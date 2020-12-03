Страны ОПЕК+ смягчили ограничения на добычу нефти. Чего ждать в 2021 году?

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Страны ОПЕК+ в четверг договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Именно эти меры поддержали нефтяные котировки на относительно высоком уровне в этом году. Но удастся ли сделать это и в следующем?

Переговоры стран ОПЕК+ были запланированы на 1 декабря, но затем их перенесли на 3 декабря. СМИ писали, что отсрочка понадобилась для того, чтобы провести дополнительные консультации.

В ОПЕК+ входят страны ОПЕК, а также Россия и другие нефтедобывающие государства. В апреле этого года эти страны договорились о жестком ограничении добычи нефти: в мае и июне этого года они суммарно должны были снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, затем это сокращение было продлено до конца июля.

С августа этого года ограничения должны были смягчиться: страны смогли повысить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а сами ограничения снизится до 7,7 млн баррелей в сутки. Эти ограничения действуют и сейчас.

С начала 2021 года ограничения вновь должны были смягчиться: с начала января и до конца апреля 2022 года сокращение добычи должно составить 5,8 млн баррелей в сутки, то есть страны с января должны были получить возможность увеличить добычу еще на 2 млн баррелей.

Однако, согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения все же изменятся, но не так сильно: в январе участницы альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия сделки будут пересматриваться ежемесячно. Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, ОПЕК+ далее с учетом всех факторов сможет принимать решения как о росте добычи нефти, так и о сокращении, но для месяца не более, чем на 500 тыс. баррелей в сутки.

По его словам, ОПЕК+ подтвердила договоренности по возврату на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возврат должен быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Он добавил, что распределение уровней добычи между странами ОПЕК+ будет в той же пропорции, что и ранее. Вице-премьер сообщил, что мнения в ОПЕК+ были разные, но удалось выработать компромиссный вариант.

О принятых решениях первыми сообщили министерство нефти Ирана и минэнерго Казахстана.

"Посмотрим, как ответит рынок, но я не думаю, что подобное решение окажет определяющее воздействие на рынок нефти, сомневаюсь, что цены пойдут вниз, поскольку 500 тысяч баррелей - показатель небольшой и лишь на месяц", - сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане. Его комментарий разместило профильное агентство Shana.

Жесткие меры понадобились из-за серьезного падения цен на нефть. Оно началось в конце февраля - тогда произошла вспышка коронавируса в Италии и стало очевидно, что пандемия добралась до Европы.

Если в середине февраля нефть марки Brent достигала 59 долларов за баррель, то к середине марта цены упали до 24 долларов за баррель. Ситуацию усугубило и то, что в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новых ограничениях. Фактически тогда сделка была сорвана - в итоге в апреле странам пришлось договариваться о еще более жестких сокращениях.

Стабилизировали ли действия ОПЕК+ рынок

В этом году на рынке нефти сложилось рекордное избыточное предложение. По оценке Bank of America, избыток нефти составил около 3 млн баррелей в сутки.

До этого крупный профицит наблюдался в 1998 году, но был намного ниже - 1,4 млн баррелей в сутки, пишут аналитики банка. Тогда это было связано с мировым финансовым кризисом и слабым спросом на нефть.

Столь большое избыточное предложение нефти на рынке в банке объясняют локдауном: в периоды особенно жестких ограничений в апреле спрос на топливо буквально обваливался.

"Covid-19 в буквальном смысле заставил мир остановиться в этом году", - говорится в докладе банка.

По мнению Bank of America, апрельские договоренности ОПЕК+ привели к дефициту нефти на рынке в третьем квартале. В банке полагают, что этот дефицит сохранится и в 2021 году.

Последствия сделки заметны и на ценах на нефть. Ограничения в рамках ОПЕК+ начали действовать с мая. Как раз с конца апреля нефть и начала расти: все лето и начало осени цены колыхались на уровне 40-45 долларов за баррель нефти марки Brent.

Перед новыми переговорами ОПЕК+ и на фоне завершения неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, нефть в конце ноября поднялась до 47-48 долларов за баррель. На этом уровне она удерживалась и в первые дни декабря.

Что будет в 2021 году?

Аналитики компании Capital Economics полагают, что просто сокращения добычи недостаточно, чтобы привести к росту цен на нефть в следующем году. Однако в компании ждут, что спрос на нефть вырастет на фоне появления вакцины от коронавируса.

Вместе рост спроса и ограничение предложения приведут к тому, что к концу 2021 года цена нефть марки Brent вырастет до 55-60 долларов за баррель.

Стабилизация рынка и рост цен, по прогнозу экономистов Capital Economics, позволят ОПЕК+ уже в конце 2021 года отказаться от жестких ограничений на добычу нефти. Возможно, общее сокращение добычи будет снижено до 1 млн баррелей в сутки - такие ограничения были в 2019 году.

В Bank of America ждут, что в среднем цены на нефть марки Brent в следующем году поднимутся до 50 долларов за баррель против 42,5 доллара в этом году. В банке тоже ждут восстановления спроса на нефть и нефтепродукты во многом за счет восстановления транспортного сектора: люди начнут больше использовать личный и общественный транспорт, а также больше летать на самолетах. Основная причина восстановление спроса, по мнению экономистов банка, - это вакцина.

Однако в банке оговариваются, что в начале года нефть может упасть, так как страны США и Европы могут объявить о новых карантинных мерах на фоне роста числа случаев коронавируса. Но даже в этом случае шок будет меньше, чем весной, уверены в банке.