Воскресные протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши соседей"

Автор фото, TUT.BY Подпись к фото, Демонстрации в Минске проходят каждые выходные с 9 августа

В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. По данным правозащитного центра "Весна", на маршах задержаны более 50 человек.

Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие в ноябре перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах, выходя на "марши соседей" и совместно двигаясь к месту сбора.

Телеграм-канал Nexta Live, координирующий протестующих, пояснил в анонсе марша: "Предлагается объединиться с соседними домами в точках, удобных всему кварталу (это может быть магазин или значимый перекресток), чтобы ближе к 13:00 собраться уже всем районом".

Среди задержанных, по данным СМИ, член основного состава Координационного совета оппозиции Дмитрий Крук. Очевидцы сообщают, что в нескольких случаях при разгоне демонстрантов силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По обыкновению к полудню власти подтянули в центр Минска военную технику, в частности к стеле "Минск - город-герой", Дворцу Независимости, к Октябрьской площади и площади Независимости.

Закрыты несколько центральных станций метро. По всему Минску начались проблемы с интернет-связью.