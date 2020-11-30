Коронавирус в России: умер создатель сырков "Б.Ю. Александров", после первой дозы "Спутника V" можно заболеть

Автор фото, Sergei Savostianov/TASS

От коронавируса умер российский предприниматель Борис Александров, известный как основатель бренда творожных глазированных сырков "Б.Ю. Александров". Он не верил в реальную опасность Covid-19.

Российские издания, проанализировав закрытые базы данных, сделали вывод о занижении официальных цифр заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции по стране. В Иркутской области задержали бывшую главу местного минздрава по подозрению в поставке некачественных масок в больницы совместно с сыном. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Выздоровевших сильно меньше, чем заболевших

За сутки в России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 368 человек. Это самое низкое число умерших за последнюю неделю.

Оперативный штаб сообщил о 17 247 выздоровевших за сутки; за последние пару дней их число сильно упало, раньше число выздоровевших было примерно равно количеству заболевших за сутки.

Всего с начала пандемии в России Covid-19 выявили у 2 млн 295 654 человек, 1 млн 778 704 человек выздоровели. Число умерших от коронавируса за все время приближается к 40 тысячам: 39 895 человек.

Умер бизнесмен Борис Александров

От коронавируса скончался президент компании "Ростагроэкспорт" и основатель бренда творожных сырков "Б. Ю. Александров" 73-летний Борис Александров, сообщили в Российском союзе предприятий молочной отрасли, куда входит "Ростагроэкспорт".

Бизнесмен умер в ночь на 30 ноября, сообщил Forbes его представитель. У Александрова был подтвержденный коронавирус, его госпитализировали в инфекционную больницу.

"Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания еще", - заявил представитель "Ростагроэкспорта" изданию "Подъем".

По данным издания Mash, коронавирус у бизнесмена подтвердили в начале ноября. 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии, а затем подключили к аппарату ИВЛ.

В феврале 2020 года Александров в интервью Forbes говорил, что не верит в опасность Covid-19: "Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день".

В последние годы Александров жил в Латвии. Переехал он туда, по данным РБК, после того, как у него диагностировали рак.

Компанию "Ростагроэкспорт" Александров создал в 1994 году. Она выпускает преимущественно творожные сырки и плавленые сыры. В последние годы самым известным продуктом, выпускаемым компаниями, стали глазированные сырки "Б.Ю. Александров".

"Медиазона" и "Медуза" пришли к выводу о занижении данных по смертности

Журналисты "Медиазоны" сообщили, что получили доступ к оперативной межведомственной базе о развитии эпидемии коронавируса в России. Цифры по смертности в ней, как утверждает издание, отличаются от цифр из публично доступной базы на сайте "Стопкоронавирус.рф".

С апреля по ноябрь в России, как утверждается в материале "Медиазоны", на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено в официальной статистике ресурса "Стопкоронавирус.рф" за все время пандемии. Проанализировав данные из двух баз минздрава и данные сайта, "Медуза", проводившая расследование совместно с "Медиазоной", делает вывод о систематическом занижении в ряде регионов данных о числе смертей от коронавируса.

Доступ к базе Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) "Медиазона" получила, когда на связь с изданием вышел пользователь, пожелавший остаться анонимным. Он продемонстрировал журналистам, что имеет доступ к системе ИЦК, и поделился с изданием архивом с файлами из этой системы.

Речь идет о файлах "Оперативный мониторинг готовности региональных систем здравоохранения к госпитализации больных пневмонией" с 31 марта по 22 ноября, а также "Сводной информации по готовности коечного фонда" за ноябрь 2020 года, уточняет издание.

Кроме Росстата, собирающего информацию о смертности по данным загсов, существуют еще две базы, ежедневно пополняющиеся данными от больниц и других медицинских учреждений в каждом регионе напрямую, пишет "Медуза". Это база ИЦК и база "Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией".

Одни регионы, по данным издания, предоставляют заниженные данные о смертности от коронавируса в обе базы минздрава, другие сообщают данные о большом количестве умерших в ИЦК, но при этом их данные на публично доступном сайте "Стопкоронавирус.рф" "заметно ниже". Есть и регионы, данные из которых и в базе ИЦК, и на публично доступном сайте "относительно точно совпадают друг с другом", пишет "Медуза".

Два десятка человек заболели после первой дозы "Спутника V"

Около 20 человек заболели коронавирусом после первого введения вакцины от коронавируса, сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России, один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V" Вадим Тарасов.

"Сейчас мы можем достоверно говорить, что у нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели Covid, и это ассоциировано с вакциной. Но говорить, что они были вакцинированы и заболели Covid, тоже некорректно: большинство из этих людей не получили второго компонента вакцины, не получили полноценно выработанного иммунитета", - пояснил Тарасов на пресс-конференции.

Привитый человек может заболеть между первой и второй фазой вакцинации, так как препарат не успел вызвать иммунную реакцию, сообщил Тарасов. По словам ученого, иммунитет вырабатывается только на 42-й день после первого укола. Вторую инъекцию вводят через 21 день после первой.

Тарасов подчеркнул, что никто из первых добровольцев, получивших вакцину до регистрации в июне и находившихся в Сеченовском университете на протяжении всей вакцинации на карантине, не заболел коронавирусом,

"Полгода с момента проведения исследований прошло, мы отслеживаем их состояние, никто из них не заболел. 38 человек живут в Москве и регионах активной социальной жизнью, работают, это, на мой взгляд, обнадеживающая информация", - сказал Тарасов.

Создатели и исследователи "Спутника" не раз подчеркивали, что после первой инъекции препаратом иммунитет не вырабатывается, и рассчитывать на него можно только спустя шесть недель после первого укола. Этим же в минздраве объясняли и недавние инциденты с заболевшими после первой инъекции тремя алтайскими медиками.

"Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем Covid-19 сформироваться не успел", - сообщали в минздраве.

Бывшую главу Минздрава Иркутской области задержали по подозрению в поставках некачественных масок

Следственный комитет задержал бывшего руководителя министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Свою должность она покинула 12 ноября.

По версии следствия, в мае-октябре Наталья Ледяева, ее сын Илья Белоусов и другие фигуранты дела похитили из регионального бюджета около 25 миллионов рублей.

В СКР считают, что Ледяева способствовала тому, чтобы ее сын и "иные лица" выиграли контракт на поставку медицинских масок и респираторов для больниц. При этой закупке, как считают следователи, они по поддельным документам поставили изделия, которые не прошли государственную регистрацию и не соответствовали условиям контракта.

Создание условий для заключения минздравом Иркутской области госконтракта обеспечила сама Наталья Ледяева, считают в следствии, она при этом осознавала, что поставлены будут несоответствующие условиям государственного контракта маски. По месту жительства Ледяевой провели обыски, решается вопрос о мере пресечения.