Задержан экс-замглавы ФСИН Максименко, которому было стыдно за коллег

Автор фото, Sergey Bobylev/Tass Подпись к фото, Валерий Максименко прослужил во ФСИН всего 3,5 года, а до этого был кадровым военным

Бывший заместитель директора ФСИН Валерий Максименко задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте Следственного комитета. Ранее Максименко жаловался на условия работы во ФСИН и признавался, что ему стыдно за некоторых своих сотрудников.

В ноябре прошлого года Максименко подал в отставку. Некоторые СМИ писали, что отставка Максименко могла быть связана с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова, который ранее был начальником управления ФСБ по Красноярскому краю.

Как утверждает СКР, в 2018 году Максименко организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы". При этом строительная организация, по версии следствия, заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

В результате, по мнению следствия, ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" был причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов. Статья 285 часть 3 УК, которую вменяют Максименко, грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

Максименко был назначен на должность замглавы ФСИН в апреле 2016 года. До этого он более 25 лет служил в Вооруженных силах России, а затем в течение трех лет работал на руководящих должностях в разных отраслях народного хозяйства, следует из его биографии на сайте ФСИН. Он награжден рядом государственных наград, а также является почетным работником уголовно-исполнительной системы.

"Со стыда хочется под землю провалиться"

В общении со СМИ Валерий Максименко отличался прямотой и открытостью. В одном из интервью он объяснил избиения заключенных сотрудниками ФСИН Максименко "отсутствием мозгов" у сотрудников ведомства.

"Если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет, или ему терпения не хватает. Мы с этим боремся жестко, бескомпромиссно избавляемся от таких горе-работников", - заявил он.

Незадолго до своей отставки Максименко объявил о решении ФСИН поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комментарии в устной форме.

"Изменение формата - это, по большому счету, к лучшему, - объяснял чиновник в интервью радиостанции "Говорит Москва". - Вот пример: начальник колонии - это пару недель назад было - головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней".

В январе прошлого года Максименко заявил, что сотрудники ФСИН нуждаются в помощи психологов, потому что их работа предполагает повышенную моральную нагрузку.

"Зарплаты небольшие, работа каждый день в тюрьме, каждый день общение с преступниками, многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, социально неблагополучные, обозленные на жизнь и проецирующие свои чувства и эмоции на окружающих. Нагрузка, психологическое давление на сотрудников колоссальное", - жаловался он.

Пытки в колониях

Накануне задержания Максименко, 25 ноября в Карелии отпустили из-под домашнего ареста начальника петрозаводской колонии №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении заключенного, писала "Медиазона" со ссылкой на в местное управление Следственного комитета.

А 19 ноября суд Ярославля оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по громкому делу о пытках заключенного Евгения Макарова, возбужденному в 2018 году. Максименко тогда извинился перед заключенным. "Мне стыдно за этих сотрудников", - сказал он.

Уголовное дело об избиении в карельской колонии было возбуждено еще в октябре 2019 года из-за видео, на котором тюремщики бьют заключенного. Ковалева и экс-начальника колонии Ивана Савельева задержали только в начале апреля. До этого Савельев провел экскурсию для СМИ по колонии, уверяя что пыток нет. Однако заключенные и сотрудники ИК-9 рассказали о взятках, доносах и слугах-осужденных.

Савельева в итоге отстранили от должности, а Валерий Максименко тогда заявил, что бывший начальник ИК-9 "будет уволен, это однозначно". Но после заявления ФСИН России уволила самого Максименко, а Cавельева, взятого под стражу, в апреле 2020 года отпустил из-под стражи Верховный суд, сообщал портал Daily Karelia.