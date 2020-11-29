Все было не так? Netflix призывают разъяснить, что сериал "Корона" о Диане и принце Чарльзе - это вымысел

Автор фото, Netflix Подпись к фото, Одна из главных тем четвертого сезона "Короны" - кризис взаимоотношений между принцем Чарльзом и Дианой Спенсер

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден призвал авторов популярнейшего сериала "Корона" (The Crown) производства компании Netflix предупреждать зрителей, что показанная в его четвертом сезоне история взаимоотношений принца Чарльза и Дианы Спенсер - это художественный вымысел, а не точное изложение реальных событий.

Последний сезон "Короны", рассказывающей об истории британской королевской семьи во времена правления Елизаветы II, посвящен 1980-м годам. В Британии и по всему миру он вызвал намного больше споров, чем предыдущие сезоны, - в том числе потому, что в нем показаны относительно недавние события, свидетелями которых остается множество людей. И, разумеется, потому, что в сериале в довольно неприглядном свете представлен принц Чарльз - наследник британского престола.

Другой важный мотив сериала - глубокие социальные перемены и кризис в британском обществе, связанные с правлением Маргарет Тэтчер, а также непростые отношения Елизаветы II c ее первым премьером-женщиной.

"Я боюсь, что теперь целое поколение зрителей, не жившее во времена, когда происходили эти события, может принять вымысел за факты", - сказал Доуден в интервью газете Mail on Sunday. Он добавил, что авторы этого "прекрасно снятого художественного произведения… должны как можно четче разъяснить в самом начале, что оно является именно таковым".

Министр добавил, что намерен на этой неделе написать компании Netflix письмо с просьбой сделать соответствующее пояснение.

Автор сценария сериала "Корона" Питер Морган (он также писал сценарии популярных голливудских фильмов "Королева" и "Фрост против Никсона", основанных на исторических событиях) назвал свое последнее произведение "актом художественного воображения". Он настаивает на исторически точном духе повествования и говорит, что при написании сценария изучение реальных событий и их намеренная драматизация постоянно помогали друг другу.

Компания Netflix заявления Даудена пока не комментировала.

"Все это неправда"

Газета Mail on Sunday ведет публичную кампанию за то, чтобы перед каждой серией "Короны" было размещено предупреждение о том, что фильм не претендует на изложение исторических событий.

Автор фото, Netflix Подпись к фото, Эмма Корин, сыгравшая Диану, продемонстрировала, как принцесса затмевает Чарльза в глазах общественного мнения

Опасения, что некоторые зрители могут воспринять экранную версию истории разрыва Чарльза и Дианы как исторически достоверную, выразил и брат покойной принцессы Граф Спенсер. В недавнем интервью британской телекомпании ITN он заявил: "Я думаю, что "Корона" в высшей степени выиграла бы, если бы в начале каждого эпизода было сказано: "все это неправда, но основано на некоторых реальных событиях".

Актер Джош О`Коннор, который сыграл принца Чарльза в третьем и четвертом сезоне "Короны", сказал в интервью Би-би-си: "Питер [Морган] прекрасен, когда он берет исторические факты и между ними кладет свои краски". "Порой людям хочется верить, что все было именно так. Но надо всегда это проверять и помнить, что мы актеры, мы ненастоящие, это все ненастоящая история", -добавил О`Коннор.

Однако бывший пресс-секретарь британской королевской семьи Дики Арбитер считает, что авторы "Короны" злоупотребили своим правом на художественную интерпретацию исторических фактов.

"Принца Чарльза разнесли в пух и прах, и в определенной степени разнесли в пух и прах Диану", - сказал Арбитер в интервью Би-би-си. А бывший корреспондент при королевском дворе Дженни Бонд выразила опасения, что часть зрителей могут воспринять сериал "как документальный фильм".

Что в "Короне" было не так, как в действительности?

Версия Дики Арбитера

Встреча, во время которой частный секретарь принца Чарльза спрашивает Диану, достаточно ли у нее крепкая психика для самостоятельной поездки в Нью-Йорк. По словам Арбитера, этой встречи на самом деле не было. "Я присутствовал при этих событиях. Джон Риддел, который тогда был секретарем Чарльза, никогда в жизни такое не сказал бы", - утверждает он.

То, как показаны принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. "Это просто погоня за сенсациями, стремление представить Чарльза и Камиллу злодеями. Чарльз показан как зловредный человек. А он не зловреден".

Актер Джош О`Коннор постоянно сутулился, когда играл Чарльза. "Чарльз никогда не сутулился. Посмотрите на него даже сейчас - ему 72 года и он всегда сохраняет прямую осанку", - говорит Арбитер.

Присутствие частного секретаря королевы Мартина Чартериса в четвертом сезоне "Короны", где рассказывается о событиях с 1977 по 1990 год. В действительности Чартерис покинул пост в 1977 году.

Кроме того, резкое недовольство тем, что в сериале показана смерть ее мужа, выразила Сара Хорсли - жена майора Хью Линдсея. Последний погиб после схода лавины на лыжном курорте, где находился вместе с принцем Чарльзом в 1988 году.

Хорсли рассказала, что просила авторов сериала не показывать этот эпизод, но получила от них "очень вежливое письмо". Как говорит вдова, в нем было сказано, что "они понимают мои опасения, но надеются, что я почувствую их стремление рассказать о непростых событиях с чувством огромного такта и соблюдением этических принципов".