Армия Эфиопии подошла к столице мятежного Тыграя. Повстанцы сообщают об обстреле города

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Эфиопские военные начали наступление на столицу мятежного региона Тыграй - северной провинции, граничащей с Суданом и Эритреей, сообщили региональные лидеры и работники гуманитарных организаций. Конфликт между правительственными войсками и сепаратистами "Народного фронта освобождения Тыграя" не стихает уже больше трех недель, за это время тысячи человек погибли или стали беженцами. ООН предупреждает о масштабном гуманитарном кризисе.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2019 году получивший Нобелевскую премию мира за разрешение многолетнего конфликта с соседней Эритреей, пока не внемлет призывам международного сообщества начать с сепаратистами переговоры. А члены "Народного фронта освобождения Тыграя" обещают бороться до победного конца.

Генерал-лейтенант эфиопской армии Хасан Ибрагим заявил, что военные захватили город Викро, к северу от столицы Тыграя Мэкэле, вместе с несколькими другими городами.

Лидер повстанцев Дебрецион Геберемайкл отправил агентству Рейтер сообщение, где говорилось, что столица Тыграя Мэкэле подверглась серьезному обстрелу, а правительственные войска начали военную операцию с целью захвата города.

Подпись к фото, Армия подошла к столице Тыграя Мэкэле

Эфиопские власти ранее поставили перед сепаратистами ультиматум - сдаться или ожидать наступление на Мэкэле. Ультиматум истек в полночь со среды на четверг 26 ноября. В пятницу военные объявили о начале "финальной фазы" наступления в регионе.

Сотни людей погибли, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, пока эфиопские войска продвигались по региону.

Подробности того, что происходит в Тыграе, почти невозможно подтвердить, так как телефонная, сотовая и интернет-связь отключены.

Что происходит в столице Тыграя?

Эфиопская армия ранее объявила, что намерена захватить Мэкэле в течение нескольких дней, однако не собирается причинять вреда проживающим там 500 тысячам мирных жителей.

Как сообщает Рейтер, пресс-секретарь премьер-министра заявила, что эфиопские войска не будут обстреливать жилые районы.

"Безопасность жителей Эфиопии в Мэкэле и регионе Тыграй остается приоритетом для федерального правительства", - заявила Биллен Сеюм.

На встрече в пятницу премьер-министр Абий Ахмед заявил послам мира от Африканского союза, что гражданское население в регионе будет защищено. Тем не менее возможность мирных переговоров, чтобы положить конец боевым действиям, не обсуждалась, а посланникам не разрешили посетить Тыграй.

НОФТ, который сейчас контролирует Мэкэле, заявил, что будет продолжать борьбу.

ООН предупреждает о возможных военных преступлениях в случае, если эфиопская армия атакует Мэкэле. Организация также выразила обеспокоенность из-за того, что у сотрудников гуманитарных миссий нет доступа в регион.

Эфиопские власти в четверг заявили, что вскоре будет открыт "гуманитарный коридор", контролируемый правительством, добавив, что они "привержены работе с агентствами ООН [...] для защиты мирных жителей и тех, кто нуждается в этом".

Более 40 тысяч человек покинули Эфиопию с начала конфликта.

В четверг эфиопские военные были размещены вдоль границы Тыграя с Суданом. Они не давали местным жителям покидать страну, сообщали беженцы.

Корреспондент Би-би-си Энн Сой на суданской стороне границы видела по меньшей мере около десятка эфиопских военных, в то время как поток людей, пересекающих границу, заметно уменьшился.

Кто входит в Национальный фронт

НФОТ состоит из военизированного формирования и хорошо подготовленных местных повстанцев, считается, что их около 250 тысяч.

Некоторые аналитики опасаются, что конфликт может приобрести партизанский характер - когда бойцы Фронта будут продолжать атаковать правительственные войска, даже если те займут Мэкэле.

Лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил, что бойцы Тыграя "готовы умереть, защищая наше право на управление нашим регионом".

Рейтер цитирует дипломатический источник, который сообщил, что НФОТ мобилизовал множество людей в Мэкэле. Он добавил: "Они роют траншеи, и у всех есть АК-47".

Неправительственные организации опасаются, что конфликт может привести к гуманитарному кризису и дестабилизировать весь регион Африканского Рога.

Назначенная правительством Эфиопии комиссия по правам человека обвинила молодежное формирование из Тыграя в убийстве более 600 гражданских лиц из других частей страны в городе Май-Кадера 9 ноября этого года. Большинство жертв были убиты холодным оружием, а некоторые сожжены заживо, утверждает комиссия.

НФОТ отрицает свою причастность и требует независимого международного расследования.

Как развивался конфликт

Тыграй - северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом. 95% из шести миллионов ее жителей составляет народность тиграи. На долю Тыграя приходятся всего 5,7% населения Эфиопии, но именно его представители долгое время занимали важные позиции в эфиопской армии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В регионе Тыграй расположен город Аксум, где, согласно утверждениям эфиопов, находится дворец библейской царицы Савской

9 сентября в Эфиопии должны были пройти всеобщие и местные выборы, которые правительство Абия Ахмеда отложило на 2021 год в связи с пандемией Covid-19.

Власти автономной провинции Тыграй во главе с ее президентом Дебреционом Геберемайклом не подчинились и провели выборы, принесшие НФОТ, по их данным, абсолютное большинство в региональном парламенте.

Кабинет Абия Ахмеда объявил тыграйские выборы незаконными. Руководство провинции, в свою очередь, отказалось подчиняться центральному правительству, поскольку срок его полномочий истек, а новые выборы не состоялись.

В начале ноября Абий Ахмед обвинил "сепаратистов" в нападении на базу федеральной армии с целью захвата оружия и приказал вооруженным силам наступать на Тыграй.