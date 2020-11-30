Колбасный вопрос: что ждет российских миротворцев в Приднестровье

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Sergei Karpov/TASS

Новый президент Молдовы Майя Санду уже второй раз предложила вывести российские миротворческие войска из Приднестровья, заменив их наблюдателями ОБСЕ. Российский МИД ожидаемо негативно относится к таким предложениям, считая, что они подрывают "усилия по мирному урегулированию".

Оперативная группа российских войск работает в Приднестровье уже 25 лет, с 1995 года. После окончания войны между правым и левым берегом Днестра российские миротворцы должны были стать гарантом того, что бои не возобновятся - и к 2020 году Приднестровский конфликт можно считать самым спокойным и бескровным на постсоветском пространстве.

Изначально численность российских миротворцев в Приднестровье достигала 5 тысяч человек, сейчас группировка - лишь чуть более тысячи военнослужащих.

Поскольку ни одна из сторон конфликта давно не стремится к возобновлению боевых действий, миротворцы символически присутствуют на всех погранпереходах из Молдовы в Приднестровье, но их главной функцией остается охрана военных складов в небольшом селе Колбасна на границе с Украиной.

Арсенал в Колбасне на сегодняшний день насчитывает более 20 тысяч тонн боеприпасов, которые остались в Приднестровье в наследство от 14-й армии СССР, расквартированной в регионе в свое время. Частично на эти же склады в начале 1990-х годов вывозились снаряды из стран Восточного блока.

Многие из них лежат на этих складах более 30 лет и нуждаются в утилизации, поскольку куда-либо вывозить их просто опасно. Диалог об этом Москва с Кишиневом ведут с переменным успехом все 25 лет, которые прошли с окончания войны на Днестре и которые существует переговорный формат, созданный для урегулирования конфликта.

Проблемных точек в этом переговорном процессе несколько. Возобновляется он, лишь когда у власти в Молдове находятся дружелюбно настроенные к Москве политические силы.

Так было в начале 2000-х годов - у власти была Партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным, и за четыре года было вывезено или уничтожено почти 50% вооружений, техники и боеприпасов. Переговоры шли и в последние годы, когда в Кишиневе президентом был социалист Игорь Додон.

Однако когда у власти в Кишиневе оказываются политики, которых принято считать проевропейскими, или когда такие партии получают большинство в парламенте, они традиционно поднимают вопрос о выводе российских миротворцев из региона, полагая, что те представляют опасность для безопасности Молдовы - и переговоры на какое-то время замораживаются.

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу, в 1992-м участвовавший в разведении воюющих сторон на Днестре, впервые за долгое время посетил Молдову, где как раз обсуждал с Додоном вопрос утилизации боеприпасов.

Предполагалось, что подготовка к началу этого процесса может занять около года, но за это время Додон проиграл президентские выборы - и теперь большой вопрос, начнется ли утилизация.

Переговоры идут медленно и из-за сложности переговорного формата "5+2". В начале 1990-х годов это сочетание - Молдова и Приднестровье как участники конфликта, ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США как наблюдатели - казалось работоспособным. Но возникшие с тех пор сложности в отношениях России как с Украиной, так и с Евросоюзом и США привели к тому, что на любой переговорной площадке эти стороны могут хоть о чем-нибудь договориться с большим трудом.

Новые политические реалии

Особенно сложным положение российских миротворцев в Приднестровье стало после начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Если в предыдущие годы в моменты ухудшения российско-молдавских отношений Москва могла проводить ротацию своего воинского контингента через Одессу, то в последние шесть лет она потеряла и эту возможность.

В результате в последние годы российским офицерам, отправляющимся в Приднестровье, приходилось лететь в Кишинев в штатском, скрывая истинную цель своей поездки, но их все равно регулярно задерживали на границе и депортировали.

Чтобы меньше зависеть от закрытости молдавской и украинской границ, после 2014 года уроженцы России лишь продолжают командовать группировкой, рядовых же миротворцев набирают из числа местных жителей, имеющих российское гражданство.

Сложно реализуемым в условиях донбасского конфликта представляется и вывоз вооружений из Колбасны в Россию через территорию Украины, так что если военные все же возьмутся за утилизацию оставшихся на складах вооружений, это придется делать на территории Приднестровья.

Новые политические реалии создали проблемы не только военным: с 2014 года самолеты российских авиакомпаний вынуждены облетать воздушное пространство Украины и добираются в Кишинев через территорию Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Автор фото, Sergei Karpov/TASS Подпись к фото, Российские миротворцы размещены в том числе на контрольно-пропускных пунктах

Самый громкий дипломатический инцидент в связи с этим произошел в 2017 году, когда самолет авиакомпании S7 с вице-премьером и спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным на борту успел вылететь в Кишинев, но по пути узнал, что Венгрия с Румынией закрыли для него воздушное пространство.

Сразу после победы на президентских выборах Майя Санду заявила о желании выстроить конструктивные отношения со всеми заметными странами региона, включая Россию.

В интервью Русской службе Би-би-си она говорила, что намерена обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным и решение Приднестровского конфликта, и положение молдаван в России, и вопросы экспорта молдавской продукции.