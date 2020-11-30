Избиение темнокожего продюсера Мишеля Зеклера в Париже. Против четырех полицейских возбудили дело

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Видео с избиением Зеклера вызвало во Франции скандал

Французские власти начали расследование в отношении четырех полицейских, избивших темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Двое из них по решению суда взяты под стражу.

Инцидент случился 21 ноября. Проезжая в патрульной машине по 17-му округу Парижа, стражи порядка увидели на улице молодого человека без маски и остановились, чтобы выписать ему штраф.

Зеклер говорит, что вышел ненадолго прогуляться и подышать воздухом, а увидев полицейских, вернулся в свою студию. Те последовали за ним. О том, что случилось дальше, стороны рассказывают немного по-разному.

По словам Зеклера, "ажаны" сразу принялись бить его руками и дубинками, выкрикивая расистские оскорбления. Но полицейские утверждают, что молодой человек вступил с ними в пререкания и отказался выходить.

На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего четвертый сотрудник полиции применяет светошумовую и дымовую гранату.

На видео, снятом на айфон жильцом с верхнего этажа, видно, что Зеклера вытащили на улицу, продолжая бить. Как утверждают полицейские, от продюсера сильно пахло каннабисом. После задержания у него нашли наркотик, но в незначительном количестве.

Президент Эмманюэль Макрон назвал кадры шокирующими и призвал наказать виновных в необоснованном применении насилия полицейских.

На Зеклера составили протокол за сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, но когда разгорелся скандал, дело в отношении его прекратили и виноватыми стали уже полицейские.

По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, они привлекаются к ответственности за неоправданное насилие с применением спецсредств и расистские высказывания. Их также подозревают в даче ложных показаний об обстоятельствах дела.

Хейц добавил, что офицеры признали неоправданное применение силы, но объяснили свои действия тем, что "испугались" и "начали паниковать", когда им оказали сопротивление в замкнутом помещении. Полицейские также отрицают, что выкрикивали расистские оскорбления.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. В субботу в Париже тысячи человек протестовали против планов французских властей запретить публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями".

Прежде все четверо характеризовались по службе исключительно положительным образом. Двое из них останутся под стражей, поскольку прокуратура опасается, что подозревамые могут договориться между собой о даче ложных показаний.

Неоднозначный закон и субботние беспорядки

В субботу 28 ноября на улицы французских городов вышли демонстранты, возмущенные как историей с Зеклером, так и законопроектом, устанавливающим штраф до 45 тыс. евро за публикацию фото и видео правоохранителей при исполнении служебных обязанностей, которые могут создать для них физическую и психологическую угрозу.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В субботу тысячи человек вышли на акцию протеста против законопроекта, запрещающего публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями". Протестующие держат плакаты с надписями "Журналисты арестованы" и "Улыбайтесь, вас снимают"

24 ноября новая норма была принята французским парламентом в первом чтении. Критики указывают, что, если бы она уже действовала, под нее подпало бы и видео избиения Зеклера. По данным властей, в 70 местах протестовали 133 тыс. человек, 45 тысяч из них - в Париже.

В столице демонстранты громили магазины и кафе, жгли припаркованные машины и метали в полицейских булыжники. Те в ответ применили слезоточивый газ. По последним данным, пострадали 98 полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Жерар Дарманин обещал привлечь виновных к ответственности. 81 участник беспорядков задержан.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция протеста в Париже переросла в жесткие столкновения с полицией

Есть потерпевшие и с другой стороны. Так, получил травмы головы и лица 24-летний Амер аль-Хальби, известный сирийский фотограф-фрилансер, живущий в Париже и сотрудничающий с агентством Франс пресс. По его словам, он "будто снова попал в Алеппо".

Франс пресс встало на сторону коллеги, распространив его фотографии с окровавленным лицом и забинтованной головой. "Мы шокированы и осуждаем насилие", - заявил в воскресенье директор службы новостей агентства Фил Четвинд.