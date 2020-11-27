В Дании закопали миллионы зараженных норок. Теперь их хотят откопать

Автор фото, AFP Подпись к фото, Мертвых норок сваливали в общие могилы экскаваторами

Датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены из-за опасений, что они могут заражать людей мутировавшим штаммом коронавируса.

Теперь опасения вызывают два места массовых захоронений - одно из них находится неподалеку от озера, которое используется для купания, а другое - поблизости от источника питьевой воды.

После обнаружения нового штамма коронавируса было решено уничтожить все поголовье этих животных в стране - почти 17 млн норок, что нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии - самой крупной в ЕС.

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддерживает идею об эксгумации норок и их сожжении. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде.

Предыдущий аграрный министр Могенс Йенсен ушел в отставку на прошлой неделе из-за шквала негодования в обществе, возникшего из-за поспешного решения властей закопать более 10 тыс. тонн мертвых норок.

По информации издания DR News, было убито 11 из 17 млн животных.

Предупреждение: на приведенных ниже фото содержится кадр захоронения

Правительство признало, что уничтоженье норок было проведено плохо. Масла в огонь также добавила новость о том, что захороненные животные начали появляться на поверхности из-за того, что при их разложении образовались газы, которые их вытолкнули.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время посещения норковой фермы расплакалась

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время посещения норковой фермы расплакалась, не смущаясь телекамер.

"У нас здесь два поколения искусных фермеров, разводивших норок - отец и сын, которые за очень короткое время лишились дела всей жизни и… это далось им нелегко. Мне жаль", - сказала она, вытирая слезы.

В эфире телеканала TV2 эксперты в области права сообщили, что правительство приступило к массовому уничтожению животных, не заручившись оценкой того, как это скажется на окружающей среде.

Автор фото, EPA/MORTEN STRICKER Подпись к фото, Всего в стране хотят уничтожить 17 млн норок

Оппозиционная партия Венстре считает, что норок нужно откопать и поместить в контейнеры с навозом, так как этот метод более безопасный.

Министр по вопросам окружающей среды Леа Вермелин обратилась к парламенту на специальной сессии, созванной из-за проблемы с норками.

Она признала, что решение о массовом захоронении животных было ошибочным, более безопасным для окружающей среды было бы их сожжение, но из-за распространения коронавируса на зверовых фермах необходимо было действовать срочно, и другого способа так быстро избавиться от большого количества мертвых животных не было.

Депутат от Социалистической народной партии Сигна Мунк сказала, что захоронения норок это бомба замедленного действия для окружающей среды, и их необходимо убрать.

Глава ассоциации производителей норок Таге Педерсен расскзал, что уничтожение животных стало приговором для датских заводчиков. В этой индустрии там работают примерно 6 тыс. человек. Ежегодная выручка от экспорта меха составляла 800 млн долларов.