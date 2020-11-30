Дайджест: Иран грозится перекрыть доступ инспекторам МАГАТЭ, врача Марадоны подозревают в непреднамеренном убийстве

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Иран требует отменить проверки и грозит ответным ударом

Парламент Ирана потребовал прекратить проверки ядерных объектов страны со стороны МАГАТЭ. Требование прозвучало после убийства главного специалиста страны по ядерной физике Мохсена Фахризаде.

Иранский парламент пересмотрит постановление о проверках, которое было положено в основу соглашения о ядерной программе Тегерана, подписанного Ираном и рядом ведущих западных держав.

Хотя никто пока не взял на себя ответственность за убийство иранского ядерщика, Тегеран возлагает ответственность на израильские спецслужбы и грозит "просчитанным и решительным ответом".

Тем временем появляются новые версии того, как именно было совершено покушение. Подробнее об этом в нашем материале:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джен Псаки - новый пресс-секретарь администрации президента Байдена

В прессе только девушки

Избранный президент США Джо Байден впервые в истории страны назначил на все руководящие посты пресс-службы женщин, среди которых есть хорошо знакомые лица.

Команду возглавит Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена.

Пресс-секретарем Белого дома станет Джен Псаки, представлявшая Госдеп в администрации Барака Обамы.

У вице-президента Камалы Харрис за связи с общественностью также будут отвечать две женщины - Симон Сандерс и Эшли Этьен.

Сам Байден несколько недель будет ходить в специальном ортопедическом ботинке: избранный президент повредил ногу, играя со своей собакой. Компьютерная томография показала небольшое повреждение костей стопы.

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В чем подозревают врача Марадоны

Лечащему врачу Диего Марадоны могут предъявить обвинение в непреднамеренном убийстве.

Полиция Буэнос-Айреса провела обыски в доме и частной клинике нейрохирурга Леопольдо Луке в поисках свидетельств преступной халатности после того, как дочери футболиста написали заявление в правоохранительные органы, в котором поставили под сомнение адекватность медицинской помощи, которую получал их отец.

Марадона скончался в прошлую среду в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

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Брексит: переговоры Лондона с ЕС близятся к развязке

Как заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, переговоры по брекситу в понедельник вступают в последнюю, решающую неделю, и заключить договор все еще возможно при наличии определенного прагматизма со стороны ЕС.

По словам Рааба, все теперь зависит от решения весьма узкого круга вопросов, таких как права на рыбный промысел.

Переговоры, которые должны быть завершены к 31 декабря, возобновились в прошлые выходные в Лондоне после того, как представитель ЕС Мишель Барнье вышел из самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусом одного из членов его делегации.

Накануне Барнье заявил, что между сторонами сохраняются значительные разногласия.

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Альтернативные версии и лично "Владимир Иванович"

Следователи в Нидерландах, занимающиеся поиском виновных в крушении "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году, за год разбирательств выяснили много подробностей.

Как рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина, которая с самого начала следит за ходом этого дела расследования, следователи планомерно отмели как несостоятельные все альтернативные версии событий, предлагаемые российской стороной и представителями самопровозглашенной ДНР.

Их конечная задача - изобличить всю цепочку: от экипажа "Бука" до тех, кто отдавал приказы этому "Буку" отправиться на задание 17 июля 2014 года.

Следователям уже известны практически все люди, так или иначе причастные к этой катастрофе - от рядовых бойцов до "Владимира Ивановича", оказавшегося на поверку российским генералом.

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Спасут ли вакцины мировую экономику?

Появление сразу нескольких эффективных вакцин от коронавируса обещает в ближайшем будущем отмену локдаунов и возвращение людей к нормальной жизни. Но сможет ли это спасти мировую экономику, которой этот затянувшийся кризис уже обошелся в 12 трлн долларов, причем сумма эта продолжает расти.

Свет в конце туннеля уже виден, однако сначала будет хуже, пишет бизнес-обозреватель Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков, так что ожидать в наступающем новом году перемен к лучшему скорее всего не стоит.

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А был ли столб?

Металлический монолит, загадочно появившийся в штате Юта, столь же загадочно исчез вскоре после того, как до него смогли добраться первые туристы.

Впервые о столбе в форме треугольной призмы стало известно 18 ноября, когда его заметили сотрудники природоохранного ведомства.

Тогда же в соцсетях появились различные предположения о происхождении этой конструкции - от внеземной до арт-концептуальной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди участников протестов против вакцинации и локдауна был и старший брат Джереми Корбина

Британский киберспецназ даст бой "врагам прививок" в интернете

По мере того, как Британия готовится к массовой вакцинации, которая может начаться уже через несколько дней, власти решили задействовать специальное элитное подразделение из состава 77-й армейской бригады, специализирующееся на противодействии информационной войне.

Как стало известно газете Sunday Times, бойцы этого подразделения уже приступили к мониторингу киберпространства, чтобы выяснить, не предпринимаются ли иностранными государствами, в том числе Россией, попытки дезинформировать британскую общественность по поводу вакцинации.

Активизация деятельности этого спецподразделения, которое было создано еще в 2010 году для борьбы с пропагандой "Аль-Каиды" и "Талибана" в Афганистане, произошла после того, как в лондонском Вест-Энде было арестовано по меньшей мере 155 участников демонстраций против локдауна.

Судя по всему, пишет газета, на многих из них повлияла именно распространяемая в интернете пропаганда против вакцинации и ношения масок. К тому же, напоминает Sunday Times, как показало недавнее исследование, более трети жителей страны не уверены, стоит ли делать прививку от коронавируса, или вовсе не хотят ее делать.

Власти, в свою очередь, очень озабочены этой тенденцией и хотят запустить собственную массированную кампанию с целью убедить население в необходимости прививок. При этом они очень рассчитывают на помощь спецподразделения по борьбе с дезинформацией.

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"Ты как обжегся?" История боли и любви

Фотограф Павел Волков еще в 2018 году на сайте Русской службы Би-би-си рассказывал историю Леши в фотопроекте "Феникс". Сегодня у этого рассказа появилось продолжение - Вика.

Леша и Вика знают друг друга уже 10 лет и оба они - подопечные фонда "Детская больница", который работает с детьми, получившими сильные ожоги, и их семьями.

Военная техника на улицах Минска и других городов Беларуси, применение силы против участников "Марша соседей", более 200 задержаний. И все это на фоне заявлений Александра Лукашенко, что после принятий новой конституции он не будет руководить страной, но при этом не может отдать власть "незнакомому президенту".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Марши соседей": как работает новая тактика белорусского протеста