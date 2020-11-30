Коронавирус в мире: вакцина Moderna ждет лицензии, компьютер решит, нужна ли реанимация

Автор фото, Getty Images

Американская вакцина производства компании Moderna ждет лицензии, Энтони Фаучи снова предсказывает США рост заболеваемости, в Британии магазинам хотят разрешить работать дольше в рождественский период. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса - в нашем ежедневном обзоре.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 во всех странах мира составляет 62,8 млн человек, более 1,4 млн пациентов скончались. За время пандемии выздоровели более 40,2 млн инфицированных.

Компания Moderna Inc подала запрос на получение лицензии в США и Европе для своей экспериментальной вакцины mRNA-1273. Главные критерии, которые рассмотрят регуляторы, - эффективность и безопасность.

Ранее Moderna заявляла, что в ходе заключительной стадии тестов ее препарат показал эффективность 94,5%.

Клинические испытания были проведены на 30 тыс. волонтеров, включая пожилых людей как представителей наиболее уязвимой группы. 15 тыс. человек получили реальную вакцину, и только 11 из них впоследствии заболели коронавирусом в легкой форме. Другая половина получила плацебо, и из них Covid-19 выявили у 185 человек - у многих в тяжелой форме.

Разработчик другой вакцины, концерн Pfizer, уже подал запрос на получение лицензии в США. Американский регуляторный орган также рассматривает заявку еще одной вакцины против коронавируса, которую производит компания AstraZenca совместно с учеными из Оксфордского университета. В России также разработана и ждет окончания клинических испытаний вакцина "Спутник V".

Алгоритм для врачей реанимаций

Научный ресурс ScienceAlert публикует данные о методе, с помощью которого врачи смогут определять, кто из больных Covid-19 нуждается в помощи в первую очередь. По словам ученых, это очень важно, так как отделения интенсивной терапии по всему миру снова заполняются ковид-пациентами, и иногда коек на всех не хватает. Теперь определять приоритетность помогает новая программа, которая анализирует результаты компьютерной томографии легких и данные о пациенте.

Автор фото, Reuters

Ранее искусственный интеллект уже обучили идентифицировать вызванное Covid-19 воспаление легких с вероятностью 90%. Однако теперь данные КТ совмещаются с подробными сведениями о заболевшем, такими как возраст, происхождение, состояние системы кровообращения и основные показатели работы организма. В результате компьютер может предсказать, понадобится ли тому или иному человеку место в реанимации.

Впрочем, пока масштабы применения нового алгоритма не слишком велики: его испытали на 295 пациентах в США, Иране и Италии. Но даже на этом первом этапе программа смогла предсказать 96% случаев, когда заболевшего Covid-19 человека нужно было отправить в палату интенсивной терапии.

Тем временем темпы распространения заболевания в некоторых регионах мира растут. Продолжает ухудшаться ситуация в Бразилии и в Мексике. В этих латиноамериканских странах за последние сутки выявлено более 24,4 тыс. и 6 388 новых случаев соответственно.

В ходе бунта в одной из тюрем Шри-Ланки погибли, по меньшей мере, восемь заключенных, более 50 человек, включая двоих охранников, пострадали. Заключенные требовали немедленного освобождения из страха перед распространением коронавируса.

Последние новости Европы

Правительство Италии одобрило новый пакет помощи бизнесу размером в 8 млрд евро на фоне второй волны пандемии. В понедельник о своих планах по поддержанию бизнеса также объявит Канада.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году большинство рождественских базаров в Германии устроены таким образом, чтобы покупатели делали покупки, не выходя из машины

В то же время министр экономики Германии Питер Алтмайер заявил, что правительственные субсидии компаниям не могут продолжаться бесконечно, люди сами должны приложить гораздо больше усилий для сдерживания вируса. По словам министра, число новых заболевших в некоторых регионах страны по-прежнему очень высоко, и ключ к улучшению ситуации - временный отказ от не жизненно важных социальных контактов.

Власти Великобритании намерены разрешить магазинам работать дольше обычного в период рождественских праздников и на протяжении всего января. 2 декабря страна выйдет из второго локдауна, но ограничения разной степени строгости сохранятся на всей территории.

Научный совет при правительстве Франции рекомендует в первую очередь провести вакцинацию в домах престарелых, как только в страну поступят первые дозы вакцин.

США: печальные последствия праздника

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи считает, что в ближайшее время страну ждет резкий рост числа заболевших, связанный с поездками американцев на каникулы по случаю Дня благодарения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На прошлой неделе в аэропортах США была зафиксирована самая высокая пассажирская активность с середины марта

Традиционно неделя после этого праздника является самой активной в году с точки зрения путешествий внутри страны. В прошлом году в этот период через аэропорты в американских городах прошли около 26 млн пассажиров.

В этом году врачи призывали американцев провести День благодарения дома, но в аэропортах на минувшей неделе была зафиксирована самая высокая активность с середины марта - около 1 млн пассажиров внутренних рейсов.

В минувшее воскресенье число новых случаев коронавируса в США за ноябрь превысило 4 млн, это вдвое больше, чем число заболевших в октябре. Всего с начала пандемии в США заболели более 13 млн человек, более 266 тыс. умерли.

Четвертая волна в Гонконге

В Гонконге со среды снова будет введен ряд ограничений и строгие правила соблюдения социальной дистанции. Власти территории заявляют о присутствии всех признаков четвертой волны эпидемии. В последние дни ежесуточное число заболевших вновь превышает 100 человек.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что все 170 тыс. государственных служащих в городе будут работать дистанционно, и призвала частные компании последовать этой же практике.

Ходить в общественных местах теперь можно будет только по двое, ранее разрешалось собираться группами до четырех человек. Рестораны также будут обслуживать только столики на двоих. Закрываются школы, бары и ночные клубы. Спортзалы и салоны красоты продолжат работу, но со значительными ограничениями.

Штрафы за нарушения правил в настоящий момент составляет 2 тыс. гонконгских долларов (260 долларов США), но власти планируют их увеличить. Также будет открыта горячая линия, по которой граждане смогут сообщать о нарушениях карантинных норм.