"Репетиция сопротивления путчу": оппозиция в Таиланде митингует против возможного военного переворота

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Три пальца вверх - этот жест протестующие позаимствовали в книжной трилогии и фильме "Голодные игры", где подобное приветствие символизируют неповиновение тоталитарной власти

Оппозиционное Народное движение Таиланда начало в пятницу пятидневную кампанию протеста.

Тысячи демонстрантов перекрыли движение на площади Лад Прао в деловом районе на севере Бангкока, где пересекаются несколько оживленных магистралей. Другая группа сожгла портреты генералов, в прошлом возглавлявших военные перевороты.

Одно из требований адресовано королевскому двору: "вернуть народу деньги". Но главным поводом для акции стали слухи о возможном новом захвате власти армией. Организаторы называют нынешнюю манифестацию "репетицией сопротивления путчу".

Таиланд является конституционной монархией, но полномочия короля широки, а главной опорой существующего порядка является армия.

С середины июля в Таиланде практически ежедневно идут выступления, главным образом, молодых образованных граждан и студентов, под лозунгом "Долой феодализм!".

Их участники требуют внесения поправок в конституцию, отмены статьи 112 уголовного кодекса, запрещающей любую критику короля и членов его семьи, и отставки нынешнего премьера Праюта Чан-Оча, бывшего главы военной хунты, свергнувшей в 2014 году демократически избранное правительство премьера Инглак Чиннават.

Протестующие говорят, что не хотят, чтобы его сменил другой генерал.

"Мне всего 18, а я уже видел два путча!", - заявил корреспонденту агентства Рейтер участник демонстрации, студент по имени Тан.

Переворот 2014 года стал 13-м с 1932 года, когда была упразднена абсолютная монархия, страна, прежде звавшаяся Сиамом, стала Таиландом, и началась ее современная история.

Генерал Прают в прошлом году победил на выборах, но оппозиция говорит, что они были подтасованы, а продиктованная военными в 2017 году конституция, 20-я по счету, недемократична. В частности, верхняя палата парламента сформирована из назначенцев бывшего военного режима.

Премьер Прают Чан-оча и командующий таиландской армией генерал Наронгпан Джиткаутхэ на днях отрицали слухи об очередном захвате власти военными, но оппозиция им не верит.

Протестующие обвиняют таиландскую монархию в длящемся десятки лет попустительстве вмешательству военных в политику.

Король Маха Вачиралонгкорн Рама Х пока не комментировал текущие события в стране, если не считать заявления представителя дворца, что монарх любит всех подданных.

Тем временем семь видных оппозиционных деятелей находятся под следствием по обвинениям в оскорблении величества в ходе массовых акций. По местным законам им грозит до 15 лет тюрьмы.

Участники демонстрации в среду призвали короля передать под контроль государства собственность короны, составляющую, по их мнению, порядка 30 млрд долларов. Сейчас он распоряжается ею по своему усмотрению

Акция, в которой участвовали, по оценке полиции, около 8 тысяч человек, проходила возле штаб-квартиры Сиамского коммерческого банка, крупнейшим акционером которого является Рама X. Он владеет 23% акций банка на сумму 2,3 млрд долларов.

Власти возвели ограждение из металлических морских контейнеров и колючей проволоки вокруг здания Бюро по управлению собственностью короны.

"Миллионы семей еле сводят концы с концами, а одна-единственная семья утопает в роскоши на средства, принадлежащие налогоплательщикам!" - заявил на митинге активист Парит Чиварак. Против него возбудили дело.

Как пишет New York Times, скончавшийся в 2016 году король Пумипхон Адульядет Рама IX, царствовавший почти 70 лет, что всего на два года меньше, чем Людовик XIV, действительно пользовался симпатией большинства тайцев. Иное дело его сын, 68-летний плейбой, пережидающий пандемию коронавируса в снятом им целиком отеле в Баварии.

Свита короля, по данным СМИ, состоит из 120 человек, в том числе 20 молодых привлекательных девушек.

"Как погода в Германии?" - написано на плакатах, которые носят протестующие в Бангкоке.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Таиланде идут протесты уже несколько месяцев, протестующие требуют реформы монархии

При численности вооруженных сил в 300 тысяч человек в Таиланде насчитывается 1600 генералов, многие из которых параллельно занимаются бизнесом.

В прошлом таиландские военные не раз применяли силу против внутренних оппонентов.

Бангкокский политолог Титипол Пхакдиваних замечает, что премьер-министр по-прежнему пользуется поддержкой крупного бизнеса и консервативно настроенных граждан. Несколько сотен из них в пятницу устроили в Бангкоке свою демонстрацию, надев рубашки желтого цвета - символа таиландской монархии.