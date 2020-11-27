В Нальчике на учителя напали друзья школьника. Ему пришлось отстреливаться

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В лицее №2 города Нальчик между учеником и его преподавателем произошел конфликт, который перерос в драку с участием знакомых ученика. Учитель в свою очередь начал стрелять из травматического пистолета.

По предварительным данным местного управления МВД, конфликт между учеником и учителем начался из-за разногласий по учебному вопросу, после чего школьник позвал своих знакомых "для разбирательства".

По данным МВД, ученик учится в восьмом классе. Региональное управление СКР сообщает, что в девятом.

"В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет и, вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух", - сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Версия Следственного комитета несколько отличается от версии МВД. Ведомство сообщает, что "испытывая неприязненные отношения к учителю истории, [ученик] вместе со своими знакомыми на стоянке возле школы напал на преподавателя, нанеся ему телесные повреждения".

"Учитель с целью пресечь избиение достал хранившийся в его автомашине травматический пистолет и произвел несколько выстрелов", - пишет ведомство.

Как сообщила Интерфаксу помощник главы минздрава Кабардино-Балкарии Лилия Шомахова, в результате стрельбы один из мужчин получил травму.

"В медучреждение доставлены два человека. Один из них - мужчина, получивший травму вследствие выстрела из травматического оружия. Медики уже извлекли пули из мягких тканей. Его жизни ничего не угрожает", - рассказала она.

Вторым пострадавшим оказался сам учитель. По словам Шомаховой, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в средне-тяжелом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет", - уточнили РИА Новости в минздраве республики.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.