недовольство в своих целях.

Но есть причины не терять надежды. Сила демократии состоит в том, что она позволяет процессу перемен протекать в мирном русле. Пока проходят настоящие выборы, всегда остается шанс выгнать кого-то из власти.

И не стоит забывать, что простой народ, избиратели, хотят демократии, а не правления железной рукой.

Люди хотят сами избирать, кто будет ими управлять.

Российские сироты, обошедшие полмира и канувшие без следа

Японская газета "Асахи Симбун" рассказывает об удивительной судьбе примерно 900 российских сирот, оказавшихся без родителей в начале гражданской войны.

В 1918 году 895 детей, в возрасте от пяти до 15 лет, были эвакуированы из Петрограда на Урал. В 1919 году их отправили во Владивосток при помощи американского Красного Креста.

Владивосток тогда находился под контролем японских сил.

В 1920 году, после того как стало ясно, что город займет Красная армия, детей снова эвакуировали.

Их долго и мучительно везли через два океана - сначала в Сан-Франциско, затем в Нью-Йорк, а потом в Коивисто, в Финляндии, которое теперь называется Приморск.

Что стало с детьми после того, как они снова оказались в СССР, до сих пор неизвестно.

Армяне Карабаха оставляют за собой лишь выжженную землю

Корреспондент британской Times пишет, что бегущие из Карабаха и соседних районов армяне не оставляют после себя ничего.

Все деревья вдоль дороги в Армению срублены. Дома сожжены дотла - чтобы даже самой мелочи не оставлять победившим в войне азербайджанцам.

55-летний Артур Саркисян, срубающий деревья в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, говорит, что это место всегда будет армянским: "Эти деревья, эта земля принадлежит нам, даже если на ней и стоит азербайджанская армия. Я лишь забираю то, что принадлежит моему народу".

Район Кельбаджар, согласно достигнутым мирным договоренностям, должен перейти под контроль Азербайджана. Этот район был захвачен армянскими силами в 1993 году, в результате чего десятки тысяч этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома и стали беженцами.

Азербайджан заявляет, что все армяне могут спокойно оставаться в своих домах, но, согласно представителям неправительственных организаций, практически никто из них на это не решается.

Мирное соглашение, подписанное в Кремле, безусловно окажется благотворным для России на Кавказе. Армения в последние годы проявляла все больше тяги к Западу. Теперь же две тысячи солдат, присланных Кремлем - единственное, что сдерживает азербайджанскую армию.

Автор фото, NASA

Американское космическое агентство НАСА начало собирать гигантскую ракету-носитель Space Launch System (SLS), которая в будущем должна обеспечить доставку астронавтов на Луну. Первый полет этой системы состоится в следующем году.