Дайджест: на саммите НАТО в Брюсселе обсудят военную мощь России, войска Азербайджана входят в Лачин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дорогу, ведущую в Лачин, уже взяли под охрану российские миротворцы

1 декабря граничащий с юго-востоком Армении Лачинский район переходит под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении.

По этому договору Азербайджану должны были быть возвращены три района: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Азербайджанские военные уже начали входить в этот район, покидая который, многие армяне сжигали свои дома.

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Майя Санду требует вывода российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдовы Майя Санду призвала вывести российские войска из Приднестровья.

Выступая на первой после президентских выборов пресс-конференции, Санду сказала, что оперативную группу российских войск в Приднестровье (ОГРВ) на территории Молдовы должны сменить гражданские наблюдатели из ОБСЕ.

"Мы - независимая страна, которая не хочет, чтобы на ее территории оставались иностранные войска", - заявила Санду, победившая на выборах Игоря Додона, который пользовался поддержкой Кремля.

"Это не просто декларация, это - необходимость", - добавила она, отметив, что готова сотрудничать с Москвой столько, сколько понадобится для вывода из Приднестровья российских войск и вооружений.

Кремль уже отверг эти предложения, заявив, что такой шаг приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Петер Сийярто

Будапешт требует от Киева извинений за рейды в офисах этнических венгров

Венгрия обвинила Украину в запугивании этнических венгров и вызвала посла страны в МИД после того, как СБУ провела рейды в офисах Венгерской культурной ассоциации Закарпатья и в доме ее председателя.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с этим заявил протест украинскому МИДу и сказал, что поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе.

"Неприемлемо, когда страна, которая хочет быть частью трансатлантического сообщества, постоянно интимидирует и оказывает давление на этническое меньшинство, которое принадлежит к одной из стран НАТО", - заявил Сийярто в видеообращении на своей страничке в "Фейсбуке".

В СБУ заявляют, что обыски проводились в соответствии с законом с целью поиска информации о возможном участии иностранных фондов в деятельности, направленной против государственного суверенитета Украины.

В последние годы отношения между двумя странами остаются напряженными: Венгрия обвиняет Киев в ущемлении прав около 150 тыс. этнических венгров, проживающих на Украине, в частности, в области национального языка и образования.

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Россия и Китай: две головные боли Столтенберга

Во вторник в Брюсселе открывается двухдневный саммит НАТО на уровне министров иностранных дел, который пройдет в режиме онлайн.

Ожидается, что одним из вопросов станет обсуждение России, которая, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, наращивает военную мощь вокруг альянса.

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе", - отметил Столтенберг накануне саммита.

Представители НАТО обсудят меры по сдерживанию растущей военной активности России и сохранению контроля над вооружениями в связи с истечением договора СНВ в феврале 2021 года.

Еще одним важным вопросом Столтенберг назвал глобальный сдвиг баланса сил с Китаем.

"Китай не является нашим противником, - отметил генсек НАТО, - с ним можно и нужно взаимодействовать по таким вопросам, как контроль над вооружениями и изменение климата. Но Китай вкладывает огромные средства в новые вооружения, не разделяет наши ценности и пытается запугать другие страны".

К этой натовской дискуссии присоединятся азиатско-тихоокеанские партнеры альянса, а также главы МИД Финляндии и Швеции и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

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В чем обвиняют бывшего главу Коми?

Сыктывкарский горсуд назначил на вторник первое заседание по уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

По версии следствия, в январе 2013 года обвиняемый помогал гендиректору ООО "Деловой Альянс" Александру Ольшевскому, который намеревался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Мако и Кей Кемуро

Принцесса и бедняк: японский брак без расчета

Кто сказал, что чудес не бывает? Очень даже бывает: сначала японская принцесса Мако полюбила своего сокурсника, Кея Комуро, несмотря на то, что он простолюдин, да к тому же из бедных. А потом и наследный принц Японии Фумихито дал согласие на этот брак.

Правда, пока не понятно, когда состоится церемония, и к тому же после свадьбы принцесса лишится своего титула, но несмотря на это, она полна решимости выйти замуж за своего избранника.

Впрочем, есть и вполне прозаическая причина того, почему японские принцессы выходят в наше время за простолюдинов. Об этом - тоже в нашем материале.

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День матери в детдоме

В одном из детдомов Нижнего Новгорода воспитанников заставили праздновать День матери. Которой у большинства этих детей нет.

Теперь областное министерство образования и прокуратура проводят проверку.

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Джо Байден: как потрафить левым, но остаться в центре

Джо Байдену, формирующему свою команду, пока успешно удается избежать главного потенциального кризиса переходного периода - гнева со стороны левого крыла Демократической партии, пишет Observer.

Эта удача, конечно, может закончиться с его окончательным переездом в Белый дом, однако он уже добился желаемых результатов, назначив в переходную команду людей преимущественно из круга своих друзей, сподвижников и советников, которые определенно зададут центристский настрой его администрации.

Молодые активисты-демократы левого толка пока либо скучают, либо тихо ворчат, а некоторые назначения (особенно это касается женщин и представителей этнических меньшинств) и вовсе восприняли с одобрением.

Однако еще больше о планах Байдена говорит то, кого он не назначил в команду. А ведь туда не попали многие известные на всю страну левые либералы, среди которых и политики, активно участвовавшие в его президентской кампании.

Похоже, что на данном этапе, когда завершается эра Трампа, а новый президент еще не занял Овальный кабинет, это всех устраивает, и между либералами и переходной администрацией воцарился временный мир.

Однако можно не сомневаться, пишет Observer, что битва за номинации еще грянет, и это может сильно помешать Байдену в формировании работоспособного кабинета и сохранении широкой коалиции, которая привела его к победе.

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НАТО: перестроиться или потерять релевантность

New York Times рассказывает об отчете, определяющем стратегию НАТО на ближайшее десятилетие, который был заказан главой альянса Йенсом Столтенбергом и отчасти послужил ответом президенту Франции Макрону, который год назад обвинил эту организацию в отсутствии лидерства и стратегии.

В отчете говорится, что НАТО повысил свой сдерживающий военный потенциал после вторжения России в Украину и аннексии Крыма, однако теперь особое внимание нужно уделить вызовам, которые бросает амбициозный и авторитарный Китай и лучше координировать свои действия с демократическими союзниками по всему миру.

При этом авторы отчета отчасти признали критику Макрона, отметив, что альянс медленно адаптируется к новым мировым реалиям, а принятие решений остается сложным процессом, который отражается на быстроте реакции.

Тем не менее, сопредседатель экспертной группы альянса Уэсс Митчелл, выступая на закрытом брифинге перед представителями стран НАТО, заявил, что отчет наглядно показал: "НАТО жив и здоров, и у него все в порядке с головой и мускулами''. Это был явный отсыл к Макрону, назвавшему НАТО организацией, у которой отмер мозг.

"Мы намерены открыто принять вызовы, которые брошены НАТО, и делаем это с обоснованным оптимизмом, - заявил Митчелл. - Мы должны быть готовы к эре стратегического соперничества с Россией и Китаем и к возвращению геополитической конкуренции как в военной, так и в политической сфере''.

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Свинка раздора

Один из самых любимых мультипликационных героев британских, да и не только, малышей (и взрослых, скажем честно), свинка Пеппа, стал предметом судебной тяжбы.

Как пишет Коммерсантъ, британская компания Entertainment One UK, владеющая правами на образ симпатичной свинки и ее друзей, взыскала с хостинг-провайдера "Макхост" компенсацию за продажи поддельных игрушек на его сайтах.

Компания судилась из-за обслуживаемых "Макхостом" интернет-магазинов potapino.ru и optomus.ru, на которых продавались нелицензионные игрушки со свинкой Пеппой.

Сумма требований составила 550 тыс. рублей, и арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования истца, присудив ему 300 тыс.

Собственно, возможность взыскивать компенсации с хостеров появилась давно, но владельцы известных анимационных брендов до сих пор ей не пользовались, хотя часто судятся из-за контрафактных игрушек.

В свою очередь провайдеры считают такие взыскания несправедливыми, поскольку как правило не в состоянии, да и не обязаны контролировать контент сайтов.

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Детскому хоспису грозит закрытие: там был нарушен учет обезболивающих лекарств

Как пишет в "Фейсбуке" глава благотворительного фонда и детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава, в ходе внеплановой проверки наркополицейские нашли неточности в учете наркотических препаратов.

Это грозит хоспису остановкой работы или крупным штрафом. А в проигрыше останутся больные дети.

Музыкант, не вернувшийся с войны

Военные действия в Карабахе завершены, но не все солдаты вернулись домой.

Среди них оказался и 22-летний армянский музыкант Согомон, который последний раз выходил на связь со своей семьей 1 октября.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Ему нужно вернуться". История музыканта, ставшего солдатом