В нижегородском детдоме детей заставили отметить День матери. Теперь его проверяют

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Некоторые считают, что празднование Дня матери может травмировать воспитанника детского дома (архивное фото)

В Нижнем Новгороде региональная прокуратура и министерство образования проверяют детский дом, в котором устроили праздник в честь Дня матери.

О праздновании Дня матери в детском доме рассказала в своем "Фейсбуке" президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова. По ее словам, детей заставляли петь песни и участвовать в сценках, посвященных матери. "Их никто не спросил, хотят они участвовать в этом мероприятии или нет", - написала общественница о воспитанниках детского дома.

Ефимова заявила, что планировала посетить это мероприятие, но директор учреждения отказала ей. Тем не менее она все равно собиралась приехать в детдом, но дети написали ей, что концерт отменили. Однако вместо концерта сотрудники детского дома записали выступления одних детей на камеру во время репетиции и показывали это видео другим детям, по группа. Об этом Ефимова рассказала изданию "Такие дела".

"Есть дети, переживающие ситуацию потери родителей. Для них связь с родителями - место наибольшей боли и скорби, даже если внешне они это не показывают. Разговаривать об этом со сцены - это насилие над ребенком, над его работой горя, которой не место на публике", - написала Ефимова.

На запрос регионального министерства образования о цели проведения этого концерта руководство учреждения ответило, что "праздник матери входит в план воспитательной работы для формирования семейных ценностей".

Руководитель "Жизни без границ" сообщила, что написала обращение к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Ефимова также сообщила, что от наставников своего фонда, которые работают в этом нижегородском детском доме, она неоднократно получала данные о том, что к детям применяется насилие. В частности, душ в детдоме заперт на ключ и мыться можно только с разрешения воспитателя, детям угрожают физическим насилием, а за плохие оценки наказывают ремнем.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили о проведении проверки по соблюдению прав детей-сирот в детдоме № 3. Там уточнили, что при наличии оснований примут соответствующие меры реагирования. "Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома", - сказали в областном министерстве образования.