Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора
Черногория и Сербия объявили о высылке послов из-за спора о событиях, происходивших более века назад.
Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". Его обвинили во вмешательстве во внутренние дела Черногории и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
После этого в МИД Сербии был выслан посол Черногории Тарзан Милошевич. Белград, "руководствуясь принципом взаимности", также объявил его персоной нон грата.
Великая народная скупщина Черногории в ноября 2018 года приняла решение о низложении короля Николы и объединении с Сербией в единое государство. Было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое позже стало Югославией.
В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством впервые после окончания Первой мировой войны. До этого три года после существовало конфедеративное государство Сербия и Черногория.
Божович сделал свое заявление на заседании ассоциации, представляющей черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года "свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией".
МИД Черногории заявил, что сербский посол таким образом "принизил государство, которое предоставило ему дипломатический иммунитет". Ранее, согласно этому заявлению, Божовичу было сделано несколько устных и письменных замечаний.
Черногорский МИД обратил внимание на то, что в 2018 году парламент страны отменил решение скупщины, принятое 100 лет назад. Там считают, что Божович "унизил черногорский парламент".
В ответ на высылку Божовича черногорскому послу в Белграде также было предписано покинуть Сербию.
Правительство Черногории, принявшее решение о высылке Божовича, должна сменить просербская коалиция партий, которая с небольшим перевесом выиграла выборы в августе. Новое правительство должно быть сформировано на следующей неделе.
Победа оппозиции на парламентских выборах в Черногории, которая три года назад была принята в НАТО, может привести к тому, что высокие посты и доступ к секретам альянса получат люди, симпатизирующие России.