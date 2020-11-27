Избиение темнокожего продюсера полицейскими в Париже шокировало Макрона и Францию

Автор фото, AFP Подпись к фото, В прошлом году в Париже и других французских городах бушевали протесты Black Lives Matter. Сейчас полицейских вновь обвиняют в расовом насилии

Во Франции разгорается новый скандал вокруг полицейского насилия и отношения правоохранительных органов к меньшинствам. Его причиной стало жестокое избиение полицейскими темнокожего музыкального продюсера в его собственной студии в Париже.

На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать продюсера Мишеля Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего те применяют светошумовую и дымовую гранаты. Зеклер также утверждает, что во время избиения он неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве.

Представитель офиса президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что тот шокирован кадрами избиения продюсера. Макрон также обсудил инцидент с министром внутренних дел страны.

В полиции после публикации видео заявили, что правоохранители пытались арестовать продюсера за нахождение на улице без маски, однако он скрылся в студии. Как передает агентство Рейтер, Зеклер признал, что в нарушение существующих во Франции карантинных ограничений шел по улице без маски и хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Кадры избиения вызвали у французов крайне эмоциональную реакцию. Мэр Парижа Энн Идальго назвала действия полиции недопустимыми. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что полицейские "запятнали честь мундира" французской полиции, и добавил, что будет добиваться их увольнения.

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе обвинил полицейских в расизме. "Невыносимые кадры, неприемлемое насилие. Скажите "нет" расизму!", - написал он в "Твиттере" рядом с фотографией окровавленного лица избитого продюсера.

Пострадавший, музыкальный продюсер Мишель Зеклер, изначально был задержан и обвинен в сопротивлении аресту. Однако после появления видео дело против него было прекращено. Как передает агентство Франс пресс, в отношении полицейских начато расследование. Они временно отстранены от службы.

В четверг, подавая жалобу на действия полицейских, Зеклер заявил, что "просто хочет, чтобы эти три человека ответили по закону".

Обвинения в жестокости

В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. На этой неделе был разогнан импровизированный лагерь мигрантов на Площади Республики в центре Парижа. Сотрудники правоохранительных органов действовали достаточно жестко, операция закончилась столкновениями с мигрантами и защищавшими их активистами.