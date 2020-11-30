Китай обидел австралийских военных твитом. Австралия требует извинений
Отношения между Пекином и Канберрой, без того омраченные торговыми спорами и требованиями Австралии провести международное расследование обстоятельств появления вируса Covid-19, обострились после того, как пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь разместил в "Твиттере" смонтированное изображение австралийского солдата, приставившего нож к горлу афганского ребенка.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал по этому поводу специальный пресс-брифинг, назвал изображение "поистине отвратительным", потребовал от "Твиттера" удалить его, а от правительства КНР - извиниться за своего чиновника.
"Это крайне возмутительно и не имеет никакого оправдания, - сказал Моррисон. - Китайскому правительству должно быть стыдно. Это принижает его в глазах мира".
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ заявила, что это Австралии должно быть стыдно за своих военных.
19 ноября были опубликованы результаты расследования, согласно которому солдаты и сержанты элитного подразделения австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009-2013 годах.
Но детей среди жертв не было, ножами их не резали, и проверку провело австралийское командование по инициативе австралийских же правозащитников.
Ранее в ноябре Китай опубликовал список своих претензий к Австралии по широкому кругу вопросов инвестиционной политики, безопасности и прав человека, добавив, что Канберра должна скорректировать свои действия если хочет восстановить отношения с крупнейшим торговым партнером.
В минувшую пятницу Китай фактически запретил импорт австралийского вина, обложив его пошлиной в 212,1%. В Канберре назвали этот шаг неоправданным и политически мотивированным.
"Шокированы убийством афганских гражданских лиц и пленных. Решительно осуждаем подобные действия и призываем наказать виновных", - написал в "Твиттере" Чжао Лицзянь.
Возмущение австралийских властей вызвал не текст, а смонтированное фото. Скотт Моррисон заявил, что его страна провела "прозрачное и честное разбирательство.
Отношения между Австралией и Китаем в последние годы неуклонно ухудшались. Австралия поддержала требование США провести международное расследование происхождения коронавируса, впервые обнаруженного в Китае, вслед за чем Китай обложил пошлиной импорт австралийского ячменя, прекратил закупки говядины и не рекомендовал своим туристам и студентам ездить в Австралию из-за якобы имевших место проявлений расизма.