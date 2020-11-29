Коронавирус в России: почти 27 тысяч заболевших, скончался бывший президент РАН Владимир Фортов

Автор фото, Reuters

За сутки в России выявлено 26 683 новых случая заражения коронавирусом, скончались 459 человек. Заразившийся Covid академик Владимир Фортов, возглавлявший Российскую академию наук в в 2013-2017 годы, умер утром в воскресенье.

Ранее на этой неделе в России был отмечен максимум по новым случаям коронавируса: по данным на 27 ноября, суточный прирост составил 27 543 заболевших. Также был поставлен рекорд по количеству выписанных: 27 296 человек были выписаны по данным на 28 ноября.

Наибольший прирост заболевших коронавирусом по-прежнему фиксируется в Москве: за сутки в столице выявлено 6798 новых случаев.

Общее число зарегистрированных случаев выросло до 2 269 316, а число умерших от Covid-19 - до 39 527. За все время пандемии из больниц было выписано 1 761 457 человек.

Скончался Владимир Фортов

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Владимир Фортов на общем собрании членов РАН. Ноябрь 2018 года

Академик Владимир Фортов, возглавлявший Российскую академию наук в 2013-2017 годы, умер утром в воскресенье. У него был коронавирус. Три года назад Фортов отказался от борьбы за переизбрание. Этому предшествовала борьба РАН за независимость от чиновников.

О кончине 74-летнего академика РИА Новости сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов. "Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки", - сказал он.

В пресс-службе академии уточнили, что Фортов болел - у него была коронавирусная инфекция.

Фортов - советский и российский физик. В мае 2013 года был избран президентом РАН.

В сентябре 2017 года он решил не переизбираться на этот пост и поддержал кандидатуру главы Института прикладной физики РАН Александра Сергеева.

Этому предшествовала борьба за контроль над академией со стороны правительства.

Академики настаивали на большей независимости, но в итоге в 2013 году было создано Федеральное агентство научных организаций, которое должно было отвечать за хозяйственную деятельность институтов РАН. Началась борьба с ФАНО.

В начале 2015 года Фортов говорил, что РАН и ФАНО удалось найти взаимопонимание, однако летом 2016 года около 100 ученых, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН, выступили с обращением к президенту Владимиру Путину. Ученые заявили, что ФАНО вместо чисто хозяйственной деятельности претендует на руководство научными исследованиями.