Избиение темнокожего продюсера Мишеля Зеклера в Париже. Против четырех полицейских возбудили дело
Французские власти начали расследование в отношении четырех полицейских, избивших темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Двое из них по решению суда взяты под стражу.
Инцидент случился 21 ноября. Проезжая в патрульной машине по 17-му округу Парижа, стражи порядка увидели на улице молодого человека без маски и остановились, чтобы выписать ему штраф.
Зеклер говорит, что вышел ненадолго прогуляться и подышать воздухом, а увидев полицейских, вернулся в свою студию. Те последовали за ним. О том, что случилось дальше, стороны рассказывают немного по-разному.
По словам Зеклера, "ажаны" сразу принялись бить его руками и дубинками, выкрикивая расистские оскорбления. Но полицейские утверждают, что молодой человек вступил с ними в пререкания и отказался выходить.
На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего четвертый сотрудник полиции применяет светошумовую и дымовую гранату.
На видео, снятом на айфон жильцом с верхнего этажа, видно, что Зеклера вытащили на улицу, продолжая бить. Как утверждают полицейские, от продюсера сильно пахло каннабисом. После задержания у него нашли наркотик, но в незначительном количестве.
Президент Эмманюэль Макрон назвал кадры шокирующими и призвал наказать виновных в необоснованном применении насилия полицейских.
На Зеклера составили протокол за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, но когда разгорелся скандал, дело в отношении его прекратили и виноватыми стали уже полицейские.
По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, они привлекаются к ответственности за неоправданное насилие с применением спецсредств и расистские высказывания. Их также подозревают в даче ложных показаний об обстоятельствах дела.
Хейц добавил, что офицеры признали неоправданное применение силы, но объяснили свои действия тем, что "испугались" и "начали паниковать", когда им оказали сопротивление в замкнутом помещении. Полицейские также отрицают, что выкрикивали расистские оскорбления.
Прежде все четверо характеризовались по службе исключительно положительным образом. Двое из них останутся под стражей, поскольку прокуратура опасается, что подозревамые могут договориться между собой о даче ложных показаний.
Неоднозначный закон и субботние беспорядки
В субботу 28 ноября на улицы французских городов вышли демонстранты, возмущенные как историей с Зеклером, так и законопроектом, устанавливающим штраф до 45 тыс. евро за публикацию фото и видео правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, которые могут создать для них физическую и психологическую угрозу.
24 ноября новая норма была принята французским парламентом в первом чтении. Критики указывают, что, если бы она уже действовала, под нее подпало бы и видео избиения Зеклера. По данным властей, в 70 местах протестовали 133 тыс. человек, 45 тысяч из них - в Париже.
В столице демонстранты громили магазины и кафе, жгли припаркованные машины и метали в полицейских булыжники. Те в ответ применили слезоточивый газ. По последним данным, пострадали 98 полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Жерар Дарманин обещал привлечь виновных к ответственности. 81 участник беспорядков задержан.
Есть потерпевшие и с другой стороны. Так, получил травмы головы и лица 24-летний Амер аль-Хальби, известный сирийский фотограф-фрилансер, живущий в Париже и сотрудничающий с агентством Франс пресс. По его словам, он "будто снова попал в Алеппо".
Франс пресс встало на сторону коллеги, распространив его фотографии с окровавленным лицом и забинтованной головой. "Мы шокированы и осуждаем насилие", - заявил в воскресенье директор службы новостей агентства Фил Четвинд.
Председатель комитета по законодательству нижней палаты парламента Франции Яэль Браун-Пиве не исключила, что в неоднозначно воспринимаемый законопроект в ходе дальнейшего обсуждения могут быть внесены поправки.