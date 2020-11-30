Китай обидел австралийских военных твитом. Австралия требует извинений

Автор фото, EPA Подпись к фото, Австралийский премьер назвал пост отвратительным и потребовал от Китая извинений

Отношения между Пекином и Канберрой, без того омраченные торговыми спорами и требованиями Австралии провести международное расследование обстоятельств появления вируса Covid-19, обострились после того, как пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь разместил в "Твиттере" смонтированное изображение австралийского солдата, приставившего нож к горлу афганского ребенка.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал по этому поводу специальный пресс-брифинг, назвал изображение "поистине отвратительным", потребовал от "Твиттера" удалить его, а от правительства КНР - извиниться за своего чиновника.

"Это крайне возмутительно и не имеет никакого оправдания, - сказал Моррисон. - Китайскому правительству должно быть стыдно. Это принижает его в глазах мира".

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ заявила, что это Австралии должно быть стыдно за своих военных.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Смонтированное изображение опубликовал представитель китайского МИД. "Не волнуйся, мы пришли с миром", - гласит надпись.

19 ноября были опубликованы результаты расследования, согласно которому солдаты и сержанты элитного подразделения австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009-2013 годах.

Но детей среди жертв не было, ножами их не резали, и проверку провело австралийское командование по инициативе австралийских же правозащитников.

Ранее в ноябре Китай опубликовал список своих претензий к Австралии по широкому кругу вопросов инвестиционной политики, безопасности и прав человека, добавив, что Канберра должна скорректировать свои действия если хочет восстановить отношения с крупнейшим торговым партнером.

В минувшую пятницу Китай фактически запретил импорт австралийского вина, обложив его пошлиной в 212,1%. В Канберре назвали этот шаг неоправданным и политически мотивированным.

"Шокированы убийством афганских гражданских лиц и пленных. Решительно осуждаем подобные действия и призываем наказать виновных", - написал в "Твиттере" Чжао Лицзянь.

Возмущение австралийских властей вызвал не текст, а смонтированное фото. Скотт Моррисон заявил, что его страна провела "прозрачное и честное разбирательство.