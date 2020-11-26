Переворот в Турции 2016 года: к пожизненному приговорены сотни противников Эрдогана

Автор фото, AFP Подпись к фото, Суд над подозреваемыми в организации переворота начался в 2017 году

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению сразу 337 человек, которые признаны виновными в попытке свержения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана четыре года назад. Это был один из самых крупных процессов по делу о попытке военного переворота в Турции 15-16 июля 2016 года.

Всего перед судом по обвинению в попытке захвата власти и покушению на жизнь президента Эрдогана предстали почти 500 человек, в том числе 25 генералов и 10 гражданских лиц. 475 подсудимых были так или иначе связаны с авиабазой Акинджи под Анкарой, где в дни неудавшегося переворота разыгрались ключевые события.

337 человек получили пожизненные сроки, 14 из них (10 военных летчиков и четверо штатских) - на усиленном режиме содержания.

Процесс шел с конца июля 2017 года на территории тюремного комплекса "Синджан" в пригороде Анкары. Для него специально соорудили зал вместимостью полторы тысячи человек. В день вынесения приговора помещение было переполнено.

Шесть человек судили заочно, в том числе проживающего в американском штате Пенсильвания 79-летнего исламского богослова Фетхуллу Гюлена и преподавателя теологии Адиля Оксуза. По мнению официальной Анкары, они стояли за неудавшейся попыткой переворота.

Бывшего командующего ВВС Турции Акина Озтюрка приговорили к пожизненному заключению по этому же делу в прошлом году.

Что случилось четыре года назад?

15 июля 2016 года заговорщики захватили авиабазу Акинджи вместе с находившимися на ней истребителями-бомбардировщиками F-16 и взяли в заложники начальника генштаба Хулуши Акара. Они объявили, что берут власть в свои руки, "чтобы восстановить конституционный порядок, права человека и свободы".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Анкара, 16 июля 2016 года. Сторонники Эрдогана вступили в противостояние с военными

На улицах Анкары и Стамбула появились вооруженные солдаты и танки.

Считается, что мотивом действий военных было недовольство усилением личной власти Эрдогана и проводимой им политикой исламизации. Турецкая армия исторически считалась главной опорой светского характера государства.

Захватить президента, проводившего в это время отпуск на средиземноморском курорте Мармарис, заговорщикам не удалось. Он прилетел в Стамбул и также обратился к нации по телевидению. На улицы городов вышли его сторонники, вступившие в конфронтацию с военными.

Самолеты F-16 с базы в Акинджи трижды обстреляли здание парламента, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. В результате этих ударов погибли 68 человек и более 200 были ранены.

На следующий день мятежные военные капитулировали. Всего, по официальным данным, в ходе событий 15-16 июля погиб 251 человек и около двух тысяч получили ранения и травмы.

После переворота президент Эрдоган провел в стране массовую чистку. Были уволены порядка 100 тыс. государственных служащих, преподавателей и судей, свыше 2,5 тысячи человек приговорены к пожизненному заключению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В тюремном комплексе "Синджан" специально соорудили зал вместимостью полторы тысячи человек