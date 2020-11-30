Хоспису "Дом с маяком" грозит закрытие после проверки МВД. На главу фонда жаловались из-за опекунства над больным ребенком

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Частный детский хоспис "Дом с Маяком" оказался под угрозой приостановки работы или крупного штрафа после внеплановой проверки МВД. На организацию завели дело по статье о нарушении порядка оборота наркотиков. Полиция заинтересовалась "Домом с маяком" после жалобы на уход за мальчиком с неизлечимой болезнью, которого основатель хосписа Лида Мониава взяла под опекунство. Дискуссии о том, корректно ли она ведет себя с ребенком, идут уже несколько месяцев. Председатель СПЧ тем временем заявил Би-би-си, что не видит системной проблемы в организации учета сильных обезболивающих.

Полиция нашла ошибки в учете препаратов. Это грозит хоспису штрафом или остановкой работы

Глава благотворительного фонда и детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава рассказала в "Фейсбуке" о внеплановой проверке МВД в субботу 28 ноября. По ее словам, утром пятеро сотрудников управления МВД по контролю за оборотом наркотиков пришли в хоспис без предупреждения. Наркополицейских интересовал учет наркотических препаратов, которые используются для обезболивания тяжелобольных детей.

"Проверяли - рецепты и их учет, пересчитывали таблетки, ампулы и пластыри в сейфах, сверяли все записи в журналах проверяли медицинские карты. Все лекарства сошлись. Не сошлись некоторые записи в журналах", - написала Мониава в "Фейсбуке".

Директор фонда признала "неточности" в журналах учета лекарств. Лицензию на работу с такими препаратами фонд получил только месяц назад, сообщила Мониава в "Фейсбуке" и подтвердила Би-би-си пиар-директор фонда Софья Харькова.

Она не смогла уточнить, какие конкретно нарушения нашли сотрудники МВД.

"Действительно мы допустили неточности в этих журналах. Какие именно ошибки в каком именно журнале, наверное, нет смысла перечислять […] Все недочеты мы поняли, уже исправили и больше, надеюсь, допускать не будем", - говорится в посте Мониавы.

Сама она на сообщения Би-би-си не ответила.

По итогам проверки на фонд завели дело по административной статье 6.16 КоАП ("нарушение порядка оборота наркотических средств"). По этой статье хоспису грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности. Суд должен состояться на следующей неделе, его дата пока не назначена.

"Мы, конечно, надеемся на штраф. Надеемся, что, возможно, он будет меньше, потому что мы все-таки благотворительная организация. Приостановка деятельности - это для нас самый страшный кошмар, потому что 750 детей фонда могут остаться без помощи", - сказала Би-би-си Харькова.

В фонде отметили, что организация впервые сталкивается с таким вниманием силовиков. До этого проблемы возникали только у семей подопечных фонда, напомнила Харькова. На матерей заводили дела из-за покупки редких лекарств, которые нужны при тяжелых болезнях, например, фризиума.

На ситуацию с фондом обратили внимание в президентском Совете по правам человека. Его глава Валерий Фадеев сказал Би-би-си, что следит за происходящим, но пока детально не ознакомился с претензиями: "Принцип простой: нужно обязательно сохранить работу этого хосписа, чтобы дети не пострадали. Вот и вся история".

На фонд пожаловались из-за постов Мониавы о тяжелобольном мальчике. Заявители недовольны активной жизнью ребенка

Как рассказали Би-би-си в фонде, причиной проверки МВД стала жалоба на содержание тяжелобольного ребенка, которого опекает Мониава.

12-летнего Колю Мониава несколько месяцев назад взяла домой из-за карантина в связи с коронавирусом. Коля, подопечный "Дома с Маяком", не может ходить и сидеть из-за вывиха тазобедренных суставов, у него есть проблемы с дыханием.

Сама Мониава писала, что у ребенка микроцефалия, плохое зрение, эпилепсия, он не может глотать. Первые 12 лет жизни он провел в интернате.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Мониава рассказала, что после возникновения конифликта из-за ухода за Колей хоспис "Дом с маяком" начал терять пожертвования, а на нее саму написали "доносы"

"В МВД поступила жалоба на то что хоспис выписывает Коле неправомерно много наркотических препаратов, я Колю "обклеиваю" фентаниловым пластырем, из-за чего он все время спит, и еще его лекарства незаконно распространяю, - объяснила суть жалобы глава "Дома с Маяком". - Это неправда, все лекарства Коля получает не в хосписе, а через государственную систему здравоохранения. У Коли минимальная доза фентанилового пластыря. Без пластыря Коля много плачет, так как у него все болит из-за контрактур и вывиха тазобедренного сустава".

В последние месяцы Мониава в своих соцсетях много рассказывала о том, как меняет жизнь ребенка. Она записала мальчика в обычную школу, проколола ему ухо, водила его в парки и кафе и летала с ним на вертолете.

Эта активность спровоцировала критику в адрес Мониавы, в том числе со стороны семей, в которых есть дети с инвалидностью. Они обвинили главу "Дома с маяком" в неэтичности. По мнению недовольных, Коля не способен выразить согласия на определенные действия, которые могут ему не нравиться.

Мониаву обвиняли и в том, что она использует ребенка как инструмент для продвижения своей повестки. Например, благодаря ее постам московское метро расширило часы работы службы, которая помогает передвигаться маломобильным пассажирам.

Недовольные писали на Мониаву жалобы, рассказывала она сама в в своих соцсетях. После одной из них к ней домой пришли специалисты органов опеки - об этом отдельно писал департамент соцзащиты мэрии Москвы. Специалисты не высказали никаких замечания по поводу ухода за ребенком.

По словам главы фонда, с тех пор, как она начала писать об уходе за Коле, пожертвования "Дому с маяком" сократились на 2 миллиона рублей. "Когда появился Коля, все поменялось, теперь на меня пишут жалобы в госорганы и обвиняют за все на свете", - сказала Мониава.

Автор фото, Dom s mayakom Подпись к фото, Тяжелобольного Колю Мониава забрала домой из-за коронавирусного карантина, а потом официально взяла его под опеку. О жизни с ребенком с особыми потребностями она много пишет в своих соцсетях

Благотворительница отметила, что знает имена людей, которые написали на нее жалобу и в опеку, и в МВД (СМИ они не известны): "Но это все вообще неважно - кто написал, зачем написал […] Важно - почему вся эта ситуация вообще возможна в России? [...] Почему вообще система учета наркотических препаратов в медицинских учреждениях такая сложная, что практически никто не может все сделать без ошибок".

О сложной системе учета сильных обезболивающих говорят давно. В СПЧ не считают это проблемой

Проблема учета наркотических препаратов, к которым относятся нужные тяжелобольным людям обезболивающие, активно обсуждается в последние годы. Медики опасаются прописывать нужные препараты больным под страхом уголовной ответственности.

Правозащитники и врачебное сообщество неоднократно просили президента России Владимира Путина смягчить законы в этой сфере. В 2018 году основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер лично обратилась к президенту с просьбой облегчить доступ к обезболивающим. Свою просьбу она повторила на "прямой линии" в 2019 году.

Решить проблему Федермессер предлагала декриминализацией ч. 1 статьи 228 УК ("незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ"). Путин либерализацию статьи исключил: "Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика". При этом, на его взгляд, решение "лежало на поверхности": президент тогда предложил создать специальную систему отчетности, которая фиксировала бы нестандартный расход наркотиков или их утерю.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с Би-би-си заявил, что не видит системной проблемы в требованиях, которые сейчас должны выполнять использующие тяжелые препараты врачи. "Эти правила не очень сложные, я в этом разбирался. Да, это, конечно, работа, журналы, возня.. Но это не что-то запредельное. С этим справляются врачи и медсестры, которые делают инъекции. Ничего экстрасложного", - сказал Фадеев.

По данным сайта "Судебная статистика", за 2019 году в судах рассматривалось 1213 дел по административной статье о нарушении правил оборота наркотических средств. 581 из них оштрафовали, а 51 организация столкнулась с приостановлением деятельности.

Юрист Центра паллиативной помощи Анастасия Жданова в беседе с Би-би-си отметила, что локальные приказы, которые регулируют оборот наркотических препаратов в конкретных медучреждениях, достигают 300 страниц.

"Для медиков объем довольно большой. Медработники не заточены на чтение такого количества правил. Если говорить про журналы учета, то если щепетильная медсестра работает с ними на ежедневной основе, это не так сложно, она набивает руку. Другой вопрос, что среди медицинских работников людей, которые хотят, любят и могут работать с бумагами, не так много. Их в медицину приводит желание работать с людьми, а не бумагами", - объяснила эксперт.

По словам Ждановой, на практике это значит, что людей, готовых заниматься таким учетом, меньше, чем нужно: "В итоге если можно не назначить препарат, то лучше его не назначать и не связывать с этим документооборотом". Упростить учет могла бы цифровизация и электронный документооборот в этой области, считает юрист.

Жданова отметила, что, на ее взгляд, большую проблему представляют даже не сами правила учета, которые за последние годы начали упрощаться, а высокая ответственность за их нарушение. "За нарушение правил учета, даже если такие нарушения повлекли за собой утрату препарата, но не связаны с умышленным их выведением в нелегальный оборот, точно не должно быть никакой уголовной ответственности". При этом полный отказ и от административной ответственности - это "палка о двух концах", считает юрист: сейчас сам факт существования штрафов побуждает руководителей медицинского учреждения внимательно относиться к организации оборота препаратов в нем".

В докладе Международного комитета по контролю за оборотом наркотиков ООН за 2019 перечисляются причины недоступности сильных обезболивающих в мире: недостаточный уровень подготовки национальных должностных лиц, неудовлетворительное регулирование, малочисленность и низкая квалификация медицинских работников.

Врачей надо подготовить по вопросам назначения лекарств и дать им возможность выписывать рецепты без опаски получить наказание, говорится в докладе.