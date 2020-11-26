Коронавирус в мире: в Лондоне вновь откроются пабы, Германия продлила локдаун
После введения в Англии трехбалльной системы карантинных ограничений Лондон окажется во второй категории, в Европе начало горнолыжного сезона могут отложить, Германия продлила локдаун, а Грузия усиливает карантинные меры.
Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса - в нашем обзоре.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60,5 млн, умерло более 1,4 млн человек.
В Лондоне вновь откроются пабы
В Англии после завершения локдауна 2 декабря вновь начнет действовать трехбалльная система карантинных ограничений.
Каждый регион будет оцениваться по эпидемиологической ситуации - динамике новых случаев заражения, смертности и наполненности больниц. Аналогичная система действовала в Англии осенью, но, как заявил ранее британский премьер Борис Джонсон, зимний вариант будет строже.
Критериям самого слабого уровня ограничений - первого - соответствуют лишь несколько английских регионов. Большая часть страны, включая Лондон, окажется во второй категории карантинных ограничений, которая подразумевает открытие пабов и ресторанов. Об окончательном решении по каждому району Джонсон расскажет позднее.
Категории среди прочего определяют, в каком количестве и где могут встречаться люди. Например, в районах первой категории группы до шести человек могут собираться на улицах и в помещениях, а вторая категория ограничений разрешает собираться группам до шести человек лишь на улице.
Власти намерены регулярно пересматривать категории регионов, и менять их в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.
Решение будет приниматься в зависимости от различных факторов, в частности количества выявленных случаев заражения среди разных возрастных групп, особенно среди людей старше 60 лет.
На это будут влиять:
- Динамика роста или уменьшения новых случаев
- Нагрузка на здравоохранение с учетом уже сложившейся ситуации и прогнозируемой
- Особенности распространения коронавируса на местах с учетом их изолированности
- Районам страны может присваиваться более высокая категория, если ситуация не будет улучшаться
Между тем в Англии кривая количества новых случаев заражения начинает выравниваться, сообщило Национальное бюро статистики, и отметило, что ситуация в регионах страны сложилась разная.
В Уэльсе и Северной Ирландии количество новых случаев идет на убыль, в отличие от Шотландии, где кривая идет вверх.
Горнолыжный сезон в Европе может начаться позже
Некоторые европейские страны готовы закрыть свои горнолыжные курорты до следующего года, чтобы не усугублять ситуацию с распространением коронавируса. Германия обратилась к другим странам ЕС с предложением действовать скоординировано.
По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ближайшее время может быть принято общеевропейское решение по этому вопросу. Инициативу поддержали Италия и Франция, в то время как у Австрии появились сомнения.
В начале пандемии одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе стали горнолыжные курорты.
Италия, как и Германия, считает, что необходим общий подход к вопросу закрытия горнолыжных курортов, а премьер-министр Италии поддержал предложение о переносе открытия сезона.
"Если Италия решит закрыть все свои горнолыжные подъемники без поддержки Франции, Австрии и других стран, то будет велик риск того, что итальянцы будут кататься на лыжах в других странах и привозить вирус домой", - заявил он в телеинтервью.
Германия продлила локдаун
Власти Германии накануне приняли решение о продлении локдауна до 20 декабря, однако некоторые ограничения могут быть продлены и далее.
В частности, число покупателей в торговых центрах и магазинах будет ограничено, а маски будут обязательны во всех общественных местах, в том числе в закрытых помещениях, магазинах и на парковках.
С 23 декабря по 1 января во время праздничных торжеств будет разрешено собираться компаниями по 10 человек.
Выступая в Бундестаге, Меркель заявила, что строгие ограничения необходимо оставить в силе, чтобы на 100 тыс. человек приходилось не более 50 новых случаев заражения в неделю.
Но, по ее словам, в 62 населенных пунктах страны, включая Берлин, этот показатель превышает 200. "К сожалению, мы не можем пообещать улучшения ситуации к Рождеству и Новому году", - сказала она.
Грузия ужесточает карантинные меры
Из-за роста новых случаев заражения Грузия с 28 ноября до 1 февраля решила ужесточить карантинные меры и расширить точечные ограничения.
С субботы в стране вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00. Исключение решили сделать для новогодней и рождественской ночей. Передвигаться между городами можно будет лишь на легковых автомобилях. Рестораны и кафе смогут продавать еду только навынос и для доставки курьерами.
Также будет ограничена работа спортзалов и бассейнов. Конференции, тренинги, культурные и развлекательные мероприятия можно будет проводить лишь в онлайн-режиме. В городах перестанет работать общественный транспорт. Закроются все магазины, за исключением торгующих продуктами и товарами первой необходимости. с 3 по 15 января в стране будут выходные.