Лукашенко пообещал “не работать президентом” после принятия новой конституции

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что не будет руководить страной после принятия новой конституции. Такое заявление он сделал во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента Беларуси.

"Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут", - заявил Лукашенко.

Лидер Беларуси отметил, что выступает за внесение поправок в конституцию и за то, чтобы скорректировать в ней полномочия президента республики: "Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда".

По убеждению Лукашенко, проблема в том, что у него слишком широкие полномочия. "У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - объяснил он.

Одновременно президент раскритиковал "протестунов", которые "наносят основной удар по президенту и вертикали власти". "Давай, демократия, все должны избираться... Мы это проходили в период Горбачева... Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - сказал он.

Изменение конституции

О планах внести поправки в конституцию Беларуси Лукашенко говорит давно. В апреле прошлого года он объявил о грядущих поправках в основной закон страны, которые должны сбалансировать полномочия ветвей власти. Лукашенко тогда заявил, что "навластвовался".

"Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти", - сказал он.

С тех пор работа над новым текстом конституции страны продвинулась не слишком далеко. В июне этого года Лукашенко заявил, что подготовить новую конституцию можно в течение двух лет.

В интервью российским журналистам в начале сентября этого года Лукашенко утверждал , что готов провести реформу основного закона Беларуси, после чего "не исключает" проведение досрочных президентских выборов.

В октябре президент даже обсудил поправки в конституцию с лидерами оппозиции, чтобы, по его словам, "услышать мнения всех". "Конституцию на улице не напишешь". Это слова президента - членам так называемого координационного совета и объединенного штаба", - писали об этой встрече в телеграм-канале "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко. На встрече присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Место встречи оказалось необычным - поскольку лидеры оппозиции в СИЗО, Лукашенко говорил с ними там же. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская идею изменения основного закона не поддержала: "Лукашенко пытается оттянуть свой уход", - сочла она. Тихановская уехала из Беларуси вскоре после выборов и с Лукашенко не встречалась.

При этом Кремль планы Лукашенко поддержал. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва за конституционную реформу в Беларуси.

"Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу президента Республики Беларусь. В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно", - сказал он в начале ноября в интервью газете "Коммерсант".

26 ноября Лавров на встрече с Лукашенко подтвердил, что Россия готова его поддержать в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу.