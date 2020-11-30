Брак без расчета. Дочь наследного принца Японии Фумихито выйдет замуж за простолюдина и потеряет титул

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Мако и Кей Кемуро объявили о помолвке в 2017 году

Наследный принц Японии Фумихито решил одобрить желание своей дочери выйти замуж за сокурсника - несмотря на то, что он простолюдин, семья которого испытывает затруднения с финансами.

Принцесса Мако первоначально планировала выйти замуж за Кея Комуро еще в 2018 году - через год после того, как они объявили о своей помолвке. Но свадьба не состоялась, и дворцу пришлось заявить, что это не связано с финансовыми проблемами матери Комуро. Последняя не может договориться со своим бывшим женихом о том, кто должен платить за обучение ее сына.

Пока неясно, когда состоится церемония. Принцесса Мако, старшая дочь принца Фумихито и принцессы Кико, после свадьбы лишится своего королевского титула. Но, несмотря на это, она полна решимости выйти замуж за Комуро, сообщили местные СМИ. И теперь ее отец, судя по его словам, поддерживает ее решение.

Впрочем, давая согласие на брак, наследный принц Фумихито все же указал, что денежные вопросы должны быть решены. "В конституции написано, что брак должен основываться только на взаимном согласии обеих сторон. Если они действительно этого хотят, то я думаю, что должен уважать такое решение как родитель", - цитирует принца агентство Киодо Цусин.

"Я отметил, что решение этого вопроса [с деньгами] необходимо, чтобы убедить многих людей и отпраздновать эту свадьбу. С моей точки зрения они пока не находятся в ситуации, когда люди довольны и убеждены", - отметил наследник Хризантемового трона.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Принцесса Мако после свадьбы лишится своего королевского титула

Принцесса Мако - не первый член японской императорской семьи, решивший связать жизнь с простолюдином.

В 2005 году принцесса Саяко Нори - младшая дочь отрекшегося императора Японии Акихито и младшая сестра императора нынешнего, Нарухито вышла замуж Ёсики Куроду, в результате чего потеряла титул принцессы и одновременно перестала быть членом императорской семьи.

А принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница отрекшегося императора Акихито, в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Кея Морию. Так же, как и ее близкая родственница, бывшая принцесса Саяко, она автоматически потеряла свой титул и статус "высочества" и стала простой японской гражданкой Аяко Мория.

Анализ

Руперт Уингфилд-Хейз, корреспондент Би-би-си в Токио

Из слов наследного принца Фумихито можно понять, что решение его дочери связать судьбу с Кеем Комуро не вызывает у него энтузиазма. В чем причина? Ответов здесь два - довольно сложный и вполне прозаический.

Перед Второй мировой войной императорский дом Японии обычно устраивал браки детей королевской семьи с дальними родственниками или с представителями аристократических семей. Но послевоенная конституция Японии, принятая во времена американской оккупации, в числе прочего упразднила аристократию и распустила младшие ветви королевской семьи. Остался только императорский дом.

В результате у принцесс Японии не осталось другого выбора, кроме как выходить замуж за простолюдинов.

Принцессе Мако, очевидно, очень хотелось связать жизнь со своим однокурсником Кеем Комуро.

Его мать - женщина небогатая, и у нее нет большого веса в обществе. Чтобы заплатить за университетское образование своего сына, она попросила необходимую сумму у своего тогдашнего жениха, однако затем возник вопрос - были эти деньги подарком или ссудой. Комуро говорит, что ей помогли безвозмездно, но бывший жених уверяет, что дал их взаймы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Японская принцесса, отказавшаяся от титула из-за любви

Так или иначе, наследный принц Фумихито не был в восторге от того, как его будущий зять обошелся с этим финансовым спором.

Когда принцесса Мако выйдет замуж за Комуро, она потеряет свой королевский титул и лишится финансовой поддержки, став простой японкой.

И здесь начинается вполне прозаическое объяснение, которое дал мне один мой приятель, наблюдающий за ситуацией в Японии уже больше 25 лет.