РКК "Энергия" предложила создать российскую космическую станцию взамен МКС. Это реально?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первый блок МКС был ввыведен на орбиту в 1998 году, с 2000 года станция принимает экипажи

Оператор российского сегмента Международной космической станции - РКК "Энергия" - предложила сосредоточиться на создании национальной космической станции вместо дальнейшего использования МКС, сообщил первый заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьев.

"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - пояснил Соловьев на заседании совета РАН по космосу.

Он не уточнил, о каких повреждениях идёт речь. Известно, что уже больше года на МКС происходит утечка воздуха, недавно место повреждения удалось установить - причиной стала микротрещина в российском модуле "Звезда". Сообщалось и о других поломках на станции - от компьютера до туалета.

По словам замглавы корпорации, дальнейшие траты России на эксплуатацию МКС слишком велики, поэтому необходимо пересмотреть сроки участия российской стороны в этой программе.

Соловьев также представил облик предполагаемой альтернативы МКС с рабочим названием "Российская орбитальная служебная станция" (РОСС). Планируется, что ее срок существования будет неограниченным за счет заменяемости модулей. Согласно представленному плану, РОСС будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Она также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается после 2024 года.

"Роскосмос" предложение Соловьева прокомментировал сдержанно. В пресс-службе корпорации сообщили, что в следующем году планируют приступить к переговорам с партнерами по Международной космической станции о сроках ее эксплуатации.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в "Роскосмосе" подтвердили, что ждут от РКК "Энергия" предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. "Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете) "Роскосмоса", а затем доложены в правительство", - сказали в пресс-службе.

"Быть конкурентами не представляется возможным"

Совещание, на котором был представлен проект новой российской станции, прошло под председательством президента РАН Александра Сергеева.

Накануне Сергеев выступил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, в ходе которого раскритиковал нехватку финансирования на разработку новых космических проектов.

"Недавно было совещание относительно федеральной космической программы, которая сильно урезается, и что особенно обидно, большому секвестру подлежат статьи, связанные с научным космосом. По этой федеральной программе на 2016-2025 годы планировалось выйти на финансирование 12-15 млрд рублей в год под задачи научного космоса", - сетовал Сергеев.

По словам главы РАН, финансирование научного космоса сейчас снижено фактически до минимума, хотя именно научный космос всегда был визитной карточкой страны и составлял ее престиж.

"К 2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд рублей вместо 15 млрд. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. В этих условиях быть конкурентами не представляется возможным", - отмечал Сергеев.

Чем заменить МКС?

Разговоры о замене устаревающей МКС (она работает в пилотируемом режиме с 2000 года) на новую станцию идут уже давно. В марте 2015 года тогдашний глава "Роскосмоса" Игорь Комаров говорил, что Россия и США построят новую космическую станцию после 2024 года при участии стран-партнеров.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин заявил, что Россия обзаведется национальной орбитальной космической станицей к 2023 году. "МКС нами активно используется для науки, для народного хозяйства, но с МКС видно только 5% территории Российской Федерации", - отмечал он.

Многие сетовали на слишком большие затраты на содержание и достройку МКС. Ее сборка на орбите обошлась налогоплательщикам США, России, Европы, Канады и Японии более чем в 120 млрд долларов.