Дом в Назарете: археолог считает, что именно в нем рос Иисус

Джо Коузенс

Би-би-си

Автор фото, K.R.Dark Подпись к фото, Анализ доказал, что дом относится к I веку и что он был искусно врезан в склон каменистого холма

Имеются очень большие основания полагать, что в доме I века, развалины которого были раскопаны в Назарете, прошло детство Иисуса Христа, полагает профессор археологии из Университета Рединга Кен Дарк.

Предположение возникло еще в 1880-х годах, когда остатки дома были обнаружены под возникшим позднее монастырем. В 1930-х годах ученые его отвергли, место раскопок было заброшено, но в 2006 году в Назарет отправился профессор Дарк.

"Я не ставил перед собой задачи найти дом Иисуса, я занимался историей города как центра христианского паломничества в византийскую эпоху, - говорит он. - Но меня ожидал невероятный сюрприз".

Над развалинами дома залегают остатки византийской церкви, на месте которой, в свою очередь, позднее возник женский монастырь Сестер Назаретских.

"Из письменных византийских источников известно, что на месте дома Марии и Иосифа построили церковь Кормления, посвященную воспитанию младенца Иисуса, и остатки дома сохранились в ее крипте. До наших дней она не дошла, но в свое время была местом массового поклонения, о чем говорится в описаниях паломничеств VII века. Практически наверняка это и есть та самая церковь", - говорит профессор Дарк.

Проведенный им анализ показал, что дом относится к I веку и что он был искусно врезан в склон каменистого холма. Тот, кто его построил, должен был быть превосходным специалистом по каменному строительству, по-древнегречески тектоном, каковым, согласно Библии, и был Иосиф.