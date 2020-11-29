Умер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах". В Британии он был знаменит не только этим

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дэвид Проуз со своим экранным альтер-эго на Фестивале фантастических фильмов в испанском Сиджесе 12 откября 2015 г

В возрасте 85 лет скончался британский актер Дэвид Проуз, снискавший мировую славу ролью Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны".

Когда Проуза пригласили на съемки фильма Джорджа Лукаса, он уже был известным бодибилдером и тяжелоатлетом. Родившийся в Бристоле актер обладал отменными физическими данными и ростом в 1 м 98 см.

Однако продюсерам не подошел его голос, поэтому озвучивать реплики Дарта Вейдера пригласили актера Джеймса Эрла Джонса, что навсегда посеяло раздоры между истинными фанатами трилогии в их споре о том, кто же по-настоящему олицетворяет лидера Темных галактических сил.

Автор фото, PA Media

Однако сам актер больше всего гордился своей ролью "Рыцаря Зеленого креста кодекса дорожной безопасности", которого он сыграл в социальной рекламе по безопасности дорожного движения и за которую получил настоящий орден Кавалера Британской империи.

"Да пребудет с ним сила, всегда!" - сказал агент актера Томас Боуингтон, комментируя сообщения о его смерти. - Хотя он известен тем, что сыграл много монстров, для меня - и тех, кто знал Дейва и работал с ним - он был настоящим героем".

Подпись к фото, Проуз также был персональным тренером и вместе со своим братом открыл в Англии первые фитнес-клубы

Агент Проуза назвал его смерть после непродолжительной болезни "настоящей, глубокой, рвущей душу потерей для нас и миллионов его поклонников по всему миру".

Марк Хамилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", также написао об этой утрате.

"Он был добрым человеком, а не просто Дартом Вейдером. Актер, муж, отец, Кавалер Ордена Британской империи, трижды чемпион по тяжелой атлетике, символ безопасности на дорогах. Он ценил своих поклонников так же, как они ценили его", - написал Хамилл в "Твиттере".

Соболезнования выразил и другой коллега Проуза по "Звездным войнам", британский актер Энтони Дэниелс, сыгравший андроида C-3PO в 11 из 12 фильмов киноэпопеи.

"Каноническая фигура Дейва была главной в окончательной версии фильма 1977 года - и ею с тех пор оставалась. Так будет и дальше", - написал он в воскресенье в "Твиттере".

Фигура заметной величины

Актерская карьера Дэвида Проуза началась до "Звездных войн", однако именно роль Дарта Вейдера принесла ему международную славу.

К сожалению, его сильный, типично бристольский акцент, характерный для западных графств Англии, не подходил для устрашающей фигуры голливудского злодея, поэтому он был переозвучен.

Проуз сыграл эту роль во всех трех первых фильмах киноэпопеи "Звездные войны" - и в этот период сдружился с другими бодибилдерами, Арнольдом Шварценнегером и Лу Ферриньо (сыгравшим позднее супергероя Халка в фильме "Невероятный Халк"), еще до того, как они прославились своими ролями.

Автор фото, Lucasfilm Подпись к фото, Как говорил Проуз, ему не сказали, что его голос в качестве Дарта Вейдера будет переозвучен другим актером

Но еще до начала собственной актерской карьеры Проуз получил известность в голливудских кругах, поскольку именно он в качестве персонального тренера готовил для роли Супермена актера Кристофера Рива.

Актерский дебют Проуза состоялся в комедии-пародии 1967 года на бондиану "Казино Рояль", где он сыграл монстра Франкенштейна. Эту же роль ему пришлось повторить еще два раза - в хорроре 1970 года "Ужас Франкенштейна" и в продолжении этой серии - "Франкенштейн и монстр из ада" 1974 года.

В культовом фильме Стенли Кубрика "Заводной апельсин" (1971) Проуз сыграл телохранителя, и именно здесь на него обратил внимание режиссер Джордж Лукас и пригласил на пробы на роль Дарта Вейдера или Чубакки для съемок ленты "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977).

В одном из интервью Би-би-си Проуз пояснил, почему он предпочел сняться в роли именно Дарта Вейдера, а не Чубакки: "Злодеев всегда помнят".

Так Проуз стал неотъемлемой частью всех последовавших съездов и конвенций поклонников "Звездных войн", однако позднее, по слухам, рассорившись с Джорджем Лукасом, с 2010 года потерял доступ на официальные мероприятия, связанные с этой киноэпопеей.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Проуз в образе "рыцаря Зеленого креста безопасности"

Но, несмотря на всемирный успех роли межгалактического злодея, Проуз всегда говорил, что больше гордится своим британским образом "рыцаря Зеленого креста безопасности", которого он впервые исполнил 1975 году.

Все британские дети, росшие в тот период, на всю жизнь запомнили его фирменную фразу: "Остановись, послушай и посмотри по сторонам".

Несмотря на героический образ и физическую мощь, Проуз с 13 лет страдал артритом. Занятия спортом принесли долговременную ремиссию, однако в 1990-е годы болезнь вновь напомнила о себе.