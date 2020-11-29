Смерть Диего Марадоны: врача подозревают в убийстве по неосторожности

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фаны около стадиона в Неаполе почтили память Марадоны

Аргентинские власти начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил недавно умершего футболиста Диего Марадону. Прокуратура проверяет версию, что его смерть могла стать результатом убийства по неосторожности.

Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.

Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.

По данным аргентинских СМИ, дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.

Марадона умер в среду на прошлой неделе от инфаркта, ему было 60 лет. В момент смерти он находился в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого Марадона перенес операцию по удалению тромба в головном мозге, также известно, что он проходил лечение от алкогольной зависимости.

"Вчера [в субботу] расследование и сбор доказательств были продолжены, мы собирали заявления различных людей, в том числе прямых родственников покойного, - сказано в заявлении аргентинских прокуроров. - На основе уже полученных улик мы сочли необходимым потребовать проведения обысков в доме и офисе врача Леопольдо Луке".

Еще в четверг адвокат Марадоны Матас Морла заявил, что потребует проведения полного расследования обстоятельств смерти футболиста и обвинил сотрудников службы скорой помощи в медленной реакции на вызов. "Скорая ехала больше получаса - это просто преступная глупость ", - сказано в заявлении, размещенном Морла в "Твиттере".

Футбольный гений

Диего Марадона был одним из самых знаменитых футболистов в истории, он был капитаном сборной Аргентины, когда она победила на чемпионате мира 1986 года.

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В четвертьфинале этого турнира, во время матча со сборной Англии, он забил два своих самых знаменитых гола. Первый - когда мяч в ворота англичан залетел на 52-й минуте при счете 0-0: находясь в штрафной зоне соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".