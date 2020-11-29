"Самого одинокого слона в мире" отправили в заповедник. Помогла певица Шер

Автор фото, Getty Images

Страдающий ожирением 36-летний слон по имени Кааван переехал из зоопарка Исламабада в заповедник. Чтобы добиться этого, понадобилась большая кампания в средствах массовой информации, которую возглавила поп-звезда Шер.

Каавану, который провел взаперти, а порой на цепи, большую часть своей жизни, предстоит долгое путешествие. Из зоопарка Исламабада, где он жил с годовалого возраста, его перевезут в заповедник Сиэм-Рип в Камбодже.

Каавана поместили в клетку и отвезли в аэропорт Исламабада с военным конвоем, самолет с ним на борту вылетит вечером и прибудет в Камбоджу через семь часов. Сообщение об этом с фотографией слона разместил в своем "Твиттере" журналист и активист Умер Инам.

"Мои желания, наконец, исполнились", - заявила Шер, поблагодарив за помощь активистов из компании Free the Wild.

Каавана освободили решением суда, постановившего, что условия в зоопарке недостаточно комфортны для содержания там животных. Слонов, в частности, держали на цепи и заставляли исполнять трюки, понукая крючьями на палках.

Решение суда было результатом многолетней работы активистов. Зоопарк привлек к себе их внимание еще в 2010-х годах, а позже к кампании за освобождение слона подключилась западная поп-звезда.

После нескольких кампаний Шер и экозащитников на дело обратил внимание премьер-министр Пакистана Имран Хан. За несколько дней до отъезда Шер посетила слона в зоопарке, а во время визита встретилась и с премьером.

Также зоопарк посетил президент Пакистана Ариф Альви, чтобы попрощаться со слоном.

Каавана прозвали "самым одиноким слоном в мире", потому что он был единственным индийским слоном во всем Пакистане. В остальных зоопарках содержались африканские слоны.

Восемь лет назад, оставшись без партнерши (рана от крюка загноилась, и слониха скончалась), Кааван начал проявлять признаки душевного расстройства. Он постоянно мотал головой из стороны в сторону, что у слонов считается симптомом депрессии.

Каавана около семи месяцев готовили к перелету. Теперь его история ляжет в основу документального фильма канала Smithsonian, объявила Шер.

Представитель Всемирной федерации охраны природы Раб Наваз отметил, что освобождение слона не решает общей проблемы плохих условий в зоопарках страны.