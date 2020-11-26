От "космоса" до "физрука". Взлет и падение российского футбола после ЧМ-2018

Анатолий Бурчаков

Би-би-си

Автор фото, EPA

В 2018 году на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до 1/4 финала. Теперь команда не может выиграть у Молдовы и пропускает пять мячей от Сербии. Главный тренер Станислав Черчесов перекладывает вину на игроков и ругается с журналистами. Клубы же проводят один из самых провальных сезонов в еврокубках. Какой путь прошел российский футбол за эти два года?

"Ты просто космос, Стас!"

Перед чемпионатом мира российская сборная под руководством Черчесова невнятно выступила на Кубке конфедераций и позже выдала серию блеклых товарищеских матчей. У наблюдателей были вопросы и к тактике, и к составу.

Но на самом турнире сборная показала неожиданно хороший результат - она впервые вышла в плей-офф, в 1/8 финала прошла Испанию и уже в следующей стадии уступила будущим финалистам - Хорватии, причем только в серии пенальти.

После удачного выступления на чемпионате мира Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА, а Российский футбольный союз продлил с ним контракт. Сборную наградил в Кремле президент Владимир Путин.

Тренер был удостоен Ордена Александра Невского с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения".

Позже Черчесов с Путиным еще не раз обменивались любезностями. Президент поздравлял его с днем рождения, а тренер поддерживал путинские поправки в конституцию и зазывал россиян на голосование.

Когда команда, проиграв хорватам, вернулась из Сочи в Москву, футболисты и тренеры встретились с болельщиками, которые приняли их как героев. Черчесов тогда пообещал, что на следующем чемпионате мира в Катаре команда покажет результаты еще лучше.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Всем здравствуйте!": сборная России встретилась с болельщиками

Про главного тренера российской сборной писали песни, самая известная из которых ушла в народ.

"Ты просто космос, Стас! Ты просто космос! Впадаю я в экстаз! Ты просто космос, Стас!" - так звучал припев песни в исполнении "Ленинграда".

Но потом что-то пошло не так.

"У тебя все нормально?"

Еще в 2018 году российская сборная на волне успеха на чемпионате мира ярко стартовала в новом европейском турнире - Лиге наций. Команда дважды обыграла Турцию и сыграла вничью со Швецией. Положительный результат в последнем матче - все с той же Швецией - гарантировал бы ей выход в высший дивизион турнира.

Игра проходила уже в 2019 году. Россия этот матч проиграла, уступив шведам первое место в своей группе. Та неудача быстро забылась, поскольку начался отборочный этап чемпионата Европы - и российская сборная прошла его достаточно уверенно.

Россияне практически без проблем обыграли слабые команды Сан-Марино, Казахстана, Кипра и Шотландии, но вот сильной Бельгии дважды уступили.

У футбольных экспертов вопросы вызвал не сам факт поражений от одной из сильнейших команд мира, сколько манера, в которой Россия их потерпела - фактически сборная не смогла навязать бельгийцам сколько-нибудь серьезную борьбу, хотя в первом матче те играли даже не сильнейшим составом. Кроме того, в товарищеском матче Россию не менее уверенно обыграла сборная Германии.

Сама финальная стадия чемпионата Европы, которая должна была состояться летом 2020 года, была перенесена из-за пандемии Covid-19. Из-за нее же в играх сборной наступил перерыв длиной в 10 месяцев.

Осенью 2020 года стартовал очередной розыгрыш Лиги наций. После побед над Сербией и Венгрией в игре российской сборной наступил спад: поражение от Швеции и ничья с Молдовой в товарищеских матчах, а в самой Лиге наций - сначала две ничьи (с Турцией и Венгрией),а потом и вовсе два поражения - от той же Турции и Сербии. Причем матч в Белграде завершился унизительным счетом 5:0.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Поражение со счетом 0:5 от Сербии стало для сборной России самым крупным за 16 лет

Вечером 24 ноября Станислав Черчесов пришел в прямой эфир "Матч-ТВ", чтобы ответить на вопросы, накопившиеся у журналистов после серии из шести матчей без побед. Поведение тренера, который и раньше отличался склонностью уходить от прямых ответов на заданные вопросы и привычкой говорить о себе то во множественном числе - "мы", то в третьем лице - "главный тренер", - вызвало скандал.

Один из наиболее примечательных отрезков интервью касался выбора нестабильного нападающего "Сочи" Антона Заболотного вместо молодого и перспективного форварда ЦСКА Федора Чалова и выглядел так:

- Почему тогда Заболотный выходит, а не Чалов?

- Потому что Заболотный приносит больше пользы команде.

- Сейчас вам сразу припомнят пять промахов [Заболотного] в Сербии.

- Хорошо, пускай припомнят. Можно припомнить и три промаха [Заболтотного] вчера [в матче "Сочи"] с ЦСКА. А припомните мне, пожалуйста, один промах Чалова в игре с "Сочи".

Мне лучше "бездарный" Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было.

- А откуда у Чалова будут моменты, если вы его не ставите в состав?

- Если бы я тебя слушал, меня бы точно уже давно уволили.

Этим не ограничилось. Перед одной из рекламных пауз в эфир попал диалог между Черчесовым и комментатором Денисом Казанским.

"У тебя все нормально?" - спросил Черчесов.

"У меня?" - переспросил журналист.

Издание Sports.ru писало, что в одной из рекламных пауз тренер якобы выразил свое отношение к вопросам журналистов словами о том, что "может и в [лицо] дать". Комментатор Дмитрий Губерниев, который принимал участие в интервью по видеосвязи, на это сказал, что мата в студии не слышал. При этом он оговорился, что слышал не все диалоги и что вне эфира действительно были резкие реплики со стороны Черчесова, суть которых он передавать не стал.

Черчесов, как можно понять из его реплик, остался уверен в своей правоте. Заодно он дал понять, что в отставку не собирается, причем уже не в первый раз.

После провала в матче с Сербией он на послематчевой пресс-конференции ответил на соответствующий вопрос так: "Этот вопрос не ко мне. Мы хорошо начали турнир, но закончили его неважно. Игра с Сербией показала, что команда должна быть командой. А у нас много новых игроков - видимо, с листа не всем удается сыграть на таком уровне".

Тогда же он в своей характерной манере высказал журналистам за "неправильные", по его мнению, вопросы.

О влиянии матча с Молдовой на официальные игры: "Зачем задавать этот вопрос, если игра стоит в календаре? Это же не от нас зависит, это не наша прихоть. Я об этом уже говорил. Все команды играют по три игры"

О невызове нападающего Артема Дзюбы из-за скандала вокруг публикации его интимного видео: "Зачем возвращаться к вопросу, который мы закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы опять вопрос педалируете. Дзюба нам добавляет многое в игре. Другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, это было правильное решение".

О том, были ли мысли уйти со скамейки в стиле Георгия Ярцева, который так поступил в 2004 году во время разгрома от сборной Португалии (1:7): "Молодой человек, у тебя настрой какой-то особенный сегодня. Давай дальше, следующий вопрос".

Что было дальше

В эфире "Матч-ТВ" Черчесов не только пожаловался на плохую игру Чалова, но и прокомментировал слова гендиректора "Спартака", заявившего, что тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье нападающего клуба Александра Соболева, который тренировался и попал в заявку на матч с сербами несмотря на проблемы с коленом.

"Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдыч [Федун, владелец "Спартака"] все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет - это кто виноват? Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал".

Федун на следующий день упрекнул сборную за травму Соболева: "Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально".

Еще дальше пошел ЦСКА. Клуб выпустил заявление, в котором не упоминалась фамилия Чалова, но явно читалось намерение защитить своего футболиста.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Нпадающего ЦСКА Федора Чалова иногда вызывают в сборную, но на поле он почти не появляется

"В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - заявили в ЦСКА.

Физруками российские любители футбола часто называют тренеров, которых они считают бездарными и к которым не испытывают симпатию.

Источник издания Чемпионат.com в РФС позже сообщил, что в организации остались недовольны тем, как Черчесов подал в эфире суть своих мыслей.

Контракт главного тренера действует до конца 2022 года с опцией пролонгации до 31 июля 2024 года. По данным "Чемпионата", вариант с его отставкой в РФС не рассматривают.

В клубном футболе дела не лучше

В 2018 году казалось, что чемпионат мира придал мощный импульс не только сборной России, но и клубному футболу. На трибунах стало больше болельщиков, а российские клубы неплохо выглядели в еврокубках.

Так, "Зенит" и "Краснодар" вышли из своих групп в Лиге Европы - петербургский клуб свою группу и вовсе выиграл, кубанские футболисты заняли второе место, набрав поровну очков с испанской "Севильей", но уступив ей по дополнительным показателям.

В более престижной Лиге чемпионов дела складывались не так удачно - "Локомотив" и ЦСКА вылетели после группового этапа, но ощущения безысходности их игра не оставляла. Так, ЦСКА выводил на поле самый молодой состав в турнире и сумел с ним дважды обыграть мадридский "Реал", а игра "Локомотива" удостоилась лестных эпитетов даже от соперников.

Уже год спустя все выглядело намного печальнее. Осенью 2019 года ни один российский клуб не смог преодолеть групповой этап еврокубков - "Зенит" и "Локомотив" вылетели из Лиги чемпионов, "Краснодар" и ЦСКА - из Лиги Европы. "Спартак" и вовсе не добрался даже до группового этапа ЛЕ, проиграв португальской "Браге" в отборочном туре.

В сезоне 2020/21 Россию в Лиге чемпионов впервые представляли сразу три клуба - "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". Это стало возможным еще несколько лет назад благодаря тому, что российский чемпионат поднялся на шестое место в рейтинге коэффициентов УЕФА. Однако до нынешнего сезона фактически в ЛЧ отправлялись только два клуба, а третий стабильно проигрывал в отборочном туре и попадал в более слабую Лигу Европы.

Не факт, что в обозримом будущем Россия сможет увидеть сразу три своих команды в самом престижном клубном турнире планеты - в прошлом сезоне Россию обогнала Португалия, так что в следующем году в Лиге чемпионов сыграют в лучшем случае два российских клуба.

Помимо трех клубов в групповой стадии ЛЧ у России могло быть еще три клуба в Лиге Европы, но только один - ЦСКА - по правилам мог попасть туда напрямую, в то время как еще два - "Ростов" и "Динамо" - должны были преодолеть отбор. С этой задачей они не справились.

В частности, "Динамо" проиграло в квалификации тбилисскому "Локомотиву". Досаду болельщиков от этого поражения можно понять, сравнив совокупную стоимость составов двух клубов: 52 млн евро у москвичей и 3,7 млн евро у команды из Тбилиси.

В результате в еврокубках остались только четыре российских клуба. Они показали феноменально плохой результат: сыграв в общей сложности уже 15 матчей в групповой стадии этого сезона, не выиграли они пока ни разу.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Баннер болельщиков "Динамо" на матче с "Ахматом" после вылета из Лиги Европы

Спонсируемый "Газпромом" "Зенит" с самым дорогим составом в России и частный "Краснодар" уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.