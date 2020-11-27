Убит "отец иранской бомбы". В Тегеране застрелили физика Фахризаде, которого считали главой ядерной программы

Автор фото, EPA Подпись к фото, Машина физика подверглась нападению

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль. Агентство Рейтер передает, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение. Он был единственным иранским ученым, персонально упомянутым в отчете МАГАТЭ 2015 года. "Запомните это имя: Фахризаде", - сказал в 2018 году Нетаньяху, назвав его руководителем секретных проектов минобороны Ирана.

Иран всегда настаивал, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Что случилось во время покушения?

Иранское министерство обороны описало обстоятельства убийства так: "Вооруженные террористы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава отдела нашего министерства по исследованиям и инновациям. После столкновения между террористами и его охраной Фахризаде получил тяжелые ранения и был срочно отправлен в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом и несколько минут назад он скончался".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Фахризаде был ранен в результате нападения и умер в больнице

По данным иранских СМИ, по ученому, который находился в машине, был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Агентство Фарс ранее сообщало о взрыве автомобиля в городе Абсард неподалку от Тегерана, где был убит Фахризаде. Как рассказали свидетели происшествия, "были убиты три или четыре человека, которых называли террористами".

"Провокация войны"

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере": "Сегодня террористы совершили убийство ведущего иранского ученого. Этот трусливый акт - с серьезными свидетельствами роли Израиля - показывает, что его виновники делают все возможное для развязывания войны". При этом глава Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения иранской армии - пообещал отомстить за убийство Фахризаде.

Военный советник аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил о причастности к убийству Израиля с еще большей уверенностью. "В последние дни политической жизни своего... союзника [проигравшего президентские выборы президента США Дональда Трампа] сионисты пытаются усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", - написал Дехган.

Сам Трамп убийство иранского физика пока не комментировал, однако ретвитнул сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором тот среди прочего пишет: [Фахризаде] возглавлял секретную военную программу Ирана и в течение многих лет его искал Моссад. Его смерть - важнейший психологический и профессиональный удар для Ирана".

Британская газета Daily Mail в январе 2020 года писала, что израильской разведке удалось добыть документы, якобы подтверждающие, что Иран с 2002 года пытался разработать ядерное оружие, и на одном из них имелась пометка "в верхнем левом углу", сделанная рукой Мохсена Фахризаде.

Фахризаде долгое время считался самой важной фигурой иранской ядерной программы.