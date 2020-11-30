116 самок на одного самца: как глобальное потепление влияет на популяцию морских черепах

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У зеленых морских черепах, обитающих в Тихом океане, рождается все меньше самцов, установили ученые. Причиной этого они называют глобальное потепление. Результаты исследования американских и австралийских ученых опубликованы в журнале Current Biology.

Как сообщают исследователи, пол в зародышах морских черепах формируется под влиянием такого фактора, как температура песка, в котором находятся яйца. До начала исследования специалисты знали, что в последнее время из-за климатических изменений и повышения температуры мирового океана самок черепах рождается больше, чем самцов.

Но итоги исследования их очень удивили. Оказалось, что в одном из самых важных мест обитания зеленых черепах в Тихом океане - на острове Рейн - на одного самца приходится 116 самок. Диспропорция наблюдалась и раньше, но в 1970-80-х годах она не превышала показателя в шесть самок на одного самца.

Специалист Национального управления океанических и атмосферных исследований на Гавайях Камрин Аллен назвала это чрезвычайной ситуацией. "Есть лишь небольшое количество самцов, а самок - сотни и сотни. Мы просто поражены", - сказала она в интервью National Geographic.

Как определить пол?

Идея о том, что самок черепах в последнее время рождается больше, не нова. Но благодаря нынешнему подробному исследованию становится понятен масштаб и серьезность ситуации, а также риск, нависший над популяцией морских черепах.

Подпись к фото, Кораллы умирают и обесцвечиваются в результате глобального потепления

Обитающие у берегов Восточной Австралии зеленые морские черепахи преимущественно откладывают яйца всего в двух местах - на островах вдоль южной части Большого Барьерного рифа и на острове Рейн - небольшом коралловом рифе. Вылупившись из яиц, детеныши черепах примерно четверть века проводят на мелководных участках Кораллового моря. После этого они возвращаются к месту рождения для продолжения потомства.

При изучении черепах ученые столкнулись с технической трудностью: понять, к какому они относятся полу, бывает крайне сложно. В итоге было решено использовать методику, которая позволяет отделить самок от самцов по уровню гормонов в крови.

Исследователи также использовали данные о температуре на пляжах, где откладывают яйца черепахи. Сопоставив эти показатели с примерным возрастом черепах, они пришли к выводу, что неравное соотношение между самцами и самками особенно ярко выражено в северной части Большого Барьерного рифа, где наблюдается обесцвечивание кораллов из-за растущей температуры воды, и ситуация ухудшается с каждым годом.

Ученые также провели аналогичное изучение черепах, вылупившихся на участке более южных коралловых рифов, которые находятся неподалеку от Брисбена. Температура там повысилась не так сильно, а здоровье кораллов практически не вызывает опасений.

Оказалось, что ситуация в этой части океана намного лучше. На каждого самца морской черепахи там приходится две самки.