Джен Псаки станет пресс-секретарем Байдена. Чем она известна?

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Избранный президент США Джо Байден объявил состав команды по коммуникациям в своей администрации. Все ключевые посты в ней будут занимать женщины, а пресс-секратерем Белого дома станет Джен Псаки, к которой очень неравнодушно относятся в России.

"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, перестраивал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала", - написала в своем "Твиттере" Псаки.

Джен Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы, а также занимала должность его пресс-секретаря во время двух президентских кампаний.

В переходной команде Байдена она работает советником.

Работа Псаки в качестве официального представителя Госдепа пришлась на один из самых напряженных периодов в российско-американских отношениях - 2013-2015 годы. На этом посту она, в частности, комментировала ситуацию на Украине и озвучивала официальную позицию Вашингтона об аннексии Крыма Россией и поддержке Москвой ополченцев в Донбассе.

"Ростовские горы" и "белорусское море"

С 2014 года российские федеральные каналы и издания начали пристально следить за брифингами Псаки и уделять особое внимание ее оговоркам и ошибкам.

Бурную реакцию в СМИ вызвал, например, тот факт, что Псаки не знала значения слова "карусель" приминительно к выборам. В мае 2014 года, критикуя референдум сепаратистов на востоке Украины, она сказала, что там происходили "карусели", а когда корреспондент Ассошиэйтед пресс Мэтт Ли поинтересовался, что это такое, представитель Госдепа призналась, что не знает, а термин вставил в текст ее референт.

Не менее оживленное обсуждение вызвала оговорка Псаки о том, что газ течет из Западной Европы в Россию, хотя она тут же поправилась: "Простите, наоборот - из России через Украину в Западную Европу".

Вслед за СМИ, которые публиковали подборки "перлов" Псаки и называли ее "некомпетентной дурой", язвить в отношении пресс-секратеря Госдепа начали и официальные российские ведомства.

Так, когда Псаки заявила, что США обеспокоены тем, что военные учения России в Астраханской области могут привести к эскалации напряженности на российско-украинской границе, в российском минобороны посоветовали представительнице Госдепа "обращаться к географическому атласу", "прежде чем будоражить мировую общественность".

В то же время Псаки начали приписывать и вымышленные оплошности.

Например, в июне 2014 года десятки российских СМИ написали, что Псаки обнаружила в Ростовской области горные курорты. Якобы отвечая на вопрос Мэтта Ли, Псаки заявила, что в России нет украинских беженцев, а люди, которые приезжают в Ростовскую область с территории Украины, это туристы, которых привлекает "лечебный воздух ростовских гор". Сам Мэтт Ли впоследствии заявлял, что такого разговора не было.

Еще одно высказывание, авторство которого приписывали Псаки, - о том, что "в случае вторжения Белоруссии на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии". Его цитировала в том числе ведущая Первого канала Ирада Зейналова. Оно может быть выдумкой, поскольку обнаружить его ни в расшифровках брифингов, ни в других американских источниках невозможно.

А ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев в одном из эфиров рассказывал, что "на просторах глобального интернета уже появилось новое словечко "псакинг", которое якобы употребляется, когда человек путает факты и потом не извиняется. Однако упоминания "псакинга" на просторах интернета появились уже после выхода программы Киселева.

Помимо этого в российских СМИ смаковались подробности личной жизни Псаки, рассказывалось о ее семье и образовании, а когда в 2015 году она ушла из Госдепа в декретный отпуск, Киселев рассказал про ее беременность "анекдот", а другой ведущий"России 1" Владимир Соловьев задался вопросом "кто отец?"

В итоге Псаки стала в России едва ли не более известной личностью, чем в США, чему удивлялись американские издания BuzzFeed и New York Times. В русском сегменте интернета появилось много мемов, высмеивающих Псаки, но, как заметил BuzzFeed, большинство из них похожи на творчество "троллей".

Сама Псаки говорила, что относится к повышенному вниманию к своей персоне в России спокойно.

"Я воспринимаю это [атаки российской пропаганды] как знак отличия. Это забавно и занятно, что столько времени было потрачено на то, чтобы нафотошопить картинки со мной и на другие атаки", - сказала она в интервью "Голосу Америки".

Что говорят в России

Реакция на назначение Псаки с российской стороны не заставила себя ждать.

Так, сенатор Сергей Цеков заявил государственном агентству РИА Новости, что это может свидетельствовать лишь об "определенной насмешке" избранного президента США над американским народом и мировым сообществом в целом.

"Поскольку она будет рупором Белого дома, значит, такое лицо у американской политической элиты, значит, это такой уровень компетентности всей американской политической верхушки", - сказал он.

А член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с агентством отметила, что на первый взгляд, это выглядит крайне комично, "однако тот факт, что подобные персонажи занимают высокие государственные посты в США - ядерной сверхдержаве, вызывает закономерную тревогу".

При этом Панина упомянула и ложно приписываемые Псаки слова о "белорусском море" и "ростовских горах", отметив, что они "вошли в число самых известных курьезов и комических эпизодов мировой политики".

Не остался в стороне и Владимир Соловьев. "Мы с нетерпением ждем возвращения Джен. Заодно узнаем у нее, где находится Белорусское море и как из Европы в Россию поступает газ", - сказал он газете "Взгляд".

Петр Козлов, корреспондент Би-би-си:

Не успели новости о возможном назначении Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома перелететь через океан, как российские государственные СМИ радостно смахнули пыль со старых темников.

Шесть лет назад конфликт на Украине переживал фазу острого вооруженного противостояния. В это время колкости об оговорках и неточностях рыжеволосой девушки - представителя Госдепа - в России звучали буквально из каждого утюга.

Типичные заголовки тех лет про Псаки: "Угрожала отправить американский флот к берегам Белоруссии", "говорила, что газ из Западной Европы через Белоруссию". На популярном развлекательном паблике "Пикабу" даже опубликовали материал с заголовком "10 самых тупых цитат Джен Псаки".

Что из этого действительно говорила Псаки, а что нет - никого из журналистов госСМИ не интересовало.

"В обыденном сознании уже не отделимо, что она говорила, а что она о себе провоцировала", - признавался в эфире телеведущий Дмитрий Киселев.

В 2015-м Псаки ушла из Госдепа в декретный отпуск, Киселев и другой ведущий Владимир Соловьев дружно гадали, "кто отец?"