Умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах". В Британии он был знаменит не только этим

Фигура заметной величины

В 2011 году актер выпустил автобиографию под названием "Из уст Силы" ("Straight from the Force's Mouth"), в котором обыграл сюжет сделавшего его знаменитым фильма (force - англ. сила) и выражение "from the horse's mouth" ("из первых уст").